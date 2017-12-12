Новые знаки появятся на российских дорогах лишь через три года

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Новые знаки окончательно попадут на российские дороги лишь через три года, местные и региональные власти сами решат, какие нововведения им больше всего подходят, сообщил РИА Новости разработчик предварительного национального стандарта (ПНСТ), разрешающего установку знаков и табличек, Александр Шумский.
Для повышения эффективности работы трамваев допускается установка знаков "выделенная трамвайная полоса". Также появились знаки направлений движения для общественного транспорта. Они нужны не водителям автобусов, а прежде всего водителям машин, которые смогут понять, куда поедет автобус.
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Он пояснил, что внедрение знаков на улицах городов будет зависеть от решения властей на местах. "Мы обеспечили юридическое сопровождение стандарта, а какой город и где будет его применять – это уже вопрос к местным властям", — отмечает собеседник агентства.
"В течение трех лет экспериментируем, смотрим, как стандарт применяется, и потом либо он внедряется в один из существующих стандартов, либо становится самостоятельным", — добавил Шумский.