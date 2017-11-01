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Общество

В Госдуме намерены внести поправку в законопроект об опасном вождении

13:3601.11.2017
(обновлено: 13:37 01.11.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 29 сентября 2017Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 29 сентября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков сообщил, что намерен внести поправку ко второму чтению законопроекта об опасном вождении, касающуюся административного производства.

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"В ближайшее время на второе чтение будет поставлен законопроект, который внесло правительство об опасном вождении… Будет одна единственная поправка, которую я во втором чтении внесу. Эта поправка будет касаться того, что административное производство по этим правонарушениям будет вести не просто инспектор, который зафиксировал это правонарушение, или группа разбора, а только руководитель этого подразделения или начальник ГАИ или его заместитель", — сказал Лысаков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он пояснил, что необходимо, чтобы была ответственность, и подписывающий постановление должен убедиться в том, что опасное вождение действительно было. "Скорее, все-таки будет использоваться фото- и видеофиксация, потому что если на видео записано в динамике, вот эти прыжки из ряда в ряд, ускорение, торможение, то, конечно, уже описать это в протоколе, приложив видеофакт, будет значительно проще, доказательнее и понятнее", — считает Лысаков.

Сотрудник ДПС во время дежурства. Архивное фото.
© РИА Новости / Максим Блинов
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По его словам, поправка станет подстраховкой от возможных ошибок, нарушений, злоупотреблений, "чтобы не пострадали люди, которые не исповедуют опасный стиль вождения". "Поправка будет позволять администрировать это, то есть относить это правонарушение к сфере компетенции только начальника подразделения, командира роты, батальона или его заместителя, чтобы можно было проверить, нет ли здесь субъективизма", — пояснил Лысаков.

Он отметил, что сейчас необходимо посмотреть, как это будет работать, и в дальнейшем "нужно будет предусмотреть санкции за повторные нарушения". "И это обязательно будет либо лишение права управления, либо административный арест, либо исправительные работы, на выбор судьи", — добавил Лысаков.

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Он пояснил, что ранее для обсуждения законопроекта провел заседание рабочей группы, которая пришла к единому мнению, что наказание за опасное вождение пока надо оставить в размере 5 тысяч рублей.

"Мы решили пока во втором и третьем чтениях принять этот закон, как он есть, не предусматривая наказания за повторность", — заключил Лысаков.

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