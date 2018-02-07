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Авто

Шестое чувство: как распознать неисправность авто без помощи электроники

08:0007.02.2018
08440
© Fotolia / diterДевушка у ретро-автомобиляДевушка у ретро-автомобиля
© Fotolia / diter

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Сергей Белоусов. Электронные системы самодиагностики давно считаются неотъемлемой частью конструкции современного автомобиля. Износились колодки — на приборной панели загорелась лампочка, низкий уровень масла — на щитке возникает изображение красной лейки, что-то с мотором — перед глазами вспыхивает устрашающая надпись check engine. Но даже в самой навороченной машине не исключены неисправности, о которых владелец узнает только во время очередного ТО или, что гораздо хуже, после ДТП. РИА Новости выяснило, о каких поломках не расскажет ни один бортовой компьютер и как их распознать.

Звуки и стуки

Одни поломки характерны только для подержанных машин, другие возможны даже у тех, что совсем недавно покинули стены автосалона. Их объединяет одно: они выявляются лишь органолептической диагностикой, то есть при помощи рук, ушей, глаз и вестибулярного аппарата. "Электронные датчики еще не добрались до контроля механических агрегатов, кузовных деталей, интерьера и экстерьера", — поясняет Константин Епанешников, директор по сервису Volkswagen автомобильной группы "Авилон".

Сотрудник сервисного центра осуществляет технический осмотр транспортного средства
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Если в движущейся машине на ухабах спереди или сзади доносится металлический грохот, это может свидетельствовать об износе стоек стабилизаторов поперечной устойчивости (так называемых "косточек"), либо требуется замена рычагов подвески. Если звук только спереди — нужно проверить рулевую рейку. Увы, но об этом никакие датчики не сообщат. Чтобы удостовериться в реальности проблемы, рекомендуется вынуть из машины все вещи до последнего фантика, обратив особое внимание на дверные карманы и багажник, и совершить пробную поездку. Бывает, что посторонние звуки издает, например, плохо закрепленное запасное колесо или перочинный нож в "бардачке".

© Depositphotos / MalkovKostaРемонт двигателя автомобиля
© Depositphotos / MalkovKosta
Ремонт двигателя автомобиля

"Хруст при повороте колес, скорее всего, означает, что из строя вышел шарнир равных угловых скоростей (ШРУС), гул со стороны колес — требуется замена ступицы либо ступичных подшипников, — рассказывает Дмитрий Парбуков, шеф-тренер "Ауди Центр Варшавка". — Дребезг в течение нескольких секунд при запуске двигателя после длительной стоянки, вероятно, свидетельствует о растяжении цепи газораспределительного механизма (ГРМ) или выходе из строя натяжителя цепи". ГРМ и его узлы контролируются электронными датчиками, которые распознают смещение фаз и обычно включают контрольную лампу неисправности. Однако нередко о растяжении приходится узнавать на слух.

Шумы или свисты из-под капота говорят о чрезмерном износе ремня или роликов генератора. Если не обращать на это внимания, в конце концов она заявит о себе на приборной панели в виде значка севшего аккумулятора, но будет уже поздно.

© Depositphotos / kalinovskyРемонт автомобиля
© Depositphotos / kalinovsky
Ремонт автомобиля

Если после увлекательного заезда по бездорожью на новеньком полноприводном кроссовере водитель вдруг слышит сильный рык мотора и чувствует запах выхлопных газов, значит, глушитель получил пробоину. Впрочем, подобные симптомы могут быть связаны не только с механическим воздействием, но и с течением времени, когда выхлопная система в буквальном смысле прогорает насквозь.

В полной тишине

Многие поломки происходят в полной тишине, никак себя не проявляя. Самые безобидные примеры — сломанные замки дверей или то, что не блокируется при постановке на охрану лючок топливного бака. В первом случае речь идет о механической неисправности, во втором — может выйти из строя и электромагнитный запорный элемент.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРабота центра кузовного ремонта
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Работа центра кузовного ремонта

Не стоит впадать в панику при обнаружении очагов коррозии, однако следить за ними все же надо, иначе со временем кузовная деталь прогниет насквозь. "На многих автомобилях заклинивание трапеции стеклоочистителя никак не фиксируется в регистраторе неисправностей, но стеклоочиститель работает рывками, с задержкой или вообще не функционирует", — отмечает Дмитрий Парбуков.

Автомобиль на дороге
© Фото : предоставлено Continental
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Не каждый водитель осматривает подкапотное пространство, хотя даже на новом гарантийном автомобиле возможна течь турбины. Расход масла повышается, но датчики хранят упорное молчание — до тех самых пор, пока агрегат не выйдет из строя. Еще опасней автомобили с ременным приводом ГРМ. "Даже визуальный осмотр ремня не всегда дает стопроцентную гарантию. Важно менять его вовремя, согласно регламенту, и использовать только оригинальные запчасти", — объясняет Дмитрий Парбуков. Если повезет, на скорую кончину ремня ГРМ намекнет "жесткая" работа двигателя на холостых оборотах, а также падение мощности.

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкРабота шиномонтажной мастерской
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Работа шиномонтажной мастерской

К "тихим" и крайне неприятным неисправностям относится износ протектора шин. Это выявляется только при визуальном осмотре, а проблем "лысая" резина способна доставить немало, особенно зимой. Также не помешает иногда проверять герметичность аккумулятора: не вытекает ли наружу электролит.

Автомобиль на заснеженной дороге
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"На некоторых автомобилях необходимо поглядывать на стоки водоотводящего короба в подкапотном пространстве. При их засоре уровень воды в коробе повышается, вода может попасть в вакуумный усилитель тормозов и вывести его из строя, — продолжает шеф-тренер "Ауди Центр Варшавка". — В этом случае педаль тормоза станет жесткой. Через вакуумную магистраль вода способна проникнуть и в мотор, повредив его. И даже в салон — где выведет из строя электронные блоки управления. Тут тревожный сигнал — влажный пол внутри машины".

Нестабильность

"При некоторых механических неисправностях автомобиль ведет себя не так, как обычно. Это всегда можно распознать и обратиться в обслуживающую организацию для осмотра", — отмечает директор по сервису Volkswagen автомобильной группы "Авилон".

Манекен для краш-теста автомобиля
© AFP 2018 / Jim Watson
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К примеру, "убитые" амортизаторы — о чем, как правило, даже не догадываешься, и электроника ничего не сообщает. Более того, кажется, что автомобиль стал комфортнее, мягко проезжает все неровности. Но стоит совершить резкий маневр, и машина дает большой крен. При выходе из строя этого узла в первую очередь страдает управляемость. Можно также заглянуть под колесную арку, и если на стойках амортизатора заметны следы утечки масла, визит в сервис обязателен.

© Fotolia / memorystockphotoАвтосервис
© Fotolia / memorystockphoto
Автосервис

Когда машина угодила колесом в яму или на большой скорости налетела на лежачего полицейского, после ремонта дисков и замены пробитой шины, вероятнее всего, потребуется визит в сервис на "сход-развал". О необходимости этой процедуры подскажет нестабильное поведение автомобиля, отклонение его от курса во время прямолинейного движения, а также слегка повернутый руль при движении строго по прямой.

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