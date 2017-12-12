Эксперт рассказал, какие автомобили могут подорожать в 2018 году

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин прокомментировал информацию о возможном повышении утилизационного сбора на легковые автомобили.

Ранее СМИ сообщили, что Минпромторг предложил правительству с 2018 года повысить утилизационный сбор на легковые машины на 87-125 процентов, что с учетом роста акцизов может привести к повышению цен на новые авто на 10-17 процентов.

"Цены на автомобили, особенно на новые иномарки, сегодня достаточно высоки. Для большого количества людей они неподъемны. Поэтому, я думаю, удар придется по автомобилям бюджетным, как раз по тем, которые подлежат утилизации", — сказал Похмелкин в эфире "Национальной службы новостей".

Что касается машин премиум-класса, то они, если и вырастут в цене, то незначительно, прогнозирует эксперт.

В Минпромторге заявили, что индексация утильсбора не приведет к подорожанию машин, сделанных в России, так как на 2018-2020 годы запланирована господдержка автопрома на сумму более 125 миллиардов рублей в год.