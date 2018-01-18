Скользкий вопрос: что лучше для зимы — шипованные или нешипованные шины?

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Сергей Белоусов. Зима в России всегда приходит неожиданно: в одних регионах на пару месяцев, в других — на полгода и даже больше. В нынешнем сезоне в центральных областях страны снега почти не видели вплоть до Нового года. Каждый автомобилист уже решил для себя, какие шины лучше всего обеспечат его безопасность: шипованные или нешипованные. РИА Новости вместе с экспертами шинной отрасли выяснило, что предпочтительнее в тех или иных ситуациях и как следует вести себя на российских дорогах, управляя автомобилем с тем или иным типом зимней резины.

Страна за шипы

Согласно аналитическому отчету интернет-классифайда "Авто.ру", россияне в 2017 году отдали предпочтение шипованной резине. В октябре прошлого года "липучками" (так в обиходе называют нешипованные шины) интересовались лишь около 15 процентов пользователей сервиса, в ноябре спрос вырос лишь на пару процентов.

Шипованные популярнее всего в Саратовской, Смоленской областях, а также в Республике Татарстан (от 83 до 88 процентов). "Липучки" привлекают автовладельцев Ставропольского, Хабаровского, Приморского и Краснодарского края, а также Калининградской области: там доля шипованных шин не превысила 14-30 процентов от общего числа запросов.

Свойства шипов

Всем известно, что шипованные покрышки незаменимы в небольших городах: там снег убирают редко или плохо, часто образуется плотно утрамбованный снежный наст, а также лед. Многочисленные независимые тесты шин показывают, что в этих условиях использование шипов оправданно, тормозной путь "обутых" в них автомобилей становится существенно короче.

Михаель Цикфельд, специалист по работе с клиентами по техническим вопросам компании Continental, рекомендует шипованную резину и в российских мегаполисах, в Москве и Санкт-Петербурге. По словам эксперта, в обеих столицах зачастую на обработанных реагентами дорогах снег тает, а под утро снова замерзает, превращаясь в лед. Если добавить к этому снегопад, то более опасную ситуацию придумать сложно: преимущество при таком раскладе на стороне машин с шипованной резиной.

"В 2004 году в Норвегии на один сезон запретили использование шипованных шин, — рассказывает Михаель Цикфельд. — Число аварий выросло в несколько раз, особенно мелких, в небольших городах, которые происходили главным образом на перекрестках со светофорами. В итоге власти страны запрет сняли".

Технический специалист компании Pirelli напоминает, что шипованные покрышки предназначены в основном для северных стран и в большинстве государств Европы запрещены к эксплуатации. В России же такая резина обеспечит безопасность в большинстве городов.

Фрикция

© Фото : предоставлено Continental Зимняя дорога © Фото : предоставлено Continental Зимняя дорога

Шины без шипов некоторые называют фрикционными, от латинского слова frictio — трение. Специалисты компании Pirelli утверждают, что это понятие обывательское. Принцип работы всех шин — фрикция, трение с дорожной поверхностью. Современные компании предлагают в своих продуктовых линейках широкий выбор резины, но нужно уметь ее различать. Например, существуют так называемые шины для мягкой европейской зимы, предназначенные для умеренных зимних температур и взаимодействия преимущественно со снежным или мокрым покрытием. Другие, как раз фрикционные, рассчитаны на суровые зимы. Также есть шины для южных регионов (главным образом европейских). Их принято называть "всесезонки", и они не приспособлены для русских зим, не обеспечивают должного уровня безопасности, хотя в летний период их можно использовать, например, для езды по бездорожью.

Главный инструмент "фрикционок" для обледенелых дорог — ламели (прорези в рисунке протектора), создающие дополнительные кромки сцепления и множество поперечных упоров, что делает такую резину безопасной в зимний сезон в российских широтах. "Одно из ценных преимуществ нешипованных шин — акустический комфорт", — отмечают в Pirelli.

Михаель Цикфельд из Continental рассказывает, как отличить разные типы нешипованных покрышек друг от друга: боковина шины для суровой зимы расположена под прямым углом, а для европейской она скругленная. Шины для еврозимы рассчитаны на эксплуатацию от плюс семи до минус 15 градусов по Цельсию. Чаще всего их используют на сухом асфальте или на мокром снегу. "Нордические" шины предназначены для гораздо более низкой температуры: до 50-60 градусов ниже нуля. Разница есть и в составе резины: для мягкой зимы шины более твердые, а для суровой — более мягкие. Кстати, европейскую резину при минус 50 даже хранить нельзя, не то что ездить на ней.

Преимущество нешипованных шин лучше всего заметно на сухом асфальте при плюсовых и близких к нулю температурах, когда на дороге нет наледи. Тесты также показывают, что "липучки" ведут себя гораздо стабильнее на снежно-водяной каше и теряют сцепление с дорогой при большей скорости, нежели на машине с шипованной резиной. Как объясняет Михаел Цикфельд, ламели "фрикционок" принимают в себя снег и заставляют его сцепляться со снегом, лежащим на дороге. Кроме того, эти канавки лучше обеспечивают отвод воды. Даже на укатанной снежной поверхности или ледяном покрытии при отрицательных температурах до минус 10 градусов по Цельсию образуется водяная пленка толщиной около миллиметра. Фрикционные шины в этом случае воду отводят и обеспечивают хороший зацеп. Жидкая пленка исчезает только при очень низких температурах (около минус 30 градусов), и тогда нешипованная резина утрачивает эффективность.

Удивительно, но чем больше в городе автомобилей на шипованных шинах, тем безопасней эксплуатация машин с нешипованной резиной. На обледеневшей дороге шипы разрыхляют поверхность и таким образом создают больший зацеп для "липучек". Именно поэтому, по мнению эксперта компании Continental, фрикционные покрышки можно использовать даже в регионах с суровыми зимами. Конечно, крупные города не похожи друг на друга, и зима где-нибудь в Сибири практически не оставляет шанса нешипованным шинам.

Чего не стоит учитывать при выборе покрышек, так это тип привода автомобиля. "Тормозят все приводы одинаково, более того, машины с полным приводом весят чуть больше своих моноприводных аналогов, поэтому им качественные шины, обеспечивающие хорошее замедление, важны даже больше", — говорит Цикфельд.

На торможение также влияет ширина протектора шины: если есть возможность установить на автомобиль диски увеличенного диаметра, то можно не сомневаться, что с одними и теми же покрышками замедление будут обеспечивать чуть лучше те колеса, что побольше.

Чуть помедленнее

Чтобы шипы и протекторы любых шин прослужили дольше, важно произвести их обкатку. Эксперт компании Continental советует первые 500-800 километров ездить плавно со скоростью не более 100 километров в час. Так шины изнашиваются меньше и прослужат дольше. В противном случае шипы примут неправильное положение (наклонятся не под тем углом) и быстрее вылетят. То же самое с протектором — без обкатки он стирается гораздо быстрее и срок службы шины может сократиться в два и более раз.

"Мы следим за эксплуатацией шин в такси — там проезжают за год столько же, сколько обычный водитель за три-четыре года, — рассказывает Михаель Цикфельд. — Так вот, в одних случаях покрышка приходит в негодность уже после 25 тысяч километров пробега, а в других при том же пройденном расстоянии на ней все шипы целы".

В компании Pirelli придерживаются такого же мнения и добавляют, что срок эксплуатации зависит еще от правильного давления, отрегулированного развала/схождения колес, температуры, в которой эксплуатируется резина, дорожного покрытия и условий хранения в межсезонье.

Не стоить бить тревогу, если из шины начали выпадать шипы. "Потеря 10 процентов шипов на поведении автомобиля не скажется", — отмечают в Continental. "Когти" обычно выпадают после 20 тысяч километров пробега, но если водитель управляет машиной агрессивно, постоянно стартует с пробуксовкой, резко тормозит на сухом асфальте, это произойдет гораздо быстрее.

В спокойном режиме вождения шипы выпадают по мере износа протектора, но даже после потери половины шина все еще сможет обеспечивать приемлемый уровень торможения. Замена потребуется, когда глубина протектора станет меньше четырех миллиметров: шипы посыпятся как зубы от цинги.

Для фрикционной шины все гораздо проще: надо смотреть только на глубину протектора. У многих автопроизводителей есть индикаторы: цифры или изображения снежинок постепенно стираются, подсказывая, когда пора менять резину. По российским законам запрещено эксплуатировать зимние покрышки при глубине протектора менее четырех миллиметров.

Если одно из колес угодило в яму, повредилось при аварии и зимняя шина пришла в негодность, к ее замене нужно подходить аккуратно. При условии, что водитель проездил аккуратно один сезон, можно просто купить новую шину. Однако если протектор поизносился за несколько зим, эксперт Continental советует приобрести две новых покрышки и поставить их на одну ось.

Причем ставить изношенные шины (или одну новую, а другую чуть поношенную) лучше на те колеса, которые не подсоединены к двигателю: то есть для переднеприводного автомобиля — на заднюю ось, а для заднеприводного — на переднюю. Для полноприводной машины ось неважна. Если же протекторы шин стерлись почти до четырех миллиметров, менять надо все четыре колеса сразу.