Новые знаки появятся на российских дорогах лишь через три года

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Новые знаки окончательно попадут на российские дороги лишь через три года, местные и региональные власти сами решат, какие нововведения им больше всего подходят, сообщил РИА Новости разработчик предварительного национального стандарта (ПНСТ), разрешающего установку знаков и табличек, Александр Шумский.

Новый ПНСТ начал действовать с 1 ноября, но опубликовали его только сейчас. В частности, появился знак направления размещения парковки, чтобы издалека можно было понять, в какой стороне парковаться можно; знак запрета въезда на перекресток в случае затора; знак диагонального пешеходного перехода, который подскажет водителям, что люди на перекрестке могут неожиданно пойти по диагонали.

Для повышения эффективности работы трамваев допускается установка знаков "выделенная трамвайная полоса". Также появились знаки направлений движения для общественного транспорта. Они нужны не водителям автобусов, а прежде всего водителям машин, которые смогут понять, куда поедет автобус.

До введения нового НПСТ проводился эксперимент по применению разных дорожных знаков в Москве, Питере, Владимире и Саратове. В частности, экспериментировали на совмещенных знаках "Парковка" и "Инвалид" и на уменьшенных знаках, это новшество приглянулось Москве, отметил Шумский.

Он пояснил, что внедрение знаков на улицах городов будет зависеть от решения властей на местах. "Мы обеспечили юридическое сопровождение стандарта, а какой город и где будет его применять – это уже вопрос к местным властям", — отмечает собеседник агентства.

"В течение трех лет экспериментируем, смотрим, как стандарт применяется, и потом либо он внедряется в один из существующих стандартов, либо становится самостоятельным", — добавил Шумский.