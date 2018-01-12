Шиш с машинным маслом: когда автостраховщики могут отказать в выплате

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Сергей Белоусов. Страховка ОСАГО, а тем более каско, часто вселяет в автомобилистов излишнюю уверенность: случись что, за меня обязательно заплатят. Однако нередко после аварии автовладелец остается у разбитого корыта с отказом в какой-либо компенсации. Отдельные случаи очевидны — водитель был пьян, не вписан в полис и так далее, но есть и такие, о которых многие автовладельцы даже не догадываются. РИА Новости выяснило, когда автомобилистам не стоит рассчитывать на деньги страховщиков.

Сам виноват

В отказах по ОСАГО и каско чаще всего виноваты сами водители. Умышленно или по собственной халатности автомобилисты создают такие ситуации, что денег или ремонт от страховщиков не получить даже через суд.

Например, авария произошла, когда водитель находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Тут за компенсацией лучше даже не обращаться. Также бессмысленно идти в офис страховой компании (СК), если вы покинули место ДТП, управляли автомобилем без прав или открытой категории на данный вид транспортного средства. Водитель не был вписан в полис? Машину не примут на ремонт и не возместят ущерб. Просрочена страховка? То же самое.

В группе риска и те, кто не известил СК о целях использования транспортного средства. Так, Верховный суд (ВС) встал на сторону страховщиков в деле жителя Ивановской области, который работал таксистом на собственном автомобиле. Свой Ford он застраховал по каско как физическое лицо и занялся извозом. После ДТП страховщик отказал в выплате, пострадавший подал в суд и даже выиграл дело в судах первой инстанции. Однако ВС России поддержал страховую компанию, пояснив, что водитель обязан был сообщить о повышенных рисках, связанных с использованием транспортного средства.

Время — деньги

В вопросах выплат по автостраховке промедление может оказаться фатальным, впрочем, как и излишняя поспешность в действиях. Так, по закону об ОСАГО, документы, оформленные без участия сотрудников полиции, нужно предоставить в СК в течение пяти рабочих дней. Сроки по каско каждая страховая устанавливает свои, причем при угоне они могут быть существенно меньше, чем при аварии, поэтому необходимо внимательно прочитать условия договора. Опоздавшие рискуют лишиться компенсации.

Торопиться также не стоит. После аварии владелец поврежденной машины обязан предоставить ее на независимую техническую экспертизу. Если ремонт автомобиля произведен до осмотра, то СК вправе отказать в компенсации, поскольку установить размер убытков и сам факт страхового случая уже невозможно.

Исправному автомобилю — исправные выплаты

Нужно вовремя "переобувать" автомобиль. 1 декабря 2017 года вступило в силу новое требование Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", обязывающее водителей использовать зимние шины с декабря по февраль. Если авария произошла в эти три месяца, а на автомобиле была летняя резина, страховая вполне может отказать в выплате.

Нужно следить за техническим состоянием своего железного коня — это прописано в правилах дорожного движения. Там же содержится перечень неисправностей, при которых эксплуатация запрещена. Если экспертиза установит, что перед ДТП в автомобиле не работало что-либо из этого списка, страховая вряд ли заплатит за ремонт. Перечень, кстати, довольно забавный: поводом для отказа в страховом возмещении может послужить, например, неработающий звуковой сигнал или треснутая фара.

Лишатся компенсации по каско и те, кто не прошел техосмотр (ТО). По закону об ОСАГО техосмотр обязателен: без ТО невозможно купить автогражданку, однако каско продать могут. Как сообщили в компании "Альфастрахование", в основном этим грешат недобросовестные агенты, которые вводят в заблуждение своих клиентов: "Агенты-мошенники пытаются заработать чуть больше на каждом и при оформлении полиса указывают ложную мощность, категорию транспортного средства или территорию его использования".

Внимание к деталям

При наступлении страхового случая важно внимательно отнестись к заполнению всех необходимых документов. Особенно это актуально сейчас, когда число аварий, оформленных без сотрудников полиции, растет день ото дня. Страховые компании должны сообщить претендующему на выплату автомобилисту о недостающих документах, однако если при заполнении были неверно указаны данные автомобилей и владельцев, VIN-номера и так далее, могут возникнуть проблемы.

Страховая способна отказать, даже если владелец ошибся с названием противоугонного оборудования, указанным при оформлении договора каско и обязательным для установки в автомобиле.

Покупая полисы каско или ОСАГО через страхового агента, необходимо обязательно проверить факт поступления уплаченных денег на счет СК. На рынке автострахования полно мошенников, которые таким образом часто обманывают своих клиентов.

Прилетело

Если кто-то повредил автомобиль на парковке или виновник ДТП скрылся с места аварии, ни в коем случае нельзя пренебрегать услугами полиции. При угоне машины не следует отказываться от возбуждения уголовного дела, слепо рассчитывая на компенсацию по каско. Страховые компании после выплат своим клиентам очень заинтересованы в возвращении денег и предъявляют регрессные иски к виновникам аварий. Если дело не возбуждено, автомобиль никто не ищет, то СК не с кого потребовать возмещения убытков — а это законное право компании, которого она лишилась по вине владельца машины. И отвечать за это придется именно автомобилисту.

Порой на дорогах случаются такое, что предугадать крайне сложно, а выплачивать за это компенсации страховые компании не согласятся. Был случай, когда под Выборгом в ходе боевых учений один из снарядов установки "Град" разорвался рядом с автомобилем Renault Logan. К счастью, люди не пострадали, однако страховая компания признала этот инцидент войной, читай — форс-мажором, и отказалась платить по каско.

Компенсацию пообещали военные, но и СК, несмотря на неоднозначность ситуации, винить сложно: в каждом договоре прописано, что компенсация не предусмотрена за ущерб, причиненный во время боевых действий, соревнований, испытаний, учебного вождения на площадках автошкол и так далее.

Юристы советуют в этих случаях внимательно оформлять документы (если такое вообще возможно после попадания в вашу машину снаряда). Но укажи владелец того Renault в документах "падение неизвестного предмета", автостраховщик вряд ли бы отвертелся.