МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Сергей Белоусов. В России появился предварительный национальный стандарт (ПНСТ), который в качестве эксперимента вводит в действие десятки новых дорожных знаков. Многие из них уже были установлены в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах страны. В чем суть нововведений — в материале РИА Новости.
Какие знаки появятся
Новые знаки запрета остановки и стоянки дополнены стрелками, указывающими направление зон, где парковка запрещена. Их можно размещать перпендикулярно к основным знакам, в том числе на стенах зданий и ограждениях.
Желтая "вафля" недавно была официально добавлена в Правила дорожного движения (ПДД) и применяется для запрета въезда на перекресток в случае затора. Теперь она дополнена знаком. Остановка в его зоне действия карается штрафом в одну тысячу рублей.
Новые обозначения парковки указывают направление, где можно оставлять машину. Также появился знак внеуличной парковки, который раньше применялся только в частных подземных паркингах. Появятся и указатели с количеством парковочных мест — как в текстовом, так и графическом вариантах. Знаки "Парковка для инвалидов" и "Платная парковка", возможно, будут совмещены, чтобы сэкономить пространство. Последний может быть выполнен в виде рубля.
Новое обозначение диагонального пешеходного перехода с дополнительными табличками указывает на возможность переходить проезжую часть по диагонали.
Появились знаки начала и окончания новой полосы движения. На них графически более понятно показано предназначение — полоса для разворота или для движения прямо, а также какая из полос является главной.
Введенные знаки направления движения на следующем перекрестке помогут водителям перестроиться заранее, а знак перестроения на параллельную проезжую часть проинформирует автомобилистов о приоритетах движения. Есть несколько вариантов обозначений направления движения по полосе с размещением на стрелах дополнительных знаков.
Предварительный стандарт допускает установку знаков "Выделенная трамвайная полоса" с изображением трамвая, а также знаков для движения общественного транспорта, которые созданы в первую очередь для водителей — так им будет проще понять, куда поедет автобус. По предложению Департамента транспорта введен знак остановки, совмещенный с указателем маршрутов.
ПНСТ четко определяет размер желтых рамок на указателях. Теперь их можно устанавливать только для обозначения нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных в местах без искусственного освещения либо ограниченной видимости. Стандарт вводит новый знак "Уступи всем, и можно направо" — ранее его устанавливали лишь в виде эксперимента.
Кроме того, появились "Велопешеходная зона" и "Конец велопешеходной зоны", "Туристические автобусы", таблички для указания периода действия знаков парковки, максимальной ширины парковочного места и обозначения зон, где могут появиться глухие пешеходы — например, рядом с больницами и поликлиниками.
Также стандарт вводит новые типоразмеры дорожных знаков, а точнее, их уменьшенные варианты: 500 на нескоростной улично-дорожной сети и 400 в центрах городов, местах плотной и исторической застройки, вдоль велосипедных полос, велопешеходных и пешеходных зон, расположенных в любой части мегаполиса. В Студии Артемия Лебедева разработали и новый шрифт — ALSDirect.
Это навсегда?
Нет. ПНСТ 247-2017 "Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения" является экспериментальным документом. Он был разработан Проектным техническим комитетом "Удобная дорога", в состав которого вошли 25 экспертных и общественных организаций. Работу курировал Росстандарт.
Помимо этого, в ПНСТ могут вноситься изменения, а в случае его отмены Росстандарт опубликует соответствующее уведомление в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты".
Что дальше?
Комитет "Удобная дорога" собирается разрабатывать новые стандарты, которые коснутся ширины проезжей части, а также размеров парковок и разворотных полос. Будут предложены типовые схемы организации дорожного движения, рекомендуемые режимы работы светофорных объектов и многое другое.