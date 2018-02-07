МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Сергей Белоусов. Электронные системы самодиагностики давно считаются неотъемлемой частью конструкции современного автомобиля. Износились колодки — на приборной панели загорелась лампочка, низкий уровень масла — на щитке возникает изображение красной лейки, что-то с мотором — перед глазами вспыхивает устрашающая надпись check engine. Но даже в самой навороченной машине не исключены неисправности, о которых владелец узнает только во время очередного ТО или, что гораздо хуже, после ДТП. РИА Новости выяснило, о каких поломках не расскажет ни один бортовой компьютер и как их распознать.
Звуки и стуки
Одни поломки характерны только для подержанных машин, другие возможны даже у тех, что совсем недавно покинули стены автосалона. Их объединяет одно: они выявляются лишь органолептической диагностикой, то есть при помощи рук, ушей, глаз и вестибулярного аппарата. "Электронные датчики еще не добрались до контроля механических агрегатов, кузовных деталей, интерьера и экстерьера", — поясняет Константин Епанешников, директор по сервису Volkswagen автомобильной группы "Авилон".
"Хруст при повороте колес, скорее всего, означает, что из строя вышел шарнир равных угловых скоростей (ШРУС), гул со стороны колес — требуется замена ступицы либо ступичных подшипников, — рассказывает Дмитрий Парбуков, шеф-тренер "Ауди Центр Варшавка". — Дребезг в течение нескольких секунд при запуске двигателя после длительной стоянки, вероятно, свидетельствует о растяжении цепи газораспределительного механизма (ГРМ) или выходе из строя натяжителя цепи". ГРМ и его узлы контролируются электронными датчиками, которые распознают смещение фаз и обычно включают контрольную лампу неисправности. Однако нередко о растяжении приходится узнавать на слух.
Шумы или свисты из-под капота говорят о чрезмерном износе ремня или роликов генератора. Если не обращать на это внимания, в конце концов она заявит о себе на приборной панели в виде значка севшего аккумулятора, но будет уже поздно.
Если после увлекательного заезда по бездорожью на новеньком полноприводном кроссовере водитель вдруг слышит сильный рык мотора и чувствует запах выхлопных газов, значит, глушитель получил пробоину. Впрочем, подобные симптомы могут быть связаны не только с механическим воздействием, но и с течением времени, когда выхлопная система в буквальном смысле прогорает насквозь.
В полной тишине
Многие поломки происходят в полной тишине, никак себя не проявляя. Самые безобидные примеры — сломанные замки дверей или то, что не блокируется при постановке на охрану лючок топливного бака. В первом случае речь идет о механической неисправности, во втором — может выйти из строя и электромагнитный запорный элемент.
Не стоит впадать в панику при обнаружении очагов коррозии, однако следить за ними все же надо, иначе со временем кузовная деталь прогниет насквозь. "На многих автомобилях заклинивание трапеции стеклоочистителя никак не фиксируется в регистраторе неисправностей, но стеклоочиститель работает рывками, с задержкой или вообще не функционирует", — отмечает Дмитрий Парбуков.
К "тихим" и крайне неприятным неисправностям относится износ протектора шин. Это выявляется только при визуальном осмотре, а проблем "лысая" резина способна доставить немало, особенно зимой. Также не помешает иногда проверять герметичность аккумулятора: не вытекает ли наружу электролит.
Нестабильность
"При некоторых механических неисправностях автомобиль ведет себя не так, как обычно. Это всегда можно распознать и обратиться в обслуживающую организацию для осмотра", — отмечает директор по сервису Volkswagen автомобильной группы "Авилон".
Когда машина угодила колесом в яму или на большой скорости налетела на лежачего полицейского, после ремонта дисков и замены пробитой шины, вероятнее всего, потребуется визит в сервис на "сход-развал". О необходимости этой процедуры подскажет нестабильное поведение автомобиля, отклонение его от курса во время прямолинейного движения, а также слегка повернутый руль при движении строго по прямой.