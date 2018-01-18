Скользкий вопрос: что лучше для зимы — шипованные или нешипованные шины?

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Сергей Белоусов. Зима в России всегда приходит неожиданно: в одних регионах на пару месяцев, в других — на полгода и даже больше. В нынешнем сезоне в центральных областях страны снега почти не видели вплоть до Нового года. Каждый автомобилист уже решил для себя, какие шины лучше всего обеспечат его безопасность: шипованные или нешипованные. РИА Новости вместе с экспертами шинной отрасли выяснило, что предпочтительнее в тех или иных ситуациях и как следует вести себя на российских дорогах, управляя автомобилем с тем или иным типом зимней резины.
Страна за шипы
Шипованные популярнее всего в Саратовской, Смоленской областях, а также в Республике Татарстан (от 83 до 88 процентов). "Липучки" привлекают автовладельцев Ставропольского, Хабаровского, Приморского и Краснодарского края, а также Калининградской области: там доля шипованных шин не превысила 14-30 процентов от общего числа запросов.
Свойства шипов
Всем известно, что шипованные покрышки незаменимы в небольших городах: там снег убирают редко или плохо, часто образуется плотно утрамбованный снежный наст, а также лед. Многочисленные независимые тесты шин показывают, что в этих условиях использование шипов оправданно, тормозной путь "обутых" в них автомобилей становится существенно короче.
Михаель Цикфельд, специалист по работе с клиентами по техническим вопросам компании Continental, рекомендует шипованную резину и в российских мегаполисах, в Москве и Санкт-Петербурге. По словам эксперта, в обеих столицах зачастую на обработанных реагентами дорогах снег тает, а под утро снова замерзает, превращаясь в лед. Если добавить к этому снегопад, то более опасную ситуацию придумать сложно: преимущество при таком раскладе на стороне машин с шипованной резиной.
"В 2004 году в Норвегии на один сезон запретили использование шипованных шин, — рассказывает Михаель Цикфельд. — Число аварий выросло в несколько раз, особенно мелких, в небольших городах, которые происходили главным образом на перекрестках со светофорами. В итоге власти страны запрет сняли".
Технический специалист компании Pirelli напоминает, что шипованные покрышки предназначены в основном для северных стран и в большинстве государств Европы запрещены к эксплуатации. В России же такая резина обеспечит безопасность в большинстве городов.
Фрикция
Главный инструмент "фрикционок" для обледенелых дорог — ламели (прорези в рисунке протектора), создающие дополнительные кромки сцепления и множество поперечных упоров, что делает такую резину безопасной в зимний сезон в российских широтах. "Одно из ценных преимуществ нешипованных шин — акустический комфорт", — отмечают в Pirelli.
Удивительно, но чем больше в городе автомобилей на шипованных шинах, тем безопасней эксплуатация машин с нешипованной резиной. На обледеневшей дороге шипы разрыхляют поверхность и таким образом создают больший зацеп для "липучек". Именно поэтому, по мнению эксперта компании Continental, фрикционные покрышки можно использовать даже в регионах с суровыми зимами. Конечно, крупные города не похожи друг на друга, и зима где-нибудь в Сибири практически не оставляет шанса нешипованным шинам.
Чего не стоит учитывать при выборе покрышек, так это тип привода автомобиля. "Тормозят все приводы одинаково, более того, машины с полным приводом весят чуть больше своих моноприводных аналогов, поэтому им качественные шины, обеспечивающие хорошее замедление, важны даже больше", — говорит Цикфельд.
На торможение также влияет ширина протектора шины: если есть возможность установить на автомобиль диски увеличенного диаметра, то можно не сомневаться, что с одними и теми же покрышками замедление будут обеспечивать чуть лучше те колеса, что побольше.
Чуть помедленнее
Чтобы шипы и протекторы любых шин прослужили дольше, важно произвести их обкатку. Эксперт компании Continental советует первые 500-800 километров ездить плавно со скоростью не более 100 километров в час. Так шины изнашиваются меньше и прослужат дольше. В противном случае шипы примут неправильное положение (наклонятся не под тем углом) и быстрее вылетят. То же самое с протектором — без обкатки он стирается гораздо быстрее и срок службы шины может сократиться в два и более раз.
"Мы следим за эксплуатацией шин в такси — там проезжают за год столько же, сколько обычный водитель за три-четыре года, — рассказывает Михаель Цикфельд. — Так вот, в одних случаях покрышка приходит в негодность уже после 25 тысяч километров пробега, а в других при том же пройденном расстоянии на ней все шипы целы".
В компании Pirelli придерживаются такого же мнения и добавляют, что срок эксплуатации зависит еще от правильного давления, отрегулированного развала/схождения колес, температуры, в которой эксплуатируется резина, дорожного покрытия и условий хранения в межсезонье.
В спокойном режиме вождения шипы выпадают по мере износа протектора, но даже после потери половины шина все еще сможет обеспечивать приемлемый уровень торможения. Замена потребуется, когда глубина протектора станет меньше четырех миллиметров: шипы посыпятся как зубы от цинги.
Для фрикционной шины все гораздо проще: надо смотреть только на глубину протектора. У многих автопроизводителей есть индикаторы: цифры или изображения снежинок постепенно стираются, подсказывая, когда пора менять резину. По российским законам запрещено эксплуатировать зимние покрышки при глубине протектора менее четырех миллиметров.
Если одно из колес угодило в яму, повредилось при аварии и зимняя шина пришла в негодность, к ее замене нужно подходить аккуратно. При условии, что водитель проездил аккуратно один сезон, можно просто купить новую шину. Однако если протектор поизносился за несколько зим, эксперт Continental советует приобрести две новых покрышки и поставить их на одну ось.
Причем ставить изношенные шины (или одну новую, а другую чуть поношенную) лучше на те колеса, которые не подсоединены к двигателю: то есть для переднеприводного автомобиля — на заднюю ось, а для заднеприводного — на переднюю. Для полноприводной машины ось неважна. Если же протекторы шин стерлись почти до четырех миллиметров, менять надо все четыре колеса сразу.