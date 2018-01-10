Халява кончилась: насколько подорожали автомобили с началом нового года

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Сергей Белоусов. В январе цены на новые автомобили традиционно поползли вверх. О подорожании уже официально объявили АвтоВАЗ, BMW и другие крупные бренды. Некоторые марки пытаются сделать последний финансовый вздох и предложить покупателям скидки, однако неминуемое повышение цен настигнет и их. РИА Новости выяснило, насколько повысится стоимость личного транспорта в 2018-м.
От Lada до BMW
В начале января почти все машины АвтоВАЗа подорожали на 15 тысяч рублей. Чуть меньше — 10 тысяч — придется теперь добавить за Lada Granta и Kalina, а за внедорожник Lada 4x4 — восемь тысяч рублей.
О том, что в новом году BMW поменяет ценники практически на все свои автомобили, немецкая компания объявила заранее — 25 декабря 2017 года. Средняя стоимость машин баварской марки увеличилась на 2,5 процента. Больше всех прибавили "заряженные" кроссоверы BMW X5 M и X6 M. Не изменились прайс-листы только на кроссоверы X2 и X3, а также M5 и 6 Series GT.
В тот же день о подорожании автомобилей Cadillac сообщило российское представительство General Motors. С нового года за модели Cadillac XT5 просят на 300 тысяч рублей больше, за Escalade — на 400 тысяч: их средняя стоимость увеличилась на 6-8 процентов.
В сторону увеличения (плюс 2-3 процента) скорректировала прайс-листы марка Mercedes-Benz. Как отметили в "Авилоне", у клиентов пока есть возможность купить машины по прайс-листам 2017 года, а также воспользоваться программой поддержки продаж на автомобили в наличии.
Еще успеют сэкономить те, кто присматривается к продукции Jaguar Land Rover: с февраля в среднем на 330 тысяч рублей подскочит цена на новый Range Rover, модель Range Rover Sport подорожает на 272 тысячи, а со второй половины года ожидается повышение стоимости всего модельного ряда британского концерна примерно на 5-10 процентов.
Со 2 января Hyundai поднял цены седанов Solaris и кроссоверов Creta на 10 тысяч рублей. По данным дилерской сети, перед Новым годом такую же сумму прибавил прайс-лист седана Volkswagen Polo, а кроссовер Tiguan в комплектации Highline подорожал на 20 тысяч рублей. В ГК "Авилон" ожидают дальнейшего повышения цен на легковые модели Volkswagen на 2-3 процента.
Как сообщил РИА Новости заместитель председателя правления группы компаний "АвтоСпецЦентр" Александр Зиновьев, в 2018 году также повысились цены на две модели Volkswagen — универсал Passat Variant и пикап Amarok, примерно на 7 процентов.
В конце прошлого года совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ" объявило о подорожании с 1 января внедорожника Chevrolet Niva. Все комплектации прибавили по 10 тысяч рублей. При этом сразу после праздников завод объявил об акции "На улице минус 20", в рамках которой машины, произведенные в 2017 году, будут продаваться со скидкой 20 тысяч рублей. Дисконт закончится 31 января.
В зависимости от комплектации и количества опций на 7-10 процентов подорожали автомобили Maserati. Также ожидается повышение цен на Fiat и Jeep.
Годом ранее
Согласно данным аналитического агентства "Автостат", наибольший скачок цен наблюдался в декабре 2016 года: тогда новые автомобили подорожали в среднем на 2,3 процента. В январе 2017-го — еще на 0,9 процента.
Что дальше?
Эксперты сходятся во мнении, что рост цен в 2018 году продолжится, несмотря на стабильный курс рубля.
"Подорожание автомобилей в этом году неизбежно ввиду увеличения утилизационного сбора, а также общего уровня инфляции, — рассказал Александр Зиновьев. — В первую очередь это затронет модели мощностью свыше 200 лошадиных сил, поэтому мы ожидаем подорожания у всех брендов премиум-сегмента".
Ранее в Минпромторге заявили, что индексация утилизационного сбора не коснется автомобилей, чье производство налажено в России. Этим заводам дополнительная нагрузка будет компенсирована за счет новой программы господдержки автопрома, на которую выделяется более 125 миллиардов рублей в год.