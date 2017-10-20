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О засадах и видеосъемке: в России вступил в силу новый регламент ГИБДД

11:4020.10.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСотрудник ДПС рядом с мобильным комплексом фотовидеофиксации нарушений дорожного движения. Архивное фотоСотрудник ДПС рядом с мобильным комплексом фотовидеофиксации нарушений дорожного движения. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

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Регламент будет регулировать деятельность сотрудников Госавтоинспекции.

О правах

В соответствии с новыми правилами, на месте нарушения ПДД больше не будут отбирать права: правонарушители должны в течение трех дней сами приехать в подразделение инспекции и сдать водительское удостоверение.

Также, если сотрудник ГИБДД остановил машину, водитель должен подавать документы не только без денег и ценных предметов, но и без удерживающих устройств и обложки.

В документе устанавливается, что если согласно медицинскому освидетельствованию водитель трезв, сотрудники ГИБДД обязаны отвезти его из лаборатории обратно к машине.

О видеосъемке

В новом регламенте прописано, что видеосъемка сотрудников полиции не запрещена, если это не ограничено в соответствии с другими законодательными актами.

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    Да, предложенный штраф в две с половиной тысячи рублей оптимален

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    Штрафы не помогут, водители все равно будут нарушать ПДД
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Теперь полицейскому при придется разъяснить, по какой причине надо отложить камеру в сторону. Такими причинами могут быть возможные нарушения закона о государственной тайне или оперативно-розыскной деятельности.

О засадах

В связи с новым регламентом сотрудники ГИБДД не смогут устраивать "засады" на дорогах. Теперь патрульный автомобиль должен быть хорошо виден водителям.

В ГИБДД уточнили, что для противодействия коррупции теперь сотрудники ГАИ должны все действия "по возможности совершать в зоне действия видеорегистраторов", которыми оборудованы все патрульные автомобили.

О вежливости

В регламенте уточнили, как сотрудники полиции должны общаться с водителями. Так, сотрудник Госавтоинспекции должен воздерживаться высказываний, которые могут быть истолкованы как дискриминация по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений.

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Кроме того, сотрудникам ГИБДД нельзя грубить, общаться пренебрежительным тоном, быть заносчивыми, высказывать предвзятые замечания и неправомерные, незаслуженные обвинения, оскорблять собеседника, провоцировать его на противоправное поведение, а также дымить в лицо.

О Европротоколе

В новых правилах также установили порядок оформления Европротокола.

Теперь дежурные должны предложить оформить ДТП с двумя машинами и без пострадавших по Европротоколу, заполнив в двух экземплярах бланк извещения о ДТП.

Также оба участника аварии должны быть застрахованы, у них не должно быть разногласий, а повреждения причинены только автомобилям.

Если у участников ДТП все же есть разногласия, дежурный предложит оформить происшествие на ближайшем стационарном посту или в отделении полиции.

Прошлые нововведения

Ранее вступили в силу новые требования к проведению экзаменов и выдаче водительских удостоверений, согласно которым человек, желающий сдать экзамен в ГИБДД, должен пройти верификацию своего свидетельства об обучении в автошколе и о результатах медосмотров. В первую очередь это касается тех, кто получал справки об обучении и медицинские документы из других регионов.

Фиксация ДТП на смартфон. Архивное фото
© Fotolia / Phanuwatnandee
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Кандидатов в водители тоже ожидают новшества. По новым правилам, если ученик при движении задним ходом не смог с первой попытки выполнить упражнение и попытался второй раз включить заднюю передачу, экзамен будет считаться несданным. Ранее число попыток включения передачи регламентировано не было.

Кроме того, раньше допускался заезд колесом на линию, обозначающую границу упражнения, а теперь нарушать границу виртуальной "стены" выступающими частями машины запрещено.

Правила поменялись и для тех, кто сдает на категорию А: при падении с мотоцикла на экзамене выставляется оценка "не сдал", а упражнение "скоростное маневрирование" стало обязательным.

Изменения коснутся и проведения экзамена на площадке в зимних условиях — при устойчивом снежном покрове границы испытательных упражнений обозначаются дополнительными стойками и конусами, территорию площадки обработают противогололедными средствами.

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