Машины проекта "Кортеж" скоро начнут поступать в спецгараж президента

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил РИА Новости, что машины проекта "Кортеж" со дня на день начнут поступать в спецгараж президента России.

"Со дня на день начнут поступать", — сказал Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, это касается всей автомобильной линейки.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. Ответственным исполнителем проекта является ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". Производственным партнером проекта выступает компания Sollers Вадима Швецова. Инвестиции бюджета на проект составляют 12,4 миллиарда рублей.

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