Первые машины проекта "Кортеж" передали в экслуатацию

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Первые автомобили проекта "Кортеж" для первых лиц государства были переданы в эксплуатацию в конце декабря 2017 года, сообщил РИА Новости представитель ФГУП "НАМИ", являющегося разработчиком проекта.

До этого в ряде СМИ распространилась информация со ссылкой на неназванные источники, что сроки поставок первых автомобилей проекта сорваны.

"Информация не соответствует действительности. Первые автомобили проекта на основе единой модульной платформы уже переданы потребителю в конце декабря 2017 года", — сообщил представитель НАМИ, добавив, что в первом квартале 2018 года НАМИ продолжит передачу автомобилей в соответствии с графиком проекта.

В конце декабря 2017 года глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что первые автомобили проекта со дня на день поступят в гараж особого назначения президента РФ.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. Ответственным исполнителем проекта является ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". Производственным партнером проекта выступает компания Sollers Вадима Швецова. Инвестиции бюджета на проект составляют 12,4 миллиарда рублей.

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