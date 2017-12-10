Сквозь снег и сугробы: какие новые автомобили появятся в России этой зимой

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Сергей Белоусов. Зимой в российских автосалонах будет жарко: автопроизводители, уловив восстановление потребительских аппетитов, ринулись насыщать шоу-румы. Спрос на машины с большим дорожным просветом родил массу предложений, но есть и практичные новинки. О том, какие новые автомобили появятся в продаже в ближайшие три месяца, — в материале РИА Новости.

Для всей семьи

Кроссоверы — самый быстрорастущий класс автомобилей в мире, поэтому если производители и решаются выводить новые модели на российский рынок, то уж точно не хотят прогадать. Бренды-старожилы поступили именно так, поэтому нынешней зимой в продаже появится много новых "паркетников".

© Фото : Peugeot Автомобиль Peugeot 5008 © Фото : Peugeot Автомобиль Peugeot 5008

Peugeot порадует большим семиместным кроссовером с индексом 5008. Несмотря на свои размеры и, казалось бы, обязательное наличие полного привода, "пять тысяч восьмой" построен на базе переднеприводной архитектуры EMP2 (на этой же платформе базируется, к примеру, хэтчбек 308), поэтому он будет доступен только с приводом на передние колеса. Если забыть о пассажирах и сложить спинки сидений второго и третьего рядов, получится гигантский запас пространства в 2150 литров. Про цены и двигатели французы пока молчат, но в Европе автомобиль комплектуют 1,2-литровым и 1,6-литровым бензиновыми турбомоторами мощностью 130 и 165 лошадиных сил соответственно, а также двумя дизелями объемом 1,6 и 2,0 литра.

© Фото : Mitsubish Автомобиль Mitsubishi Eclipse Cross © Фото : Mitsubish Автомобиль Mitsubishi Eclipse Cross

Mitsubishi готовит к отправке из Японии в Россию компактный кроссовер Eclipse Cross. Российский офис Mitsubishi еще не объявил цен и комплектаций, да и с набором силовых агрегатов пока заминка. В Европе, где авто начнет продаваться чуть раньше, в декабре, "паркетник" оснащен турбированным бензиновым 1,5-литровым агрегатом мощностью 163 лошадиные силы. Переднему приводу положены шестиступенчатые механическая трансмиссия и вариатор с восемью виртуальными передачами, полному — только бесступенчатая коробка.

© Фото : KIA Автомобиль Kia Sorento GT Line © Фото : KIA Автомобиль Kia Sorento GT Line

Ближе к весне Kia начнет выпуск в России обновленного кроссовера Kia Sorento Prime. Из калининградского "Автотора" к дилерам "поедут" машины с 3,5-литровым бензиновым V6 мощностью 249 лошадиных сил (привет, транспортный налог) и 2,2-литровым дизелем 2.4 GDI с отдачей 188 лошадиных сил. Корейцы про двигатели сами не рассказывали, однако на сайте Росстандарта уже есть одобрение типа транспортного средства (ОТТС) со всеми подробностями. Помимо техники, обновилась внешность, салон модели и комплектации.

© Фото : Chevrolet Автомобиль Chevrolet-Traverse © Фото : Chevrolet Автомобиль Chevrolet-Traverse

Американский бренд Chevrolet снова начинает пускать корни в России и расширять модельную линейку: в самом начале 2018-го в России стартуют продажи кроссовера Traverse. Пока информация о модели для нашей страны окутана тайной, но за океаном машина доступна с двумя бензиновыми агрегатами: 2,0-литровым турбированным мощностью 258 лошадиных сил и атмосферным V6 3.6 с отдачей в 309 лошадиных сил. Привод полный, а тяга к колесам поступает через девятиступенчатый "автомат". Что из этого набора доберется до нашей страны, скоро узнаем.

© Фото : Volkswagen Автомобиль Volkswagen-Atlas © Фото : Volkswagen Автомобиль Volkswagen-Atlas

Прием заказов на новый Volkswagen Teramont вот-вот откроется. Самый большой внедорожник немецкой марки пока будет доступен только с 2,0-литровым двигателем TSI, полным приводом и восьмиступенчатым "автоматом". Стоимость еще не объявлена, как и комплектации, однако интересующиеся могут рассчитывать на полностью графическую приборную панель, светодиодную оптику, трехзонный климат-контроль и богатый пакет систем активной безопасности.

Ход Китая

© Фото : Geely motors Автомобиль Geely Atlas © Фото : Geely motors Автомобиль Geely Atlas

Кстати, внедорожник VW Teramont в других странах именуется Atlas. Но в России это имя зарезервировала китайская марка Geely для своего нового кроссовера. Согласно официальному сайту автопроизводителя, российские покупатели Geely Atlas смогут выбирать между двумя атмосферными бензиновыми моторами объемом 2,0 и 2,4 литра мощностью 139 и 149 лошадиных сил соответственно. Разница, надо отметить, несущественная. Однако позже может появиться и версия с турбированным агрегатом объемом 1,8 литра. Производство модели налажено на новом заводе Geely в Белоруссии, откуда до конца 2017 года и должны начать прибывать кроссоверы.

© Фото : Changan Автомобиль Changan CS75 © Фото : Changan Автомобиль Changan CS75

До конца года в автосалонах Changan появится еще один китайский кроссовер — CS75. Минимальная стоимость модели составит 1 211 660 рублей. Как сообщает аналитическое агентство "Автостат", сначала машины будут поставлять в нашу страну напрямую из Китая, но в начале 2018-го их сборку наладят на территории России, однако вряд ли модель от этого подешевеет. Пока информации о новинке мало: 1,8-литровый турбированный мотор с отдачей около 177 лошадиных сил, полный и передний приводы, а также "автомат". Ждем подробностей.

© Фото : Hawtai Автомобиль Hawtai Laville © Фото : Hawtai Автомобиль Hawtai Laville

Марка Hawtai грозится увеличить модельный ряд, представленный в России, вдвое: к единственному кроссоверу Boliger добавится еще один "паркетник" — Laville. Как пишет издание "Авторевю", эту машину показывали в Москве еще в 2014 году в рамках Международного автосалона, но добраться до российских просторов она сможет только этой зимой. "Китаец" создан на базе корейского Hyundai ix35, его производство, скорее всего, наладят в Черкесске на заводе Derways. Двигатель будет только один — 1,5-литровый 156-сильный турбированный агрегат вкупе с шестиступенчатой "механикой" либо с четырехступенчатым "автоматом". Привод у такого Hawtai Laville только передний.

© Фото : FAW Автомобиль FAW D60 © Фото : FAW Автомобиль FAW D60

Еще один дебютант Московского моторшоу — FAW D60. Модель показали в августе 2016-го, но в продажу он должен поступить лишь в начале 2018 года. Бензиновых двигателя у этой модели два: атмосферные 1,5-литровый (доступен только с МКП5) и 1,8-литровый (только с АКП6) мощностью 113 и 139 лошадиных сил соответственно. Комплектации и цены будут объявлены позже.

Для работы

© Фото : Renault Автомобиль Renault Dokker Van © Фото : Renault Автомобиль Renault Dokker Van

В самом начале зимы Renault начала продажи коммерческого "каблука" Dokker. Главная особенность этой модели в том, что пока она доступна только в онлайн-шоуруме французской марки. Представлено две версии: пятиместный пассажирский вариант и коммерческий фургон Dokker Van. Минимальная стоимость моделей составляет чуть более 800 тысяч рублей, что гораздо дороже Lada Largus, построенной на базе Renault Logan MCV, который и лег в основу Dokker.

© Фото : Volkswagen Автомобиль Volkswagen Kasten AllCity © Фото : Volkswagen Автомобиль Volkswagen Kasten AllCity

Volkswagen создал новую версию микроавтобуса Transporter под названием Kasten AllCity. Главная особенность новинки в том, что ее разрешенная максимальная масса составляет 2,49 тонны. Снижение веса (по сравнению с другими версиями Transporter) позволило модели беспрепятственно ездить по центру Москвы, минуя так называемый грузовой каркас. Это понятие было введено в начале 2016-го, когда доступ на многие улицы центра столицы ограничили по весу автомобиля: сейчас движение машин с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонны допускается только при наличии разрешения и только для обслуживания предприятий или жителей внутри района. Для того чтобы "вписаться" в жесткие ограничения, Volkswagen пришлось придумать новую модель и отказаться от версий с полным приводом.

Любо, но дорого

© Фото : Cadillac Автомобиль Cadillac CT6 © Фото : Cadillac Автомобиль Cadillac CT6

С началом зимы в России стартовали продажи самого роскошного седана Cadillac — CT6. Модель представительского класса оснащена атмосферным 3,6-литровым V6 3.6 мощностью 335 лошадиных сил, восьмиступенчатым "автоматом" и полным приводом. Стоимость немаленькая: от 5 190 000 рублей, хотя немецкие конкуренты вроде Mercedes-Benz S-Class стоят еще дороже.

© Фото : Lexus Автомобиль Lexus LS © Фото : Lexus Автомобиль Lexus LS

Почти одновременно с "Кадиллаком" в России начались продажи еще одного представительского седана — Lexus LS. В зависимости от комплектации он стоит от 5 539 000 до 9 295 000 рублей и доступен в версиях LS 350, LS 500 AWD и LS 500 AWD F Sport. Седан с индексом 350 оснащен 3,5-литровым V6 мощностью 315 лошадиных сил, а версии 500 — этим же мотором, но с двойным турбонаддувом, который увеличивает мощность до 421 лошадиной силы. Все модели комплектуются только 10-ступенчатой автоматической трансмиссией.

© Фото : Mercedes-Benz Кабриолет Mercedes-Benz E-Class © Фото : Mercedes-Benz Кабриолет Mercedes-Benz E-Class

Зимой Mercedes-Benz начал собирать деньги с желающих приобрести кабриолет E-Class. Сами машины начнут поставлять только весной, как раз в начале "кабриолетнего" сезона, но заказать можно уже сейчас. Выбирать придется только между полным или задним приводами, двигатель у новинки тоже лишь один — 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 245 лошадиных сил. Минимальная цена — 4 450 000 рублей.