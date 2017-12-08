Взгляд из камеры: как снять сотрудника ГИБДД на видео и не сесть в тюрьму

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Сергей Белоусов. МВД России официально разрешило снимать сотрудников ГИБДД на мобильные телефоны, видеорегистраторы и прочие гаджеты. Собственно, запрета такого и не было — была лишь шумиха в СМИ. Однако дорожный полицейский может в любой момент прекратить съемку — оснований для этого у него предостаточно. За неповиновение граждане могут отправиться за решетку. РИА Новости решило разобраться, как и при каких обстоятельствах можно безопасно снимать полицейских, а главное — зачем.
Зачем вам это надо?
"Если водителя остановил сотрудник полиции, то снимать его нужно всегда, — говорит юрист. — На всякий случай. Например, если полицейский решит показать свой характер или необоснованно применит физическую силу, оскорбит либо предъявит незаконные требования, а также предпримет иные незаконные действия в отсутствие правовых обоснований".
Уголовные дела в отношении сотрудников полиции возбуждаются довольно часто, в том числе и за превышение должностных полномочий. Поэтому, по мнению юриста, стоит постоянно быть начеку. Однако гаишник может заранее позаботиться о своей безопасности и на законных основаниях запретить съемку самого себя и происходящего вокруг.
"Кина не будет"
В октябре вступила в силу новая редакция административного регламента МВД России, из которого убрали пункт, разрешающий снимать и фотографировать сотрудников ГИБДД. После руководство Госавтоинспекции не раз выступало с заявлениями о том, что данные действия никто не запрещал, а в декабре этого года ведомство выпустило официальный пресс-релиз с подробными разъяснениями.
"Отсутствие в регламенте положения о запрете сотрудникам ГИБДД препятствовать гражданам производить фото- и видеосъемку общения с сотрудниками многими автолюбителями и экспертами было воспринято с позиции исключения из регламента права граждан осуществлять фото- и видеосъемку инспектора. В этой связи Госавтоинспекция разъясняет, что инспектор не имеет права препятствовать такой видеозаписи", — сказано в сообщении.
Вместе с тем в ГИБДД подчеркнули, что ограничение права на фото- и видеосъемку все-таки возможно "в рамках осуществления охранных либо оперативно-разыскных мероприятий, рассмотрения дела об административном правонарушении, а также в целях защиты государственной и иной охраняемой законом тайны, защиты прав граждан, общественных объединений и организаций". Например, если водитель снимает на телефон место ДТП и мешает при этом инспектору, тот может потребовать прекратить съемку. Либо в регионе введен режим контртеррористической операции — в этом случае инспектор ДПС обязан проинформировать об этом водителя и попросить выключить камеру.
"Получается, сотрудник может запретить водителю снимать всегда и везде, сославшись либо на режим КТО, либо на то, что "оператор" мешает ему оформлять аварию, даже если последний находится на другой стороне дороги, — полагает адвокат. — Гаишник потребует выключить камеру, а водитель сочтет, что требования эти незаконны (ведь на самом деле он никому не мешает), и окажется под арестом за неповиновение. Конечно, автомобилист может оспорить задержание в суде, но видеозаписи нарушения у него уже не будет. Поэтому силовые методы прекращения съемки, увы, иногда случаются и будут происходить в дальнейшем".
Даже если видео было записано, его еще надо узаконить. "Суды неохотно принимают записи, сделанные автомобилистами, даже если на них зафиксированы незаконные действия. У судей найдется масса причин для отказа, — продолжает Марат Аманлиев. — Зато к видеозаписям сотрудников полиции они относятся с большим доверием — и часто приобщают к материалам дела. Хотя, казалось бы, все равны перед законом".
Согласно разъяснениям ГИБДД, инспекторы также имеют право вести съемку, причем не только на служебный видеорегистратор, но и на собственный мобильный телефон.
В чужой монастырь со смартфоном
В случае если гражданин все же снимет на видео преступление, совершенное гаишником в здании полиции, то силу доказательства эта запись может и не получить. Проще говоря, суд ее не примет. "Законом установлено, что улики должны быть допустимыми, то есть собраны на законных основаниях, — разъясняет адвокат. — Если видеозапись сделана с нарушениями, то с точки зрения суда оно добыто незаконным путем, и запись может быть признана недопустимой, читай — не сможет стать доказательством вины".