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Авто

Халява кончилась: насколько подорожали автомобили с началом нового года

08:0010.01.2018
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© Fotolia / ZinkevychПокупка машиныПокупка машины
© Fotolia / Zinkevych

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Сергей Белоусов. В январе цены на новые автомобили традиционно поползли вверх. О подорожании уже официально объявили АвтоВАЗ, BMW и другие крупные бренды. Некоторые марки пытаются сделать последний финансовый вздох и предложить покупателям скидки, однако неминуемое повышение цен настигнет и их. РИА Новости выяснило, насколько повысится стоимость личного транспорта в 2018-м.

От Lada до BMW

Новые автомобили перед продажей
© Depositphotos / welcomia
Сейчас или потом: когда выгоднее покупать новый автомобиль
Волжский завод избегал внесения правок в прайс-листы весь прошлый год, лишь осенью увеличив цену почти всех комплектаций седанов Vesta на девять тысяч рублей. Однако с началом 2018-го купить "Жигули" по дешевке уже не получится: в первый рабочий день российский автопроизводитель объявил о повышении цен на весь модельный ряд.

В начале января почти все машины АвтоВАЗа подорожали на 15 тысяч рублей. Чуть меньше — 10 тысяч — придется теперь добавить за Lada Granta и Kalina, а за внедорожник Lada 4x4 — восемь тысяч рублей.

© Fotolia / auremarПокупка автомобиля
© Fotolia / auremar
Покупка автомобиля

О том, что в новом году BMW поменяет ценники практически на все свои автомобили, немецкая компания объявила заранее — 25 декабря 2017 года. Средняя стоимость машин баварской марки увеличилась на 2,5 процента. Больше всех прибавили "заряженные" кроссоверы BMW X5 M и X6 M. Не изменились прайс-листы только на кроссоверы X2 и X3, а также M5 и 6 Series GT.

В тот же день о подорожании автомобилей Cadillac сообщило российское представительство General Motors. С нового года за модели Cadillac XT5 просят на 300 тысяч рублей больше, за Escalade — на 400 тысяч: их средняя стоимость увеличилась на 6-8 процентов.

Кроссовер на трассе. Архивное фото
© Fotolia / Ivan Kurmyshov
Итоги года: трудности переходного возраста российского автопрома
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильной группы "Авилон", с 2018 года компания Ford подняла цены на три модели: Fiesta — на 17 тысяч рублей, EcoSport — на 20 тысяч, Ford Kuga — на 35 тысяч. Марка Audi переписала ценники в сторону повышения практически на всю линейку — среднее подорожание — почти 2 процента. Больше всего накинули на "заряженные" модели Audi Sport (S и RS) — их цена выросла на 5-10 процентов.

В сторону увеличения (плюс 2-3 процента) скорректировала прайс-листы марка Mercedes-Benz. Как отметили в "Авилоне", у клиентов пока есть возможность купить машины по прайс-листам 2017 года, а также воспользоваться программой поддержки продаж на автомобили в наличии.

Еще успеют сэкономить те, кто присматривается к продукции Jaguar Land Rover: с февраля в среднем на 330 тысяч рублей подскочит цена на новый Range Rover, модель Range Rover Sport подорожает на 272 тысячи, а со второй половины года ожидается повышение стоимости всего модельного ряда британского концерна примерно на 5-10 процентов.

© Фото : HyundaiАвтомобиль Hyundai Creta
© Фото : Hyundai
Автомобиль Hyundai Creta

Со 2 января Hyundai поднял цены седанов Solaris и кроссоверов Creta на 10 тысяч рублей. По данным дилерской сети, перед Новым годом такую же сумму прибавил прайс-лист седана Volkswagen Polo, а кроссовер Tiguan в комплектации Highline подорожал на 20 тысяч рублей. В ГК "Авилон" ожидают дальнейшего повышения цен на легковые модели Volkswagen на 2-3 процента.

Как сообщил РИА Новости заместитель председателя правления группы компаний "АвтоСпецЦентр" Александр Зиновьев, в 2018 году также повысились цены на две модели Volkswagen — универсал Passat Variant и пикап Amarok, примерно на 7 процентов.

© ChevroletАвтомобиль Chevrolet Niva Special Edition
© Chevrolet
Автомобиль Chevrolet Niva Special Edition

В конце прошлого года совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ" объявило о подорожании с 1 января внедорожника Chevrolet Niva. Все комплектации прибавили по 10 тысяч рублей. При этом сразу после праздников завод объявил об акции "На улице минус 20", в рамках которой машины, произведенные в 2017 году, будут продаваться со скидкой 20 тысяч рублей. Дисконт закончится 31 января.

Автомобили в Москве
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Эксперт рассказал, какие автомобили могут подорожать в 2018 году
На 50 тысяч евро увеличилась базовая цена Bugatti Chiron — до 2,45 миллиона евро без учета налогов и других платежей. Впрочем, первому российскому владельцу гиперкара пришлось отдать за него 3,5 миллиона евро, причем машину он получал в Европе, поскольку Chiron не сертифицирован для России (нет системы "Эра-Глонасс"). В компании "Авилон" утверждают, что если купить этот автомобиль сейчас, то получить его удастся только в первом квартале 2021 года.

В зависимости от комплектации и количества опций на 7-10 процентов подорожали автомобили Maserati. Также ожидается повышение цен на Fiat и Jeep.

Годом ранее

Согласно данным аналитического агентства "Автостат", наибольший скачок цен наблюдался в декабре 2016 года: тогда новые автомобили подорожали в среднем на 2,3 процента. В январе 2017-го — еще на 0,9 процента.

Автомобиль Lada Vesta Exclusive
© Фото : LADA
АвтоВАЗ назвал стоимость "эксклюзивной" комплектации Lada Vesta
В прошлом году АвтоВАЗ переписал ценники на весь модельный ряд тоже в первый рабочий день после новогодних праздников. Меньше чем через неделю марка Renault выпустила новые прайс-листы, в которых автомобили подорожали на 10-30 тысяч рублей. Не избежали этой участи корейские бестселлеры Kia Rio и Hyundai Solaris, а также российско-американский внедорожник Chevrolet Niva. Цены на некоторые модели подняли Skoda, Volkswagen, Mazda. В январе 2017-го Toyota прибавила к ценнику почти всех моделей 24-305 тысяч рублей: рекорд тогда принадлежал минивэну Alphard. Всего с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года цены на автомобили в России повысили 25 брендов.

Что дальше?

Эксперты сходятся во мнении, что рост цен в 2018 году продолжится, несмотря на стабильный курс рубля.

"Подорожание автомобилей в этом году неизбежно ввиду увеличения утилизационного сбора, а также общего уровня инфляции, — рассказал Александр Зиновьев. — В первую очередь это затронет модели мощностью свыше 200 лошадиных сил, поэтому мы ожидаем подорожания у всех брендов премиум-сегмента".

© Depositphotos / vlerijseАнонс новогодних скидок в автосалоне
© Depositphotos / vlerijse
Анонс новогодних скидок в автосалоне

Ранее в Минпромторге заявили, что индексация утилизационного сбора не коснется автомобилей, чье производство налажено в России. Этим заводам дополнительная нагрузка будет компенсирована за счет новой программы господдержки автопрома, на которую выделяется более 125 миллиардов рублей в год.

Автомобиль Lada Granta
© Фото : ОАО ''АВТОВАЗ''
Названы самые дешевые автомобили в России
Государство поможет сэкономить на покупке новой машины, но не всем. В 2018 году Минпромторг планирует направить 16 миллиардов рублей на продолжение государственных программ стимулирования "Первый автомобиль" (дает 10 процентов скидки тем, кто покупает машину впервые) и "Семейный автомобиль" (10 процентов скидки тем, у кого двое и более несовершеннолетних детей). Судя по письмам автопроизводителей, участвующих в программах (имеются в распоряжении РИА Новости), правительство решило отказаться от увеличения предельной стоимости автомобиля до 1,5 миллиона рублей — максимальная цена попадающей под действие программы машины осталась на прошлогоднем уровне в 1 450 000 рублей. Кроме того, к участию в программе в 2018 году допустят модели, произведенные не ранее декабря 2017 года на территории России и в обязательном порядке оборудованные системой "Эра-Глонасс".

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