РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Авто

Шиш с машинным маслом: когда автостраховщики могут отказать в выплате

08:0012.01.2018
027967
© Depositphotos / kalinovskyВодители на месте ДТПВодители на месте ДТП
© Depositphotos / kalinovsky

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Сергей Белоусов. Страховка ОСАГО, а тем более каско, часто вселяет в автомобилистов излишнюю уверенность: случись что, за меня обязательно заплатят. Однако нередко после аварии автовладелец остается у разбитого корыта с отказом в какой-либо компенсации. Отдельные случаи очевидны — водитель был пьян, не вписан в полис и так далее, но есть и такие, о которых многие автовладельцы даже не догадываются. РИА Новости выяснило, когда автомобилистам не стоит рассчитывать на деньги страховщиков.

Сам виноват

В отказах по ОСАГО и каско чаще всего виноваты сами водители. Умышленно или по собственной халатности автомобилисты создают такие ситуации, что денег или ремонт от страховщиков не получить даже через суд.

Автомобиль на заснеженной дороге
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Разрушены вдребезги? Десять мифов о зимней эксплуатации автомобиля
Например, авария произошла, когда водитель находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Тут за компенсацией лучше даже не обращаться. Также бессмысленно идти в офис страховой компании (СК), если вы покинули место ДТП, управляли автомобилем без прав или открытой категории на данный вид транспортного средства. Водитель не был вписан в полис? Машину не примут на ремонт и не возместят ущерб. Просрочена страховка? То же самое.

В группе риска и те, кто не известил СК о целях использования транспортного средства. Так, Верховный суд (ВС) встал на сторону страховщиков в деле жителя Ивановской области, который работал таксистом на собственном автомобиле. Свой Ford он застраховал по каско как физическое лицо и занялся извозом. После ДТП страховщик отказал в выплате, пострадавший подал в суд и даже выиграл дело в судах первой инстанции. Однако ВС России поддержал страховую компанию, пояснив, что водитель обязан был сообщить о повышенных рисках, связанных с использованием транспортного средства.

Время — деньги

В вопросах выплат по автостраховке промедление может оказаться фатальным, впрочем, как и излишняя поспешность в действиях. Так, по закону об ОСАГО, документы, оформленные без участия сотрудников полиции, нужно предоставить в СК в течение пяти рабочих дней. Сроки по каско каждая страховая устанавливает свои, причем при угоне они могут быть существенно меньше, чем при аварии, поэтому необходимо внимательно прочитать условия договора. Опоздавшие рискуют лишиться компенсации.

© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкНа месте ДТП
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
На месте ДТП

 

Торопиться также не стоит. После аварии владелец поврежденной машины обязан предоставить ее на независимую техническую экспертизу. Если ремонт автомобиля произведен до осмотра, то СК вправе отказать в компенсации, поскольку установить размер убытков и сам факт страхового случая уже невозможно.

Угон автомобиля
© Fotolia / Daniel Jędzura
Попробуй укради: пять простых лайфхаков, которые уберегут машину от угона
Нужно вовремя "переобувать" автомобиль. 1 декабря 2017 года вступило в силу новое требование Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", обязывающее водителей использовать зимние шины с декабря по февраль. Если авария произошла в эти три месяца, а на автомобиле была летняя резина, страховая вполне может отказать в выплате.

Исправному автомобилю — исправные выплаты

Нужно следить за техническим состоянием своего железного коня — это прописано в правилах дорожного движения. Там же содержится перечень неисправностей, при которых эксплуатация запрещена. Если экспертиза установит, что перед ДТП в автомобиле не работало что-либо из этого списка, страховая вряд ли заплатит за ремонт. Перечень, кстати, довольно забавный: поводом для отказа в страховом возмещении может послужить, например, неработающий звуковой сигнал или треснутая фара.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкОформление полиса ОСАГО
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Оформление полиса ОСАГО

Лишатся компенсации по каско и те, кто не прошел техосмотр (ТО). По закону об ОСАГО техосмотр обязателен: без ТО невозможно купить автогражданку, однако каско продать могут. Как сообщили в компании "Альфастрахование", в основном этим грешат недобросовестные агенты, которые вводят в заблуждение своих клиентов: "Агенты-мошенники пытаются заработать чуть больше на каждом и при оформлении полиса указывают ложную мощность, категорию транспортного средства или территорию его использования".

Внимание к деталям

При наступлении страхового случая важно внимательно отнестись к заполнению всех необходимых документов. Особенно это актуально сейчас, когда число аварий, оформленных без сотрудников полиции, растет день ото дня. Страховые компании должны сообщить претендующему на выплату автомобилисту о недостающих документах, однако если при заполнении были неверно указаны данные автомобилей и владельцев, VIN-номера и так далее, могут возникнуть проблемы.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДорожно-транспортное происшествие
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Дорожно-транспортное происшествие

 

Страховая способна отказать, даже если владелец ошибся с названием противоугонного оборудования, указанным при оформлении договора каско и обязательным для установки в автомобиле.

Покупая полисы каско или ОСАГО через страхового агента, необходимо обязательно проверить факт поступления уплаченных денег на счет СК. На рынке автострахования полно мошенников, которые таким образом часто обманывают своих клиентов.

Два автомобиля, калькулятор на фоне полиса, извещения и денег . Архивное фото
© Fotolia / alexstr
Верховный суд России подготовил разъяснения по решению споров об ОСАГО
Если кто-то повредил автомобиль на парковке или виновник ДТП скрылся с места аварии, ни в коем случае нельзя пренебрегать услугами полиции. При угоне машины не следует отказываться от возбуждения уголовного дела, слепо рассчитывая на компенсацию по каско. Страховые компании после выплат своим клиентам очень заинтересованы в возвращении денег и предъявляют регрессные иски к виновникам аварий. Если дело не возбуждено, автомобиль никто не ищет, то СК не с кого потребовать возмещения убытков — а это законное право компании, которого она лишилась по вине владельца машины. И отвечать за это придется именно автомобилисту.

Прилетело

Порой на дорогах случаются такое, что предугадать крайне сложно, а выплачивать за это компенсации страховые компании не согласятся. Был случай, когда под Выборгом в ходе боевых учений один из снарядов установки "Град" разорвался рядом с автомобилем Renault Logan. К счастью, люди не пострадали, однако страховая компания признала этот инцидент войной, читай — форс-мажором, и отказалась платить по каско.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБоевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град"
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град"

Компенсацию пообещали военные, но и СК, несмотря на неоднозначность ситуации, винить сложно: в каждом договоре прописано, что компенсация не предусмотрена за ущерб, причиненный во время боевых действий, соревнований, испытаний, учебного вождения на площадках автошкол и так далее.

Юристы советуют в этих случаях внимательно оформлять документы (если такое вообще возможно после попадания в вашу машину снаряда). Но укажи владелец того Renault в документах "падение неизвестного предмета", автостраховщик вряд ли бы отвертелся.

Комментировать
Авто
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена