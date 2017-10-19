Как теперь бороться с нечистыми на руку сотрудниками ГИБДД — советы юриста

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Сергей Белоусов. Новый "кодекс поведения сотрудников дорожной полиции", вступающий в силу в эту пятницу, заставил автовладельцев вспомнить о давно забытых проблемах, связанных с превышением должностных полномочий. РИА Новости попросило юриста рассказать, как вести себя в таких ситуациях, а также разъяснить другие спорные вопросы из области автомобильного права.

Придуманное нарушение

С вступлением в силу 20 октября 2017 года нового Административного регламента МВД России сотрудники ГИБДД снова смогут останавливать автомобили в любом месте на свое усмотрение. Эти изменения вызвали ожесточенные споры у автомобилистов, которые еще не успели стереть из памяти случаи, когда недобросовестные инспекторы использовали такую возможность в своих корыстных целях. Классический пример: инспектор останавливал машину и указывал жезлом на место, где стоянка и остановка запрещены в принципе. Водители подчинялись требованиям наряда ДПС, за что потом и привлекались к ответственности. Адвокат международной юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры" Марат Аманлиев объяснил все нюансы данной ситуации.

Согласно пункту 87 нового Административного регламента МВД России, остановка транспортного средства осуществляется с учетом требований Правил дорожного движения и соблюдением мер, направленных на обеспечение безопасности участников дорожного движения. Следующий пункт за номером 88 запрещает сотрудникам ГИБДД останавливать автомобили там, где это запрещено Правилами дорожного движения, за исключением случаев, когда такая остановка связана с необходимостью пресечения преступления или административного правонарушения.

"Инспектор вправе остановить водителя и указать на место остановки, даже если остановка и стоянка в этом месте запрещена, однако в исключительных случаях, не связанных с обычной проверкой документов, — говорит адвокат. — При этом инспектор принимает на себя всю ответственность за безопасность водителя и других участников дорожного движения. А водитель обязан подчиниться требованию полицейского и остановиться там, где ему указано".

После остановки шофер может уточнить, в связи с чем он был остановлен. Если в качестве причины ему назовут проверку документов, то автомобилист имеет право заявить инспектору о незаконности его действий, зафиксировать все с помощью видеозаписи, позвонить по телефону доверия МВД и сообщить о противоправных действиях сотрудника.

"Однако с учетом специфики отношения большинства сотрудников ГИБДД к водителям вполне стоит ожидать того, что после остановки они сделают вид, что удивлены действиями водителя и вынуждены привлечь его к ответственности за нарушение правил стоянки и остановки", — считает Марат Аманлиев. В этом случае граждане фактически не защищены от произвола должностного лица. Повезет, если в этот момент вместе с водителем окажется пассажир, который может выступить в качестве свидетеля при оспаривании постановления об административном правонарушении и подтвердить, что остановка в неположенном месте произошла по требованию сотрудника, а не по воле водителя. В таких случаях весьма полезным окажется видеорегистратор, запись которого легко опровергнет доводы инспектора.

Как к себе домой

На въезде с проезжей части во двор дома постоянно сталкиваются сферы интересов пешеходов и водителей. Некоторые автомобилисты уступают дорогу прохожим, другие, не увидев знаков "Жилая зона", считают, что имеют преимущество, так как тротуар в этих местах обычно пересекается автомобильной дорогой.

"Въезд с проезжей части во двор дома с точки зрения Правил дорожного движения всегда является жилой зоной, независимо от того, висит там знак или нет. Хотя в пункте 17.1 ПДД четко сказано, что жилая зона — это территория, въезды и выезды с которой обозначены знаками 5.21 и 5.22", — рассказывает адвокат. Водители в этом случае обязаны уступить дорогу всем пешеходам.

Кроме того, в пункте 17.4 ПДД существует понятие дворовой территории, которую никакими знаками не обозначают. Требования к водителям при движении по дворовым территориям аналогичны тем, что действуют в жилых зонах.

Есть ли гарантия, когда ее нет

Приобретая подержанный автомобиль в салоне официального дилера, покупатели рассчитывают на некоторую защищенность и ответственность со стороны продавца. Однако не все автосалоны готовы дать гарантию на бывший в употреблении товар.

"Есть два варианта развития ситуации, — поясняет Марат Аманлиев. — Первый связан с приобретением подержанного автомобиля, срок гарантии на который еще не истек. В этом случае владелец, безусловно, защищен больше, так как в гарантийные обязательства дилера входит все, что связано с исправлением поломок двигателя, коробки передач, лакокрасочного покрытия, починки мелких поломок электрики, даже стеклоподъемников".

Однако следует учесть один важный момент: покупатель защищен только в том случае, если поломка произошла не по вине собственника. То есть неисправность должна быть конструкционной или заводской, связанной с некачественной сборкой автомобиля и дефектами его элементов. В этом случае дилер должен будет произвести ремонт за свой счет в течение 7-10 дней. Срок может быть увеличен по соглашению сторон, если дилер на самом деле не в состоянии управиться в 10-дневный срок.

"Если же неисправность произошла по вине владельца во время эксплуатации, то придется платить из своего кармана за неосторожное пользование своим автомобилем", — подытожил адвокат.

Когда покупается подержанный автомобиль, гарантийный срок которого истек, дилер и автосалон вправе решать самостоятельно, какой срок гарантии на него установить. В данной ситуации у продавца полностью развязаны руки. В подобных случаях гарантия обычно дается только на двигатель и коробку передач. Изредка — на лакокрасочное покрытие и подвеску. Срок такой гарантии обычно не превышает 6-12 месяцев.

"Но даже в этом случае при обращении за бесплатным ремонтом граждане проходят пару кругов ада, — говорит адвокат. — Продавец в девяти случаях из десяти назначает независимую экспертизу, которая, как правило, длится все 45 дней, отведенных на эту процедуру законом. При этом мнение эксперта часто склоняется в пользу продавца, поэтому, покупая автомобиль без заводской гарантии, нужно учитывать повышенные риски и быть готовым обратиться в суд за защитой прав".