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Взгляд из камеры: как снять сотрудника ГИБДД на видео и не сесть в тюрьму

08:0008.12.2017
(обновлено: 08:06 08.12.2017)
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© Depositphotos / strixcodeАвтомобильный видеорегистраторАвтомобильный видеорегистратор
© Depositphotos / strixcode

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Сергей Белоусов. МВД России официально разрешило снимать сотрудников ГИБДД на мобильные телефоны, видеорегистраторы и прочие гаджеты. Собственно, запрета такого и не было — была лишь шумиха в СМИ. Однако дорожный полицейский может в любой момент прекратить съемку — оснований для этого у него предостаточно. За неповиновение граждане могут отправиться за решетку. РИА Новости решило разобраться, как и при каких обстоятельствах можно безопасно снимать полицейских, а главное — зачем.

Зачем вам это надо?

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© Depositphotos / kalinovsky
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Для чего нужно снимать полицейских при исполнении и как видеозапись может помочь рядовому автомобилисту? Адвокат международной юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры" Марат Аманлиев считает, что это следует делать всегда, даже если вы не блогер, провозгласивший целью своей жизни борьбу с произволом сотрудников Госавтоинспекции.

"Если водителя остановил сотрудник полиции, то снимать его нужно всегда, — говорит юрист. — На всякий случай. Например, если полицейский решит показать свой характер или необоснованно применит физическую силу, оскорбит либо предъявит незаконные требования, а также предпримет иные незаконные действия в отсутствие правовых обоснований".

Уголовные дела в отношении сотрудников полиции возбуждаются довольно часто, в том числе и за превышение должностных полномочий. Поэтому, по мнению юриста, стоит постоянно быть начеку. Однако гаишник может заранее позаботиться о своей безопасности и на законных основаниях запретить съемку самого себя и происходящего вокруг.

"Кина не будет"

В октябре вступила в силу новая редакция административного регламента МВД России, из которого убрали пункт, разрешающий снимать и фотографировать сотрудников ГИБДД. После руководство Госавтоинспекции не раз выступало с заявлениями о том, что данные действия никто не запрещал, а в декабре этого года ведомство выпустило официальный пресс-релиз с подробными разъяснениями.

© РИА Новости / Валерий ТитиевскийПерейти в фотобанкСотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД регулируют движение на дорогах
© РИА Новости / Валерий Титиевский
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Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД регулируют движение на дорогах

"Отсутствие в регламенте положения о запрете сотрудникам ГИБДД препятствовать гражданам производить фото- и видеосъемку общения с сотрудниками многими автолюбителями и экспертами было воспринято с позиции исключения из регламента права граждан осуществлять фото- и видеосъемку инспектора. В этой связи Госавтоинспекция разъясняет, что инспектор не имеет права препятствовать такой видеозаписи", — сказано в сообщении.

Сотрудник ГИБДД регулирует движение. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Право на съемку заложено в статьях под номером 8 и 9 Федерального закона "О полиции". Отмечается, что деятельность полиции является открытой для общества в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства. При этом сотрудники органов должны стремиться к тому, чтобы граждане им доверяли. "Именно принцип открытости, публичности и доверия лежит в основе права на видеофиксацию действий сотрудников ГИБДД", — уточняет Марат Аманлиев.

Вместе с тем в ГИБДД подчеркнули, что ограничение права на фото- и видеосъемку все-таки возможно "в рамках осуществления охранных либо оперативно-разыскных мероприятий, рассмотрения дела об административном правонарушении, а также в целях защиты государственной и иной охраняемой законом тайны, защиты прав граждан, общественных объединений и организаций". Например, если водитель снимает на телефон место ДТП и мешает при этом инспектору, тот может потребовать прекратить съемку. Либо в регионе введен режим контртеррористической операции — в этом случае инспектор ДПС обязан проинформировать об этом водителя и попросить выключить камеру.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы на дороге перед зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник дорожно-патрульной службы на дороге перед зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве

"Получается, сотрудник может запретить водителю снимать всегда и везде, сославшись либо на режим КТО, либо на то, что "оператор" мешает ему оформлять аварию, даже если последний находится на другой стороне дороги, — полагает адвокат. — Гаишник потребует выключить камеру, а водитель сочтет, что требования эти незаконны (ведь на самом деле он никому не мешает), и окажется под арестом за неповиновение. Конечно, автомобилист может оспорить задержание в суде, но видеозаписи нарушения у него уже не будет. Поэтому силовые методы прекращения съемки, увы, иногда случаются и будут происходить в дальнейшем".

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© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Прервать запись придется, ведь за неповиновение сотруднику полиции гражданин может быть отправлен за решетку на 15 суток (статья 19.3 КоАП Российской Федерации). Если водитель все же успел заснять правонарушение, следовательно, есть шанс сохранить пленку. "Удалять что-либо самостоятельно, копаясь в вашем телефоне, сотрудники полиции не имеют никакого права. Такие действия можно сразу же квалифицировать как превышение должностных полномочий. Однако если запись была произведена вопреки действующему запрету, тогда гражданин будет привлечен к ответственности за сам факт съемки", — предупреждает юрист.

Даже если видео было записано, его еще надо узаконить. "Суды неохотно принимают записи, сделанные автомобилистами, даже если на них зафиксированы незаконные действия. У судей найдется масса причин для отказа, — продолжает Марат Аманлиев. — Зато к видеозаписям сотрудников полиции они относятся с большим доверием — и часто приобщают к материалам дела. Хотя, казалось бы, все равны перед законом".

Согласно разъяснениям ГИБДД, инспекторы также имеют право вести съемку, причем не только на служебный видеорегистратор, но и на собственный мобильный телефон.

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Особняком стоит вопрос о записи видео в зданиях УГИБДД. По мнению адвоката, сотрудники часто считают отделы полиции режимными объектами. Этот вопрос обсуждался даже в Верховном суде, и там фигурировал секретный приказ МВД № 11 от 2013 года, который запрещал гражданам съемку внутри объектов МВД. Однако суд так и не смог разрешить спор, поскольку министерство отменило таинственный приказ. В результате эта тема до сих пор остается открытой. Марат Аманлиев считает, что если документ, запрещающий видеосъемку, отменен самим МВД и официальной информации о принятии нового приказа нет, то теперь фото- и видеосъемка на объектах министерства не запрещена.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСотрудник ГИБДД проверяет документы
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник ГИБДД проверяет документы

В случае если гражданин все же снимет на видео преступление, совершенное гаишником в здании полиции, то силу доказательства эта запись может и не получить. Проще говоря, суд ее не примет. "Законом установлено, что улики должны быть допустимыми, то есть собраны на законных основаниях, — разъясняет адвокат. — Если видеозапись сделана с нарушениями, то с точки зрения суда оно добыто незаконным путем, и запись может быть признана недопустимой, читай — не сможет стать доказательством вины".

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