Названа самая популярная марка внедорожников в России

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Лидером по количеству проданных в России новых внедорожников и кроссоверов по итогам девяти месяцев 2017 года стала компания Renault, сообщает агентство "Автостат".

По оценкам экспертов, французскому концерну удалось сбыть 53 тысячи автомобилей указанной категории, что составляет 12,4% от общего количества реализованных авто в сегменте. Вторым в рейтинге следует корейский Hyundai с результатом в 51 тысячу экземпляров. Замыкает тройку лидеров японский Nissan, на чьем счету 41 тысяча проданных машин.

В десятку также вошли Toyota (39 тысяч реализованных авто), KIA (26 тысяч), Chevrolet (22,6 тысяч), Volkswagen (22,5 тысяч), LADA (20 тысяч), Lexus (15 тысяч) и Ford (14 тысяч).

Лидерство Renault аналитики объясняют широкой линейкой моделей в сегменте SUV, предназначенной для российского рынка. Всего, по подсчетам "Автостата", с января по сентябрь продано 427 тысяч новых внедорожников.