В Госдуме намерены внести поправку в законопроект об опасном вождении

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков сообщил, что намерен внести поправку ко второму чтению законопроекта об опасном вождении, касающуюся административного производства.

"В ближайшее время на второе чтение будет поставлен законопроект, который внесло правительство об опасном вождении… Будет одна единственная поправка, которую я во втором чтении внесу. Эта поправка будет касаться того, что административное производство по этим правонарушениям будет вести не просто инспектор, который зафиксировал это правонарушение, или группа разбора, а только руководитель этого подразделения или начальник ГАИ или его заместитель", — сказал Лысаков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он пояснил, что необходимо, чтобы была ответственность, и подписывающий постановление должен убедиться в том, что опасное вождение действительно было. "Скорее, все-таки будет использоваться фото- и видеофиксация, потому что если на видео записано в динамике, вот эти прыжки из ряда в ряд, ускорение, торможение, то, конечно, уже описать это в протоколе, приложив видеофакт, будет значительно проще, доказательнее и понятнее", — считает Лысаков.

По его словам, поправка станет подстраховкой от возможных ошибок, нарушений, злоупотреблений, "чтобы не пострадали люди, которые не исповедуют опасный стиль вождения". "Поправка будет позволять администрировать это, то есть относить это правонарушение к сфере компетенции только начальника подразделения, командира роты, батальона или его заместителя, чтобы можно было проверить, нет ли здесь субъективизма", — пояснил Лысаков.

Он отметил, что сейчас необходимо посмотреть, как это будет работать, и в дальнейшем "нужно будет предусмотреть санкции за повторные нарушения". "И это обязательно будет либо лишение права управления, либо административный арест, либо исправительные работы, на выбор судьи", — добавил Лысаков.

Он пояснил, что ранее для обсуждения законопроекта провел заседание рабочей группы, которая пришла к единому мнению, что наказание за опасное вождение пока надо оставить в размере 5 тысяч рублей.

"Мы решили пока во втором и третьем чтениях принять этот закон, как он есть, не предусматривая наказания за повторность", — заключил Лысаков.