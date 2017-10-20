О засадах и видеосъемке: в России вступил в силу новый регламент ГИБДД

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

О правах

Регламент будет регулировать деятельность сотрудников Госавтоинспекции.

В соответствии с новыми правилами, на месте нарушения ПДД больше не будут отбирать права: правонарушители должны в течение трех дней сами приехать в подразделение инспекции и сдать водительское удостоверение.

Также, если сотрудник ГИБДД остановил машину, водитель должен подавать документы не только без денег и ценных предметов, но и без удерживающих устройств и обложки.

В документе устанавливается, что если согласно медицинскому освидетельствованию водитель трезв, сотрудники ГИБДД обязаны отвезти его из лаборатории обратно к машине.

О видеосъемке

В новом регламенте прописано, что видеосъемка сотрудников полиции не запрещена, если это не ограничено в соответствии с другими законодательными актами.

Согласны ли вы с предложением увеличить штрафы для водителей, не пропускающих пешеходов? Да, предложенный штраф в две с половиной тысячи рублей оптимален

Согласен, но сумма должна быть существенно выше

Нет, существующего наказания в полторы тысячи достаточно

Штрафы не помогут, водители все равно будут нарушать ПДД Результаты 16.8% Да, предложенный штраф в две с половиной тысячи рублей оптимален

26.3% Согласен, но сумма должна быть существенно выше

% Нет, существующего наказания в полторы тысячи достаточно

18.3% Штрафы не помогут, водители все равно будут нарушать ПДД Все опросы Голосовать

О засадах

Теперь полицейскому при придется разъяснить, по какой причине надо отложить камеру в сторону. Такими причинами могут быть возможные нарушения закона о государственной тайне или оперативно-розыскной деятельности.

В связи с новым регламентом сотрудники ГИБДД не смогут устраивать "засады" на дорогах. Теперь патрульный автомобиль должен быть хорошо виден водителям.

В ГИБДД уточнили, что для противодействия коррупции теперь сотрудники ГАИ должны все действия "по возможности совершать в зоне действия видеорегистраторов", которыми оборудованы все патрульные автомобили.

О вежливости

В регламенте уточнили, как сотрудники полиции должны общаться с водителями. Так, сотрудник Госавтоинспекции должен воздерживаться высказываний, которые могут быть истолкованы как дискриминация по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений.

Вы поддерживаете введение штрафов за вождение автомобиля, не прошедшего техосмотр? Да, это заставит водителей внимательнее относиться к состоянию своих машин

В целом поддерживаю, но главное, чтобы это не стало еще одним поводом для взяток

Это еще один лишний штраф - сейчас без техосмотра не получить страховку

Мне все равно, у меня нет автомобиля Результаты 15.3% Да, это заставит водителей внимательнее относиться к состоянию своих машин

19.7% В целом поддерживаю, но главное, чтобы это не стало еще одним поводом для взяток

0 % Это еще один лишний штраф - сейчас без техосмотра не получить страховку

9.5% Мне все равно, у меня нет автомобиля Все опросы Голосовать

О Европротоколе

Кроме того, сотрудникам ГИБДД нельзя грубить, общаться пренебрежительным тоном, быть заносчивыми, высказывать предвзятые замечания и неправомерные, незаслуженные обвинения, оскорблять собеседника, провоцировать его на противоправное поведение, а также дымить в лицо.

В новых правилах также установили порядок оформления Европротокола.

Теперь дежурные должны предложить оформить ДТП с двумя машинами и без пострадавших по Европротоколу, заполнив в двух экземплярах бланк извещения о ДТП.

Также оба участника аварии должны быть застрахованы, у них не должно быть разногласий, а повреждения причинены только автомобилям.

Если у участников ДТП все же есть разногласия, дежурный предложит оформить происшествие на ближайшем стационарном посту или в отделении полиции.

Прошлые нововведения

Ранее вступили в силу новые требования к проведению экзаменов и выдаче водительских удостоверений, согласно которым человек, желающий сдать экзамен в ГИБДД, должен пройти верификацию своего свидетельства об обучении в автошколе и о результатах медосмотров. В первую очередь это касается тех, кто получал справки об обучении и медицинские документы из других регионов.

Кандидатов в водители тоже ожидают новшества. По новым правилам, если ученик при движении задним ходом не смог с первой попытки выполнить упражнение и попытался второй раз включить заднюю передачу, экзамен будет считаться несданным. Ранее число попыток включения передачи регламентировано не было.

Кроме того, раньше допускался заезд колесом на линию, обозначающую границу упражнения, а теперь нарушать границу виртуальной "стены" выступающими частями машины запрещено.

Правила поменялись и для тех, кто сдает на категорию А: при падении с мотоцикла на экзамене выставляется оценка "не сдал", а упражнение "скоростное маневрирование" стало обязательным.

Изменения коснутся и проведения экзамена на площадке в зимних условиях — при устойчивом снежном покрове границы испытательных упражнений обозначаются дополнительными стойками и конусами, территорию площадки обработают противогололедными средствами.