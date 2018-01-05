Названы самые дешевые автомобили в России

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В тройку самых дешевых машин из числа продающихся в России вошли модели отечественного производства.

Рейтинг, опубликованный "Российской газетой" , возглавил седан Lada Granta стоимостью от 399 тысяч рублей. Второе и третье места также заняли автомобили Lada — седан Priora и лифтбек Granta, которые оцениваются в 414 900 и 424 900 рублей соответственно.

Лидер списка, как и авто, расположившееся на третьем месте, за последние два месяца прибавил в цене 10 тысяч рублей. Lada Priora подорожала на 15 тысяч.

В пятерку вошли и две иномарки: хэтчбек Ravon R2 стоимостью от 439 тысяч и седан Datsun on-Do, цена на который начинается от 444 тысяч рублей.

В список также попали Ravon Nexia (от 449 тысяч), две Lada Kalina (450 600 и 465 200 в кузове универсал), Brilliance H230 (459 900). Замкнул десятку седан Renault Logan — его цена начинается от 479 тысяч рублей.

Отмечается, что цены на машины из рейтинга планомерно растут, однако, гораздо медленнее, чем в целом по рынку. Это связано с тем, что дистрибьютеры не делают ставку на бюджетный сегмент — основной доход им приносят другие автомобили.