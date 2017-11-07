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Уймите Мару: как хотят наказывать Багдасарян и ей подобных

18:3707.11.2017
(обновлено: 19:26 07.11.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСтритрейсерша Мара Багдасарян у ГБУ Жилищник района Сокол в МосквеСтритрейсерша Мара Багдасарян у ГБУ Жилищник района Сокол в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Иван Белобородов. Безумцы и лихачи на дорогих и не очень автомобилях заполонили страницы интернета сотнями видео о своих "подвигах". По их вине гибнут люди, наносится ущерб государству, но до сих пор полноценно избавить российские дороги от таких водителей не удается. Одним из показательных является случай Мары Багдасарян, которую пожизненно отстранили от управления автомобилем и приговорили к исправительным работам. Накануне сотрудники ГИБДД вновь остановили ее за рулем автомобиля в центре Москвы. РИА Новости выяснило, как злостным нарушителям удается уйти от ответственности и что можно сделать для того, чтобы они перестали представлять опасность для общества.

Ход "Мерседесом"

На всю страну Багдасарян "прославилась" в 2016 году, когда стала фигуранткой дела о злостных нарушителях на элитном внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen. Девушку неоднократно задерживали за несоблюдение правил дорожного движения (ПДД), а в 2016 году за многочисленные просроченные штрафы суд приговорил ее к 24 суткам ареста, штрафу в размере 183 тысячи рублей, и 595 часам обязательных работ.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСтритрейсерша Мара Багдасарян после окончания заседания мирового суда №77 московского района Сокол. 10 марта 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Стритрейсерша Мара Багдасарян после окончания заседания мирового суда №77 московского района Сокол. 10 марта 2017

Наказание Багдасарян должна была отбывать, убирая снег в ГБУ "Жилищник" столичного района Сокол, однако адвокаты раздобыли медицинское заключение, согласно которому у Мары были выявлены сильные головные боли и эпилептические припадки. Суд отправил девушку на более легкие работы: по одной из версий, свои обязанности она выполняла, сортируя бумаги в одной из библиотек тверской области. При этом диагноз стал причиной изъятия водительских прав у Багдасарян без возможности восстановления, читай — пожизненно.

Мара Багдасарян. Архивное фото
© Фото : АГН "Москва" Андрей Никеричев
Мару Багдасарян снова поймали за рулем машины

Между тем свое хобби Мара не бросила и, уже будучи без прав, регулярно попадалась полиции за рулем автомобиля. В конце июля 2017 года сотрудники ГИБДД уличили ее в управлении Mercedes-Benz, многие СМИ тогда писали, что девушке снова грозят обязательные работы, однако ничего подобного не случилось. Все потому, что прав ее не лишили (в КоАП РФ нет статьи о пожизненном лишении водительских прав), а изъяли их на основании заболевания, что с точки зрения законодательства сделало ее не злостным нарушителем ПДД, а человеком, который просто-напросто не получал водительское удостоверение.

Несколько дней назад Мару снова поймали за рулем. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по городу Москве, на "знаменитость" был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ, а материалы направлены в суд. Однако наказание по этому пункту статьи не предусматривает ничего, кроме штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСтритрейсерша Мара Багдасарян у ГБУ "Жилищник района Сокол" в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Стритрейсерша Мара Багдасарян у ГБУ "Жилищник района Сокол" в Москве

"Теперь Мара Багдасарян является лицом, у которого и не было изначально водительских прав, — поясняет председатель московской коллегии адвокатов "Карабанов и партнеры" Александр Карабанов. — Процедура, которая была проведена в судебном порядке, фактически снизила ее статус и размер наказания, которое можно к ней применить".

Получается, что госпожа Багдасарян может сколько угодно плевать на законы и кататься на своем автомобиле, выплачивая невысокие (по меркам "золотой молодежи") штрафы.

Внезапное исцеление

Мнимая эпилепсия оказалась дальновидным шагом. В конце сентября девушка отработала 200 часов обязательных работ, назначенные судом: пресс-секретарь регионального управления ФССП Татьяна Шахова сообщила РИА Новости, что исполнительные производства в отношении Багдасарян подразумевали именно две сотни часов, не более. Освободившись от наказания, нарушительница внезапно выздоровела и взялась оспаривать состояние своего здоровья.

На своей страничке в "Инстаграм" 7 ноября 2017 года Мара опубликовала фото медицинского заключения (датировано 30 октября, год — неразборчиво), в котором врач одной из московских государственных поликлиник Марина Козлова допускает ее к управлению транспортными средствами категории B. Фото сопровождается фразой: "Я хочу донести до общественности, что ГИБДД ущемляет права гражданина Российской Федерации. Мне не выдают права, несмотря на то, что у меня есть все медицинские показания, что мне ничего не мешает управлять транспортным средством. Ps Я не была за рулем в аварии на кутузовском проспекте 03.10.2015, это клевета!!!! Я была пострадавшей, и месяц лежала в больнице имени Боткина" (орфография и пунктуация автора сохранены).

 

Именно в этой аварии на Кутузовском в Москве, случившейся 3 октября 2015 года, Мара и получила свой неутешительный диагноз. В это, в принципе, можно поверить, ведь двое из четырех человек, находившихся тогда в машине, погибли, водитель сел в тюрьму на три года, а Багдасарян попала в больницу с тяжелыми травмами.

Наказания для безнаказанных

В Госдуме создана рабочая группа по борьбе с хулиганством на дорогах, в которую вошли главы ГИБДД Москвы и Подмосковья, депутаты и общественные деятели. "Есть предложение внести уголовную ответственность для лиц, лишенных права управления транспортными средствами, а также конфискацию этих средств, как орудий совершения преступления, — рассказывает председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. — Пока мы не рассматриваем более жесткие вариантов вроде длительного тюремного срока: когда "Геландевагены" будут конфисковаться, желание нарушать общественный порядок у таких людей отпадет само собой".

"Подобный человек, находящийся за рулем транспортного средства и неоднократно уличенный в злостных нарушениях ПДД, представляет опасность для окружающих, — считает депутат "Единой России" и член рабочей группы Госдумы по борьбе с хулиганством на дорогах Евгений Ревенко. — Разговаривать с такими людьми нужно иначе, более жестко".

Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 29 сентября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Госдуме намерены внести поправку в законопроект об опасном вождении
По мнению Василия Пискарева, с такими, как Мара Багдасарян, нужно бороться их же способом, применяя к ним более жесткие наказания, например привлекая к уголовной ответственности по статье "Хулиганство" (статья 213 УК РФ). "Нарушение правил парковки или скоростного режима человек совершает неосознанно, но когда гражданин целенаправленно и неоднократно нарушает ПДД и, самое главное, кичится этим в интернете через соцсети, эти действия надо квалифицировать по статье 213 УК РФ: грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, — считает депутат. — Для этого нужно лишь дополнить статью Уголовного кодекса пунктом "с применением транспортного средства". Сотрудник полиции, помимо постановления об административном нарушении, должен составлять рапорт об обнаружении признаков преступления, все эти документы он должен отправлять не в группу разбора, а в отдел дознания. Дознаватель же должен собирать все материалы, включая ролики в Youtube и посты в соцсетях, назначать исследования и доказывать, что эти деяния являются неуважением к обществу и основанием для возбуждения уголовного дела". Такой же позиции придерживается член рабочей группы Госдумы по борьбе с хулиганством на дорогах Александр Карабанов.

В скором времени состоится второе чтение законопроекта об опасном вождении, который должен установить ответственность за данный вид нарушения (в ПДД понятие "опасное вождение" было внесено в начале 2017 года). Как недавно сообщил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, единственным видом наказания для лихачей вроде Мары Багдасарян будет штраф в размере 5000 рублей. По мнению депутата, санкции за повторное нарушение будут введены позже — после того как законодатели поймут, как будет работать новый закон.

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