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Новые знаки появятся на российских дорогах лишь через три года

14:5912.12.2017
213281
© ПНСТ 247-2017Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положенияЭкспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения
© ПНСТ 247-2017

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Новые знаки окончательно попадут на российские дороги лишь через три года, местные и региональные власти сами решат, какие нововведения им больше всего подходят, сообщил РИА Новости разработчик предварительного национального стандарта (ПНСТ), разрешающего установку знаков и табличек, Александр Шумский.

Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения
© ПНСТ 247-2017
По понятиям: какие знаки появятся на дорогах России в ближайшее время
Новый ПНСТ начал действовать с 1 ноября, но опубликовали его только сейчас. В частности, появился знак направления размещения парковки, чтобы издалека можно было понять, в какой стороне парковаться можно; знак запрета въезда на перекресток в случае затора; знак диагонального пешеходного перехода, который подскажет водителям, что люди на перекрестке могут неожиданно пойти по диагонали.

Для повышения эффективности работы трамваев допускается установка знаков "выделенная трамвайная полоса". Также появились знаки направлений движения для общественного транспорта. Они нужны не водителям автобусов, а прежде всего водителям машин, которые смогут понять, куда поедет автобус.

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До введения нового НПСТ проводился эксперимент по применению разных дорожных знаков в Москве, Питере, Владимире и Саратове. В частности, экспериментировали на совмещенных знаках "Парковка" и "Инвалид" и на уменьшенных знаках, это новшество приглянулось Москве, отметил Шумский.

Он пояснил, что внедрение знаков на улицах городов будет зависеть от решения властей на местах. "Мы обеспечили юридическое сопровождение стандарта, а какой город и где будет его применять – это уже вопрос к местным властям", — отмечает собеседник агентства.

"В течение трех лет экспериментируем, смотрим, как стандарт применяется, и потом либо он внедряется в один из существующих стандартов, либо становится самостоятельным", — добавил Шумский.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Тамара Мадлеева
Уж если так стремимся к европейским стандартам, так там знаки увеличенные совсем не редкость, в той же Финляндии.
15:23
12.12.2017
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Aleksandr .
Да, бы и там, и там. Как в разные страны попадаешь. Нифига не понятно, что за знак, и что им сказать хотели. В одном городе одно, в другом другое. И лишь гайцы одинаково возле таких мест кормятся.
15:04
12.12.2017
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