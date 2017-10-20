О засадах и видеосъемке: в России вступил в силу новый регламент ГИБДД

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
%Да, если нарушителей действительно будут наказывать
21.5%Нет, считаю это доносительством
19.9%Зависит о того, насколько это будет удобно в техническом плане
О правах
В соответствии с новыми правилами, на месте нарушения ПДД больше не будут отбирать права: правонарушители должны в течение трех дней сами приехать в подразделение инспекции и сдать водительское удостоверение.
Также, если сотрудник ГИБДД остановил машину, водитель должен подавать документы не только без денег и ценных предметов, но и без удерживающих устройств и обложки.
В документе устанавливается, что если согласно медицинскому освидетельствованию водитель трезв, сотрудники ГИБДД обязаны отвезти его из лаборатории обратно к машине.
О видеосъемке
В новом регламенте прописано, что видеосъемка сотрудников полиции не запрещена, если это не ограничено в соответствии с другими законодательными актами.
16.8%Да, предложенный штраф в две с половиной тысячи рублей оптимален
26.3%Согласен, но сумма должна быть существенно выше
%Нет, существующего наказания в полторы тысячи достаточно
18.3%Штрафы не помогут, водители все равно будут нарушать ПДД
О засадах
В связи с новым регламентом сотрудники ГИБДД не смогут устраивать "засады" на дорогах. Теперь патрульный автомобиль должен быть хорошо виден водителям.
В ГИБДД уточнили, что для противодействия коррупции теперь сотрудники ГАИ должны все действия "по возможности совершать в зоне действия видеорегистраторов", которыми оборудованы все патрульные автомобили.
О вежливости
В регламенте уточнили, как сотрудники полиции должны общаться с водителями. Так, сотрудник Госавтоинспекции должен воздерживаться высказываний, которые могут быть истолкованы как дискриминация по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений.
15.3%Да, это заставит водителей внимательнее относиться к состоянию своих машин
19.7%В целом поддерживаю, но главное, чтобы это не стало еще одним поводом для взяток
0 %Это еще один лишний штраф - сейчас без техосмотра не получить страховку
9.5%Мне все равно, у меня нет автомобиля
О Европротоколе
В новых правилах также установили порядок оформления Европротокола.
Теперь дежурные должны предложить оформить ДТП с двумя машинами и без пострадавших по Европротоколу, заполнив в двух экземплярах бланк извещения о ДТП.
Также оба участника аварии должны быть застрахованы, у них не должно быть разногласий, а повреждения причинены только автомобилям.
Если у участников ДТП все же есть разногласия, дежурный предложит оформить происшествие на ближайшем стационарном посту или в отделении полиции.
Прошлые нововведения
Ранее вступили в силу новые требования к проведению экзаменов и выдаче водительских удостоверений, согласно которым человек, желающий сдать экзамен в ГИБДД, должен пройти верификацию своего свидетельства об обучении в автошколе и о результатах медосмотров. В первую очередь это касается тех, кто получал справки об обучении и медицинские документы из других регионов.
Кроме того, раньше допускался заезд колесом на линию, обозначающую границу упражнения, а теперь нарушать границу виртуальной "стены" выступающими частями машины запрещено.
Правила поменялись и для тех, кто сдает на категорию А: при падении с мотоцикла на экзамене выставляется оценка "не сдал", а упражнение "скоростное маневрирование" стало обязательным.
Изменения коснутся и проведения экзамена на площадке в зимних условиях — при устойчивом снежном покрове границы испытательных упражнений обозначаются дополнительными стойками и конусами, территорию площадки обработают противогололедными средствами.