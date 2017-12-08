Volkswagen отзывает 30 тысяч машин в России из-за проблем с двигателем

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Официальный представитель Volkswagen на российском рынке "Фольксваген Груп Рус" отзывает 30,777 тысячи машин Volkswagen Polo Sedan из-за возможных проблем с запуском двигателя, сообщается на сайте Росстандарта.

Так, отзыву подлежат автомобили, реализованные c 2015 года по 2017 год.

"Причиной отзыва транспортных средств является недостаточная длина провода втягивающего реле стартера, что может привести к невозможности запуска двигателя. В рамках отзывной кампании на автомобилях будет проведена проверка состояния провода и при необходимости произведен ремонт", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Фольксваген Груп Рус" уведомят владельцев автомобилей, которые попали под отзыв. При этом владельцы могут самостоятельно сверить VIN своего автомобиля и обратиться в дилерский центр для ремонта.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.