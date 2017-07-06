Лимузин для президента: что известно о проекте "Кортеж"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Сергей Белоусов. Владимир Путин ознакомился с прототипом лимузина проекта "Кортеж" и остался доволен отечественной разработкой. Помимо лимузина на базе единой модульной платформы должны появиться седаны, кроссоверы и микроавтобусы.

Что?

На самом деле "Кортеж" — название выдуманное. В ФГУП "Научно исследовательский автомобильный институт" (НАМИ) проект именуют "Единая модульная платформа" (ЕМП). Незамысловатое название ЕМП многое объясняет: речь не только о лимузине для президента, но еще о нескольких моделях, которые будут иметь общую техническую начинку. По предварительным данным, на базе ЕМП появятся седаны, кроссоверы и микроавтобусы, которые будут задействованы для сопровождения первых лиц государства, а также попадут в распоряжение российских чиновников.

Модульные платформы широко используются в современном автопроме — ни одна крупная автомобильная компания в мире не обходится без них. Самые известные в России представители модульного семейства: MQB (объединяет модели Volkswagen, Audi, SEAT и Skoda) и B0 (используется для машин Lada, Renault, Nissan и Dacia).

Единая модульная платформа разработана НАМИ, но уже на начальном этапе к проекту подключились два весьма серьезных немецких партнера: Porsche Engineering и Bosch Engineering. Первый разработал один из двух двигателей, которыми будет комплектоваться линейка новых русских машин. По данным СМИ, агрегат создан на базе существующего мотора Porsche V8 объемом 4,6 литра, но в российской спецификации кубатура будет снижена до 4,4 литра. Впрочем, показатели двигателя от этого не пострадают: ожидается, что с помощью двух турбонагнетателей он будет развивать 600 л.с. и 880 Нм крутящего момента.

© ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Дизайн седана из проекта "Кортеж" © ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Дизайн седана из проекта "Кортеж"

Второй мотор V12 разработан непосредственно НАМИ и впервые был показан на Московском международном автосалоне 2016 года. При объеме 6,6 литра и с поддержкой пары двухступенчатых турбин он будет развивать 860 л.с. и 1000 Нм. Однако эти данные также пока являются проектными.

© ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Дизайн правительственного минивэна из проекта "Кортеж" © ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Дизайн правительственного минивэна из проекта "Кортеж"

Тяга на колеса будет поступать через девятиступенчатую автоматическую трансмиссию производства российской фирмы "Кате". По слухам, в "автомат" с рабочим названием R932 вместо гидротрансформатора встроят электромотор, что позволит автомобилям "Кортежа" использовать преимущества гибридного привода. Кстати, аналогичное устройство трансмиссий есть у Mercedes-Benz и BMW.

Дизайн автомобилей — то, из-за чего проект "Кортеж", чаще всего появляется в новостях. Публикуются десятки вариантов эскизов моделей. Но основной стиль был разработан в самом НАМИ, подразделением "Русский автомобильный дизайн". Однако окончательного варианта нет до сих пор. Зато есть схематичные изображения лимузина, опубликованные в бюллетене "Роспатента" от 1 июня 2017 года.

Годом ранее в патентном ведомстве России также рассекретили дизайн передней панели, щедро отделанной кожей и деревом. Как и в случае с платформой, двигателями и трансмиссиями, оформление салонов лимузина, седана, кроссовера и микроавтобуса будет единым. Судя по снимку, модели получат цифровую приборную панель, большой экран мультимедийной системы и две шайбы регулировок климат-контроля для водителя и переднего пассажира. Само собой, в лимузине будет предусмотрена климатическая система для пассажиров сзади.

Где?

В средствах массовой информации активно обсуждается место производства линейки проекта ЕМП. В 2014 году глава Минпромторга Денис Мантуров объявил о том, что кроссоверы "Кортежа" будут собирать на мощностях УАЗа в Ульяновске. Это предприятие принадлежит российской группе Sollers, которая также крайне заинтересована в проекте. Дело в том, что Sollers планировал использовать платформу "Кортежа" для создания собственной модели внедорожника марки УАЗ.

По неподтвержденным пока официально данным, первые партии лимузинов будут собираться на автобусном заводе ЛиАЗ в Ликино-Дулеве, который принадлежит группе ГАЗ, а часть операций будет производиться на КамАЗе. Однако все это лишь предположения.

Когда?

Старт проекту был дан в 2012 году, а полная линейка автомобилей (микроавтобусы, кроссоверы, седаны и лимузины) должна появиться к концу 2018 года. Об этом заявил Владимир Путин в ходе последней прямой линии.

"Такая страна, как Россия, должна производить линейку автомобилей, которыми пользуются и первые лица государства. Мы сейчас работаем над этим. Надеюсь, что к концу 2018 года это появится. Не только лимузин, а целая линейка: и внедорожник, и микроавтобус, то есть целая линейка автомобилей отечественного производства", — отметил глава государства.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в мае также заявил, что первая партия из 14 машин проекта "Кортеж" будет передана Федеральной службе охраны уже в конце 2017 года. Сотрудники ФСО будут испытывать автомобили на надежность и безопасность вплоть до весны 2018-го. Именно в этот период стоит ждать наплыва "шпионских фотографий" новинок. Однако позже в СМИ появилась информация о приостановке работы над внедорожником из-за нехватки ресурсов. В НАМИ решили сконцентрировать все силы на завершении разработки лимузина, седана сопровождения и микроавтобуса.

Также со слов Мантурова известно, что лимузин проекта "Кортеж" обязательно продемонстрируют на инаугурации президента России весной 2018 года.