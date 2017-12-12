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По понятиям: какие знаки появятся на дорогах России в ближайшее время

13:3212.12.2017
01872529
© ПНСТ 247-2017Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положенияЭкспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения
© ПНСТ 247-2017

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Сергей Белоусов. В России появился предварительный национальный стандарт (ПНСТ), который в качестве эксперимента вводит в действие десятки новых дорожных знаков. Многие из них уже были установлены в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах страны. В чем суть нововведений — в материале РИА Новости.

Какие знаки появятся

Новые знаки запрета остановки и стоянки дополнены стрелками, указывающими направление зон, где парковка запрещена. Их можно размещать перпендикулярно к основным знакам, в том числе на стенах зданий и ограждениях.

© ПНСТ 247-2017Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения
© ПНСТ 247-2017
Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения

Желтая "вафля" недавно была официально добавлена в Правила дорожного движения (ПДД) и применяется для запрета въезда на перекресток в случае затора. Теперь она дополнена знаком. Остановка в его зоне действия карается штрафом в одну тысячу рублей.

© ПНСТ 247-2017Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения
© ПНСТ 247-2017
Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения

Новые обозначения парковки указывают направление, где можно оставлять машину. Также появился знак внеуличной парковки, который раньше применялся только в частных подземных паркингах. Появятся и указатели с количеством парковочных мест — как в текстовом, так и графическом вариантах. Знаки "Парковка для инвалидов" и "Платная парковка", возможно, будут совмещены, чтобы сэкономить пространство. Последний может быть выполнен в виде рубля.

© ПНСТ 247-2017Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения
© ПНСТ 247-2017
Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения

Новое обозначение диагонального пешеходного перехода с дополнительными табличками указывает на возможность переходить проезжую часть по диагонали.

© ПНСТ 247-2017Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения
© ПНСТ 247-2017
Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения

Появились знаки начала и окончания новой полосы движения. На них графически более понятно показано предназначение — полоса для разворота или для движения прямо, а также какая из полос является главной.

© ПНСТ 247-2017Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения
© ПНСТ 247-2017
Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения

Введенные знаки направления движения на следующем перекрестке помогут водителям перестроиться заранее, а знак перестроения на параллельную проезжую часть проинформирует автомобилистов о приоритетах движения. Есть несколько вариантов обозначений направления движения по полосе с размещением на стрелах дополнительных знаков.

© ПНСТ 247-2017Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения
© ПНСТ 247-2017
Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения

Предварительный стандарт допускает установку знаков "Выделенная трамвайная полоса" с изображением трамвая, а также знаков для движения общественного транспорта, которые созданы в первую очередь для водителей — так им будет проще понять, куда поедет автобус. По предложению Департамента транспорта введен знак остановки, совмещенный с указателем маршрутов.

© ПНСТ 247-2017Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения
© ПНСТ 247-2017
Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения

ПНСТ четко определяет размер желтых рамок на указателях. Теперь их можно устанавливать только для обозначения нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных в местах без искусственного освещения либо ограниченной видимости. Стандарт вводит новый знак "Уступи всем, и можно направо" — ранее его устанавливали лишь в виде эксперимента.

© ПНСТ 247-2017Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения
© ПНСТ 247-2017
Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения

Кроме того, появились "Велопешеходная зона" и "Конец велопешеходной зоны", "Туристические автобусы", таблички для указания периода действия знаков парковки, максимальной ширины парковочного места и обозначения зон, где могут появиться глухие пешеходы — например, рядом с больницами и поликлиниками.

© ПНСТ 247-2017Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения
© ПНСТ 247-2017
Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения

Также стандарт вводит новые типоразмеры дорожных знаков, а точнее, их уменьшенные варианты: 500 на нескоростной улично-дорожной сети и 400 в центрах городов, местах плотной и исторической застройки, вдоль велосипедных полос, велопешеходных и пешеходных зон, расположенных в любой части мегаполиса. В Студии Артемия Лебедева разработали и новый шрифт — ALSDirect.

Это навсегда?

Нет. ПНСТ 247-2017 "Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения" является экспериментальным документом. Он был разработан Проектным техническим комитетом "Удобная дорога", в состав которого вошли 25 экспертных и общественных организаций. Работу курировал Росстандарт.

Сетчатая дорожная разметка (вафельница) на перекрестке в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В России появятся новые дорожные знаки, сообщили СМИ
ПНСТ существует наряду с действующим ГОСТом и может применяться на территории всей страны, однако власти на местах имеют право не использовать его. В течение трех лет Росстандарт будет собирать сведения о практическом применении ПНСТ и по истечении этого времени из экспериментального он может превратиться в постоянный или может быть включен в один из действующих стандартов.

Помимо этого, в ПНСТ могут вноситься изменения, а в случае его отмены Росстандарт опубликует соответствующее уведомление в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты".

Что дальше?

Комитет "Удобная дорога" собирается разрабатывать новые стандарты, которые коснутся ширины проезжей части, а также размеров парковок и разворотных полос. Будут предложены типовые схемы организации дорожного движения, рекомендуемые режимы работы светофорных объектов и многое другое.

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