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Почему у Трампа не получилось

10:3509.11.2017
(обновлено: 10:46 09.11.2017)
0930
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Ровно год назад, 9 ноября 2016 года, мир проснулся и изумленно узнал, что в США новый  президент — Дональд Трамп.

Больше всего была удивлена (вернее, шокирована) сама Америка. Точнее, ее истеблишмент и представители длинного списка прогрессивных социальных групп. Гигантский торт в виде головы Трампа, который нью-йоркские активисты прикатили в ночь на 9-е к Башне Трампа, чтобы начать его демонстративно есть, исключительно точно описывает концентрированные ожидания "городской либеральной Америки".

Флажок с портретом президента США Дональда Трампа. Сеул, Южная Корея. 7 ноября 2017
© AFP 2017 / Jung Yeon-Je
Обгоняя время. Трамп через год после избрания проснулся в другой стране
Морально подготовившихся к эре Клинтон было множество — от левых студентов в кампусах (сначала агитировавших "за Берни Сандерса и социалистические реформы", а потом "против Трампа, расиста и ренегата") до режиссеров и продюсеров (если подсчитать число женщин-президентов в сериалах, то к концу 2016-го оно откровенно зашкаливало. Публику в открытую готовили морально к неизбежному, как казалось тогда, будущему).

Шок был глубочайший. После избрания Трампа в течение нескольких недель проводились даже так называемые "плакательные сессии" в специально открытых в ряде университетов "кабинетах постэлекторальной психической разгрузки".

Сейчас, год спустя, интересно вспомнить, чего ожидали от Трампа и что от него получили — как его соотечественники, так и внешний мир. 

Главное – верить
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Главное – верить

Тут, впрочем, надо сделать уточнение. Между "что обещал Трамп" и "чего от него ожидали" имелась уже тогда серьезнейшая разница, и все ее понимали.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трамп стал самым непопулярным президентом США за 70 лет, показал опрос
Например, несмотря на то, что в Америке самым громким обещанием Трампа считалась Великая Мексиканская стена длиной полторы тысячи километров и высотой четыре метра, построенная за счет Мексики же, в ее реальность мало кто верил.

А вот то, что Трамп отменит всю систему идеологизированной внешней политики и заменит ее на прагматичную схему "сделок", и его сторонники, и противники допускали вполне. Хотя бы потому, что подход его предшественников, заключавшийся в том, чтобы просто односторонне давить на страны мира, принуждая их к выполнению воли американской элиты, определенно начал пробуксовывать.

Однако очевидно было также и то, что Трамп идет поперек не только демократов, но и вообще значительной части американской элиты, за последние четверть века "вылупившейся" из своего национального статуса и превратившейся в элиту, скорее, "над-американскую". То есть со штаб-квартирой в США, но не то чтобы сильно связанную какими-то границами и имеющую интересы по всему глобусу.

Дальше некуда
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Дальше некуда

Этой элите лозунг "Америка в первую очередь" по понятным причинам казался подозрительным. И даже вообще шагом назад.

Поэтому выполнение каждого обещания Трампа зависело от того, сумеет ли он для начала заключить "чудесную сделку" с этой собственной элитой.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson
Президентство Трампа негативно влияет на мировую экономику, показал опрос
Спустя год мы можем констатировать: в общем-то, нет, не сумел. Великой внутриамериканской сделки пока так и нет.

Это касается как внутренней политики, так и внешней, напрямую касающейся нас с вами.

Если коротко, внутренние обещания Трампа в большинстве своем либо не реализованы (отмена Obamacare, запрет на иммиграцию мусульман в США), либо находятся "в процессе" (изменение правил депортации нелегалов, налоговая реформа) — и пока непонятно, к чему они приведут. Некоторые — по-прежнему находятся на грани реальности и фантазии. Например, про ту же Мексиканскую стену Трамп поминает до сих пор, а недавно где-то в районе Сан-Диего даже были вбиты первые ее сваи — но для целого года сделано подозрительно мало. И если строительство стены будет продолжаться такими темпами, она рискует повторить судьбу Великой Украинской стены им. Яценюка.

Закатали
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Закатали

Президент США Дональд Трамп выступает в южнокорейском парламенте. 08.11.2017
© AP Photo / Lee Jin-man
Трамп рассказал, как хочет добиться мира
Не сбылись пока, впрочем, и множественные пугалки, согласно которым президент Трамп немедленно принесет в США новую гражданскую войну. Просто потому, что в "холодном", вялотекущем виде эта война началась еще при предшественнике Трампа — число бунтов, погромов и массовых расстрелов на излете президентства Обамы резко пошло вверх, и то, что мы наблюдаем в Америке сегодня (в частности, идеологизированный "памятникопад" и стычки толп с полицией), — есть лишь дальнейшее развитие хаоса, начавшегося раньше. Впрочем, этот хаос достаточно пока локален — и в "войну всех против всех" еще не перерос. Это не значит, что Америка полностью застрахована от перехода внутреннего конфликта в "горячую фазу". Просто если он случится — то это будет явно не из-за Трампа, а из-за того, что он тоже не сумел остановить развивающийся в державе социальный кризис.

Что до внешней политики, то Трампу удалось выполнить одно громкое обещание: выйти из Парижского соглашения по климату. Впрочем, реализация его в практическом смысле, то есть восстановление десятков тысяч рабочих мест в угольной промышленности самих США, пока буксует.

Остальные планы либо пока не реализовались, либо превратились по ходу реализации в свою противоположность.

Показательные бои
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Показательные бои

Штука вся в том, что (как отмечают практически все наблюдатели) на внешнем фронте Трамп столкнулся с той же проблемой, что и на внутреннем:  с чудовищным дефицитом "своих" кадров. В 330-миллионной стране у мультимиллиардера не нашлось достаточного числа преданных профессионалов, которые могли бы проводить его "политику сделок". Поэтому, в отличие от предшественников, первым делом менявших большую часть начальства в Госдепе, Трамп и спустя год после выборов вынужден работать по большей части с аппаратом, доставшимся от его идеологического противника Обамы.

Митинг во время выступления президента США Дональда Трампа в Сеуле. 8 ноября 2017
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
"Россия, помоги договориться с Пхеньяном": итог дипломатии Трампа
И если внутри страны большую часть трамповских инициатив обезвреживает дружный антитрамповский блок из демократов и республиканцев в конгрессе, то снаружи антитрамповские же дипломаты проводят, как привыкли, "обамовско-клинтоновскую" политику, лишь время от времени прерываемую метаниями президента по зарубежным турне.

И поэтому принуждение партнеров по НАТО к увеличению их вклада в общий бюджет блока так и не состоялось: партнеры не торопятся.

Протестное движение против Трампа
© РИА Новости, Инфографика
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Протестное движение против Трампа

По этим причинам до сих пор не состоялся тот главный внешнеполитический подвиг, который анонсировал кандидат в президенты США Трамп: Большая Сделка с Путиным.

Американский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон. Архивное фото
© AFP 2017 / Angela Weiss
СМИ: Клинтон купит у бывшего британского разведчика досье на Трампа
С российским президентом американскому лидеру удалось пообщаться пока что только однажды — и за эту не слишком долгую встречу потом гораздо дольше пришлось отчитываться, отрицая множественные обвинения разной степени фантастичности.

Сейчас вот, на полях вьетнамского саммита АТЭС, Трампу доведется пообщаться с Путиным еще раз.

По официальной информации, темой будет уже не Большая Сделка, а разрешение ситуации вокруг Корейского полуострова. Которую, заметим, сделали кризисной во многом именно заведомо невыполнимые угрозы Трампа.

Что касается какой-либо сделки, то для начала американскому президенту придется приложить немало усилий, чтобы вернуться хотя бы к той точке американо-российских отношений, с которой он начал свое президентство. Тогда казалось, что отношения находятся на уровне плинтуса — однако прошедший год доказал, что они могут пробить дно и дойти даже до откровенно истерических жестов с американской стороны. Фактически же за этот год Америка умудрилась только терять позиции на мировой арене, приобретая лишь по мелочи — и то в основном на уровне "продать собственным союзникам еще оружия".

Как мы помним, своеобразной констатацией этой новой реальности — конкретно на Ближнем Востоке — стал визит короля Саудовской Аравии в Кремль, к "новому хозяину региона".

Инаугурация Дональда Трампа. Лучшие фото
© AFP 2017 / Nicholas KammДональд Трамп прибыл в Вашингтон из Нью-Йорка на президентском самолете. Перед инаугурацией он принял участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском кладбище и выступил у мемориала Линкольну.Избранный президент США Дональд Трамп и его жена Мелания возле церкви Святого Иоанна. 20 января 2017
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
Дональд Трамп прибыл в Вашингтон из Нью-Йорка на президентском самолете. Перед инаугурацией он принял участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском кладбище и выступил у мемориала Линкольну.
© AFP 2017 / Jim WatsonВ белом доме Трамп провел неформальную встречу с уходящим президентом Бараком Обамой. В закрытом чаепитии также принимали участие их супруги.Мишель Обама, Меланья Трамп, Дональд Трамп и Барак Обама в Белом доме в Вашингтоне
© AFP 2017 / Jim Watson
В белом доме Трамп провел неформальную встречу с уходящим президентом Бараком Обамой. В закрытом чаепитии также принимали участие их супруги.
© AFP 2017 / John Angelillo / PoolЗатем они направились на церемонию инаугурации к зданию конгресса США на Капитолийском холме.Бывший президент США Джордж Буш-младший с супругой Лорой прибыли на инаугурацию Дональда Трампа. 20 января 2017
© AFP 2017 / John Angelillo / Pool
Затем они направились на церемонию инаугурации к зданию конгресса США на Капитолийском холме.
© REUTERS / Carlos BarriaНа праздничную церемонию также приехали Билл и Хиллари Клинтон и Джордж Буш-младший. Они заняли свои места на трибуне для почетных гостей у подножия Капитолия.Церемония инаугурации 45-го президента США, Вашингтон. 20 января 2017
© REUTERS / Carlos Barria
На праздничную церемонию также приехали Билл и Хиллари Клинтон и Джордж Буш-младший. Они заняли свои места на трибуне для почетных гостей у подножия Капитолия.
© AFP 2017 / Saul Loeb / PoolСМИ отмечают, что публика прохладно встретила чету Клинтон. По прибытии на трибуну выражение лица Хиллари, которая широко улыбалась, выходя из машины по прибытии к зданию конгресса, стало задумчивым и грустным.Президент США Барак Обама и вице-президент Джо Байден прибыли на инаугурацию Дональда Трампа. 20 января 2017
© AFP 2017 / Saul Loeb / Pool
СМИ отмечают, что публика прохладно встретила чету Клинтон. По прибытии на трибуну выражение лица Хиллари, которая широко улыбалась, выходя из машины по прибытии к зданию конгресса, стало задумчивым и грустным.
© REUTERS / Kevin LamarqueЦеремонию также посетил бывший кандидат в президенты от демократов Берни Сандерс.Джон МакКейн и Берни Сандерс перед церемонией инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. 20 января 2017 года
© REUTERS / Kevin Lamarque
Церемонию также посетил бывший кандидат в президенты от демократов Берни Сандерс.
© AP Photo / John MinchilloРядом с пропускным пунктом на Капитолийском холме произошли столкновения протестующих против инаугурации Трампа с полицией. Правоохранителям пришлось применить перцовые баллончики для разгона активистов.Зрители во время инаугурации Дональда Трампа. 20 января 2017 года
© AP Photo / John Minchillo
Рядом с пропускным пунктом на Капитолийском холме произошли столкновения протестующих против инаугурации Трампа с полицией. Правоохранителям пришлось применить перцовые баллончики для разгона активистов.
© REUTERS / Rick WilkingЦеремонию инаугурации открыл сенатор Рой Блант - он отметил, что текст присяги, которую произнесет Трамп, в точности соответствует тому, что в 1789 году произносил первый глава США Джордж Вашингтон.Билл и Хиллари Клинтон перед церемонией инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. 20 января 2017 года
© REUTERS / Rick Wilking
Церемонию инаугурации открыл сенатор Рой Блант - он отметил, что текст присяги, которую произнесет Трамп, в точности соответствует тому, что в 1789 году произносил первый глава США Джордж Вашингтон.
© REUTERS / Rick WilkingЗатем с заявлениями выступили сенатор от штата Нью-Йорк и старший сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чак Шумер.Президент США Барак Обама и избранный президент Дональд Трамп едут на церемонию инаугурации. 20 января 2017
© REUTERS / Rick Wilking
Затем с заявлениями выступили сенатор от штата Нью-Йорк и старший сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чак Шумер.
© REUTERS / Brian SnyderНа церемонии инаугурации у Капитолия первым присягу принес вице-президент США Майк Пенс.Горнисты перед церемонией инаугурации Дональда Трампа в Капитолии США. 20 января 2017
© REUTERS / Brian Snyder
На церемонии инаугурации у Капитолия первым присягу принес вице-президент США Майк Пенс.
© REUTERS / Rob Carr/PoolЗатем на трибуну поднялся Дональд Трамп. Председатель Верховного суда Соединенных Штатов Джон Робертс привел республиканца к присяге.45-й президент США Дональд Трамп и экс-президент страны Барак Обама с супругами стоят на ступенях Капитолия перед отлетом Барака Обамы на военную базу Эндрюс. 20 января 2017 года
© REUTERS / Rob Carr/Pool
Затем на трибуну поднялся Дональд Трамп. Председатель Верховного суда Соединенных Штатов Джон Робертс привел республиканца к присяге.
© REUTERS / Rick WilkingСвою инаугурационную речь Трамп начал с благодарности американскому народу.Президент США Барак Обама прибыл на инаугурацию Дональда Трампа. 20 января 2017
© REUTERS / Rick Wilking
Свою инаугурационную речь Трамп начал с благодарности американскому народу.
© REUTERS / Kevin LamarqueОн заявил, что собирается совместными усилиями "определить курс развития США и мира на долгие годы вперед.Избранный президент Дональд Трамп приветствует своих дочерей. 20 января 2017
© REUTERS / Kevin Lamarque
Он заявил, что собирается совместными усилиями "определить курс развития США и мира на долгие годы вперед.
© REUTERS / Carlos BarriaЗатем президент США выразил благодарность своему предшественнику Бараку Обаме за поддержку в передаче власти.Избранный президент США Дональд Трамп приветствует президента Барака Обаму на инаугурации. 20 января 2017
© REUTERS / Carlos Barria
Затем президент США выразил благодарность своему предшественнику Бараку Обаме за поддержку в передаче власти.
© AP Photo / Carolyn KasterОн также подчеркнул, что эта церемония инаугурации имела "особое значение".Избранный президент Дональд Трамп прибыл на инаугурацию в Капитолий в Вашингтон. 20 января 2017
© AP Photo / Carolyn Kaster
Он также подчеркнул, что эта церемония инаугурации имела "особое значение".
© AFP 2017 / Saul Loeb / PoolПо словам Трампа, в этот день власть не просто передается от одной администрации другой. "Мы передаем власть от Вашингтона народу", - сказал он.Меланья Трамп прибывает на церемонию инаугурации Дональда Трампа. 20 января 2017
© AFP 2017 / Saul Loeb / Pool
По словам Трампа, в этот день власть не просто передается от одной администрации другой. "Мы передаем власть от Вашингтона народу", - сказал он.
© REUTERS / Shannon StapletonПрезидент пообещал, что Соединенные Штаты не станут навязывать свой образ жизни другим странам, оставляя за ними право на отстаивание собственных интересов.Сторонник Дональда Трампа на Национальной аллее Вашингтона. 20 января 2017
© REUTERS / Shannon Stapleton
Президент пообещал, что Соединенные Штаты не станут навязывать свой образ жизни другим странам, оставляя за ними право на отстаивание собственных интересов.
© REUTERS / Carlos BarriaВ своей речи Трамп также коснулся внутренних проблем. Он заявил, что преступность и бандитизм "стоят жизни многих американцев", и пообещал решить эти вопросы сразу после вступления в должность.Семья Дональда Трампа прибывает в Капитолий на его инаугурацию. 20 января 2017 года
© REUTERS / Carlos Barria
В своей речи Трамп также коснулся внутренних проблем. Он заявил, что преступность и бандитизм "стоят жизни многих американцев", и пообещал решить эти вопросы сразу после вступления в должность.
© AP Photo / Andrew HarnikГоворя о борьбе с международным терроризмом, Трамп также был категоричен. Он пообещал усилить старые союзы и создать новые для новые для борьбы с радикальным исламским терроризмом.Избранный президент Дональд Трамп прибыл на инаугурацию в Капитолий в Вашингтон. 20 января 2017
© AP Photo / Andrew Harnik
Говоря о борьбе с международным терроризмом, Трамп также был категоричен. Он пообещал усилить старые союзы и создать новые для новые для борьбы с радикальным исламским терроризмом.
© REUTERS / Kevin LamarqueТрамп также заявил, что США десятилетиями защищали чужие границы, забыв при этом о собственной армии.Иванка Трамп с супругом Джаредом Кушнером и Ванесса Трамп перед церемонией инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. 20 января 2017 года
© REUTERS / Kevin Lamarque
Трамп также заявил, что США десятилетиями защищали чужие границы, забыв при этом о собственной армии.
© REUTERS / Carlos BarriaВашингтон тратил триллионы долларов за рубежом, пока американская инфраструктура разрушалась, сказал он.Избранный президент США Дональд Трамп прибывает на свою инаугурацию в Капитолии. 20 января 2017 года
© REUTERS / Carlos Barria
Вашингтон тратил триллионы долларов за рубежом, пока американская инфраструктура разрушалась, сказал он.
© AP Photo / Matt RourkeИнаугурационная речь президента США продолжалась 17 минут.Новый вице-президент США Майкл Пенс во время принятия присяги. 20 января 2017
© AP Photo / Matt Rourke
Инаугурационная речь президента США продолжалась 17 минут.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОн завершил выступление своей знаменитой фразой: "Сделаем Америку снова великой".Президент США Дональд Трамп (слева) приносит присягу на церемонии инаугурации в Вашингтоне
© РИА Новости
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Он завершил выступление своей знаменитой фразой: "Сделаем Америку снова великой".
© AP Photo / Matt RourkeЗатем он процитировал знаменитое высказывание Джорджа Вашинтона, которое по традиции произносят все президенты в конце инаугурационной речи: "Да поможет мне Бог".Избранный президент США Дональд Трамп во время принятия присяги. 20 января 2017
© AP Photo / Matt Rourke
Затем он процитировал знаменитое высказывание Джорджа Вашинтона, которое по традиции произносят все президенты в конце инаугурационной речи: "Да поможет мне Бог".
© AP Photo / Jose Luis MaganaПосле этого прозвучал гимн США в исполнении Джеки Иванко, которой аккомпанировал оркестр Корпуса морской пехоты.Сторонники избранного президента США Дональда Трампа во время его инаугурации в Вашингтоне. 20 января 2017 года
© AP Photo / Jose Luis Magana
После этого прозвучал гимн США в исполнении Джеки Иванко, которой аккомпанировал оркестр Корпуса морской пехоты.
© REUTERS / Carlos BarriaПо разным оценкам, на церемонию инаугурации пришли от 900 тысяч до 1 миллиона человек.Президент США Дональд Трамп. 20 января 2017
© REUTERS / Carlos Barria
По разным оценкам, на церемонию инаугурации пришли от 900 тысяч до 1 миллиона человек.
© AFP 2017 / Mark Ralston Дональд Трамп уже подписал первые исполнительные указы в новой должности.Речь президента США Дональда Трампа после принятия присяги. 20 января 2017
© AFP 2017 / Mark Ralston
Дональд Трамп уже подписал первые исполнительные указы в новой должности.
© REUTERS / Carlos BarriaНа церемонии подписания документов присутствовали семья президента и высшее руководство США.Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс слушают национальный гимн США во время церемонии инаугурации в Капитолии США в Вашингтоне. 20 января 2017
© REUTERS / Carlos Barria
На церемонии подписания документов присутствовали семья президента и высшее руководство США.
© AP Photo / John MinchilloТкже президент завизировал ряд официальных назначений и документ, провозглашающий Национальнй день патриотизма.Шерил Эдмондсон плачет во время инаугурации Дональда Трампа. 20 января 2017 года
© AP Photo / John Minchillo
Ткже президент завизировал ряд официальных назначений и документ, провозглашающий Национальнй день патриотизма.
© REUTERS / Lucy NicholsonПосле подписания каждого документа Трамп дарил ручку кому-либо из своего окружения, в том числе своим внукам.Президент США Дональд Трамп целует супругу Меланью после принятия присяги в Капитолии в Вашингтоне, США. 20 января 2017
© REUTERS / Lucy Nicholson
После подписания каждого документа Трамп дарил ручку кому-либо из своего окружения, в том числе своим внукам.
© REUTERS / Carlos BarriaВ честь инаугурации Трампа НАСА опубликовало архивные снимки американской столицы из космоса.Президент США Дональд Трамп со своей семьей после принятия присяги в Капитолии в Вашингтоне, США. 20 января 2017
© REUTERS / Carlos Barria
В честь инаугурации Трампа НАСА опубликовало архивные снимки американской столицы из космоса.
© AFP 2017 / Jim WatsonПосле церемонии участники торжества направились на торжественный обед.Бывший президент США Барак Обама садится в вертолет, чтобы покинуть Капитолий США после церемонии инаугурации Дональда Трампа. 20 января 2017
© AFP 2017 / Jim Watson
После церемонии участники торжества направились на торжественный обед.
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Едва ли президент США хотел такого развития событий — но неспособность вести самостоятельную политику едва ли является оправданием.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Lee Jin-man
Через год после выборов в США: почему у Трампа "связаны руки"
…На этом месте самое время задаться вопросом: а почему, собственно, Дональд Трамп, известный как бизнесмен и заключатель сделок, так и не сумел договориться со "своими" элитами?

Есть мнение, что дело в данном случае не в самом Трампе. Это не он плохой переговорщик. Просто "над-американские" элиты, против воли которых он пришел и сел в президентское кресло, не желают с ним договариваться. Они не желают отказываться от прежнего, привычного видения мира и себя в нем. И поэтому считают, что проще переждать четыре года, пусть даже теряя позиции, чем менять концепцию.

Что ж. Четверть срока они уже выждали, по всем направлениям блокируя и ослабляя своего президента. И результаты налицо.

Остается гадать, многое ли достанется им еще через три года.

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Присяга и первая речь 45-го президента США Дональда Трампа
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  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
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