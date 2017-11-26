Что за?.. Автомобили-бестселлеры, о которых никто никогда не слышал

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Сергей Белоусов. "Лавида", "Гол", "Оникс", "Этиос" — все это названия реально существующих автомобилей. Каких-то редких или раритетных? Нет, самых желанных у покупателей в странах, где клиенты обладают вкусами, отличными от российских и европейских. РИА Новости рассказывает о самых диковинных машинах-бестселлерах, которые снискали невероятную популярность в самых разных уголках планеты.

Китай: Lavida и Hongguang

В отчете Китайской ассоциации автопроизводителей CAAM за 10 месяцев 2017 года самым популярным автомобилем был признан Volkswagen Lavida. В основе модели — платформа VW Golf четвертого поколения, кузов китайского бестселлера (лифтбэк) больше всего похож на продающийся в России Skoda Rapid, а техническая начинка — на "наш" седан VW Polo: под капотом "Лавиды" бензиновые 1,6-литровый атмосферник либо 1,4-литровый турбомотор.

© Фото : Volkswagen Автомобиль Volkswagen Lavida © Фото : Volkswagen Автомобиль Volkswagen Lavida

Кстати, для китайцев немецкий концерн придумал целую серию оригинальных моделей: Santana, Lamando, Sagitar, Magotan, а представительский седан Phideon в Поднебесной рекламирует сам Джордж Клуни.

На втором месте среди самых популярных моделей Китая с небольшим отрывом от VW Lavida (416 тысяч машин против 412,5 тысячи) идет продукт местного производства — Wuling Hongguang. Этот автомобиль, разработанный совместно с американской корпорацией General Motors, представляет собой компактный минивэн с тремя рядами кресел. Он настолько маленький, что его размеры сопоставимы с Renault Duster, но китайцев это, естественно, не смущает.

Бразилия: Onix

Как и во многих других странах мира, самым продаваемым автомобилем в Бразилии является модель местного производства — хэтчбек Chevrolet Onix. Эту модель можно встретить только в странах Латинской Америки. Ее главной отличительной особенностью является двигатель, который способен "переваривать" биоэтанол — смесь E100 на основе бензина и спирта. Этот вид топлива используют более 50% транспортных средств Бразилии, а все потому, что в этой стране растет много сахарного тростника — основного источника этилового спирта.

У "Оникса" есть версия с трехобъемным кузовом седан, которая называется Prisma, а еще — хэтчбек повышенной проходимости Onix Active, который отличается от обычного внедорожными накладками и увеличенным дорожным просветом.

Аргентина: Gol

Chevrolet Onix продается и в Аргентине, но по результатам продаж за десять месяцев 2017 года бестселлером стал не он, а Volkswagen Gol. Литера f в названии не пропущена, а футбольные голы тут ни при чем. "Гол" — это компактный хэтчбек c 37-летней историей, однако за все это время модель сменила всего два поколения.

© Фото : Volkswagen Автомобиль Volkswagen Gol © Фото : Volkswagen Автомобиль Volkswagen Gol

Россиянам Volkswagen Gol тоже знаком: с 2004 года эта модель продавалась и у нас под названием Pointer. Уже тогда она была морально устаревшей (чего только стоит двигатель, расположенный в маленьком хетчбэке продольно!), а потому большой популярности не снискала. Продажи были прекращены около десяти лет назад.

Турция: Egea

Ассоциация турецких автодилеров O.D.D. (Otomotiv Distribütörleri Derneği) подвела итоги продаж новых автомобилей за январь — октябрь 2017 года, присудив первое место семейству компактных автомобилей Fiat Egea. Эта итальянская модель сравнительно молодая — ее выпуск начался в мае 2015 года, но уже в 2016-м турецкие автомобилисты проголосовали за нее лирой и вывели в бестселлеры. С тех пор машина так и держится на вершине местных рейтингов.

© Фото : Fiat Автомобиль Fiat Egea © Фото : Fiat Автомобиль Fiat Egea

Сам автомобиль известен в остальном мире под именем Tipo, а название Egea было придумано специально для Турции. Автомобиль продается сразу в трех типах кузовов: седан, хетчбэк и универсал, что покрывает нужды большинства турецких клиентов. Стартовая стоимость Egea в пересчете на рубли составляет 925 тысяч.

Япония: N-Box

Кей-кар — особая категория компактных автомобилей, невероятно популярных в Японии. Обычно модели такого типа крохотные снаружи, но просторные внутри: их создатели борются за каждый дополнительный кубический сантиметр объема салона. Самой продаваемой машиной в Стране восходящего солнца является именно кей-кар — Honda N-Box.

© Honda Автомобили Honda N-Box © Honda Автомобили Honda N-Box

N-BOX действительно похож на коробку, которую поставили на колеса и приделали к ней спереди маленький моторчик объемом всего 660 "кубиков". Внутрь помещаются всего четыре пассажира, зато эту машину можно за доплату оснастить полным приводом. Зачем он нужен такой крохе — вопрос философский. Кстати, второе, третье и четвертое место японского рейтинга новых автомобилей занимают точно такие же квадратные кей-кары марки Daihatsu: Move, Tanto и Hijet.

Индия: Alto

Густонаселенная Индия занимает пятое место по объемам продаж новых автомобилей в мире, и здесь царствуют малолитражки. В отличие от японских кей-каров, индийское население не гонится за объемами салона и предпочитает компактные модели стандартной внешности, хетчбэки. Самым популярным автомобилем страны по итогам десяти месяцев 2017 года стал Maruti Alto.

Модель создана совместно с Suzuki (компания владеет 56% акций Maruti) на базе пятого поколения Suzuki Alto, так до сих пор и продается. И это при том, что сами японцы выпускают у себя на родине уже восьмую генерацию "Альто". Однако клиент в Индии непритязательный: для него цена гораздо важнее технологий, безопасности и электронных систем, что и подтверждает индийская статистика.

Кстати, продукция Maruti занимает первые пять строчек национального рейтинга продаж новых автомобилей. Среди бестселлеров местного рынка модели Dzire, Swift, Baleno и Wagon R — все они появились благодаря Suzuki.

Вьетнам, Филиппины и Бруней: Vios

Специально для развивающихся рынков Азиатско-Тихоокеанского региона Toyota разработала дешевый седан Vios. Цена и внешность новейшего поколения модели покорили жителей Юго-Восточной Азии, которые возвели ее в ранг бестселлера, ну и невысокая стоимость сыграла не последнюю роль.

© Фото : Toyota АвтомобильToyota Vios © Фото : Toyota АвтомобильToyota Vios

Vios продавалась и в России, правда, под именем Yaris, и это бы не седан, а хэтчбек. К сожалению, в нашей стране "Ярис" оказался слишком дорогим и не выдержал конкуренции. Разговоры о появлении у нас дешевой модели от Toyota ведутся уже давно, но ни Vios, ни седан Yaris пока до нас не добрались.

Малайзия: Axia

Жители Малайзии предпочитают отечественный автопром: самым продаваемым автомобилем в этой азиатской стране в 2017 году пока остается Perodua Axia. Компактный хэтчбек — собственная разработка малайзийцев, правда, платформу все же пришлось заимствовать у парочки Daihatsu Ayla и Toyota Agya.

© Perodua Автомобиль Perodua Axia © Perodua Автомобиль Perodua Axia

Perodua — молодая компания: она была основана в 1992 году с участием японской Daihatsu. Всего за пару десятков лет производитель занял треть рынка продаж новых легковых автомобилей. На базе "Азиа" (именно так читается Axia на малайзийском) также выпускается седан, но его было решено переименовать в Bezza.

США: Ford F-Series

За 10 месяцев 2017 года компания Ford реализовала у себя на родине 734 610 пикапов F-Series. Ближайший конкурент этой модели — пикап Chevrolet Silverado — смог разойтись тиражом почти 472 тысячи экземпляров, а на третьем месте оказался еще один пикап — Ram (более 419 тысяч проданных машин).

© Фото : Ford Motor Company Автомобиль Ford F-150 © Фото : Ford Motor Company Автомобиль Ford F-150

Любовь американцев к пикапам не оставляет никаких шансов другим типам автомобилей войти в тройку лидеров. Все они оснащены большими и прожорливыми моторами, но их покупатели в последнюю очередь думают о таких "пустяках", как расход топлива. Вот, кстати, и еще одна причина того, почему США так не хотят участвовать в Парижском соглашении по климату: придется сокращать уровень вредных выбросов от машин, а многомиллионный электорат на пикапах этого не потерпит.