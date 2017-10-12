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Хороший-плохой инспектор: новый регламент научит ГИБДД вежливости

16:1212.10.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкАвтомобили полицииАвтомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Сергей Белоусов. В пятницу, 20 октября, вступает в силу новый Административный регламент МВД по надзору за участниками дорожного движения. Документ является внутренним приказом для сотрудников ГАИ и представляет собой инструкцию о том, как нужно вести себя с водителями, осуществлять административные действия, а также рассказывает, что можно и чего нельзя делать при общении с гражданами. РИА Новости собрало основные нововведения, с которыми скоро столкнутся автомобилисты и пешеходы.

Паспорт — оригинал, ОСАГО — копия

Сотрудники ГИБДД получили право требовать документы не только у автомобилистов, но и у любого гражданина. Причем у водителей они могут попросить документы, удостоверяющие личность (паспорт, загранпаспорт, удостоверение личности военнослужащего и т.д.), но только не водительские права.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСотрудник ГИБДД проверяет документы у водителя
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник ГИБДД проверяет документы у водителя

Передавать свидетельство о регистрации транспортного средства (ТС), права и прочие бумаги и карточки теперь придется без обложек и удерживающих устройств, как на российской таможне в аэропортах. Сотрудникам ГИБДД запрещено принимать материальные ценности, а также любые другие документы, не имеющие отношения к проверке, во избежание коррупционных действий. Регламент также закрепил возможность возить с собой полис ОСАГО в распечатанном виде.

Вежливость превыше всего

Новый регламент обязывает сотрудников перед началом общения с автомобилистом представиться: назвать свои должность, звание, фамилию, по требованию предъявить удостоверение, а также объяснить причину и цель остановки. Обращаться к водителю полицейский может только с той стороны, где сидит сам водитель.

Оформление протокола нарушения инспектором ДПС. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В разговоре с участниками дорожного движения инспектор должен быть "вежливым, тактичным, обращаться только на "вы", проявлять спокойствие и выдержку, свои требования излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность двоякого их понимания". Инспекторам запрещается оскорблять граждан, также запрещена дискриминация по половому признаку, расе, национальности, языку, гражданству, социальному, имущественному или семейному положению, политическим или религиозным взглядам. Иными словами, перед полицейским все равны, и уж если человек нарушил правила дорожного движения (ПДД), страж порядка ни в коем случае не должен читать ему мораль.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСотрудники ГИБДД Екатеринбурга поздравили женщин-водителей с наступающим Международным женским днем
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудники также обязаны подсказать маршруты проезда, телефоны экстренных служб, рассказать, где находятся штрафстоянки, а при обращении к ним детей, инвалидов или пожилых людей — помочь последним перейти улицу, например. Предлагалось даже запретить инспекторам курить при общении с гражданами, но в окончательной редакции регламента это требование исчезло. В экстренных случаях, когда стражу порядка необходимо применять физическую силу или оружие против нарушителей спокойствия, он может забыть о вежливости и правилах.

По кустам

Новый регламент вновь легализует скрытое наблюдение, запрещенное МВД несколько лет назад. Следить за дорожным движением полицейские могут как угодно: на стационарном посту, в автомобиле и даже без патрульной машины, просто стоя где-нибудь возле проезжей части. При этом каждый такой сотрудник выбирает место не самостоятельно, а по приказу своего начальника. То есть подкалымить сотрудники ГИБДД не имеют права.

Сотрудник ГИБДД проверяет документы у водителя на посту ДПС. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Регламент гласит: "Патрульная машина должна быть всегда отчетливо видна издалека всем участникам дорожного движения". Но следом сразу же идут послабления: если ведется фото- и видеофиксация нарушений, а также на аварийных участках дорог автомобиль ДПС может быть замаскирован при помощи естественного рельефа в местах с ограниченной видимостью. Прятаться разрешено за поворотами, пригорками и объектами дорожной инфраструктуры.

Регламент также требует, чтобы сотрудники ДПС устраивали засады на водителей так, чтобы они попадали в поле зрения систем видеонаблюдения, размещенных в патрульных машинах и на стационарных постах, либо прикрепленных к форме видеорегистраторов. Однако требование это должно быть выполнено только при наличии такой возможности. Нет возможности — нет проблем.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСотрудник ДПС во время дежурства
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ДПС во время дежурства

Еще одно противоречие регламента МВД в том, что надзор за дорожным движением на машинах, не относящихся к патрульным транспортным средствам, не допускается. Но при этом полицейские могут использовать патрульные машины без каких-либо цветографических схем для так называемого скрытого патрулирования. Отличить такую машину от личного автомобиля полицейского водители, увы, никогда не смогут, а потому жаловаться не на что.

За что останавливают?

Согласно новому Административному регламенту, инспектор может остановить автомобиль за нарушение ПДД, за совершение преступления или ДТП, при подозрении в причастности к угону, для привлечения водителя в качестве свидетеля или понятого, если машина приглянулась полицейскому для неотложного задания, для пропуска машин с мигалками, а также просто для проверки документов, читай — без всяких оснований.

Сотрудник ГИБДД регулирует движение в городе Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Инспектор должен показать безопасное место для остановки с соблюдением всех правил дорожного движения. Запрещено останавливать машины там, где остановка запрещена ПДД, кроме случаев предотвращения нарушений или возникновения угрозы жизни. Иными словами, если инспектор попытается остановить вашу машину в запрещенном месте для проверки документов, то такое действие будет считаться незаконным. Кстати, обеспечение безопасности в случае остановки в запрещенном месте также лежит на ГИБДД.

Техосмотр на месте

Регламент позволяет гаишникам проверять не только документы, но и техническое состояние ТС непосредственно на месте его остановки. Однако при этом полицейский обязан использовать фото- и видеоаппаратуру и звукозаписывающие устройства.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкСотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта

Если в темное время суток или в условиях недостаточной видимости у машины не работают фары или задние габариты, то до устранения неисправности поехать дальше на ней нельзя. Ослушание грозит арестом на 15 суток и крупным штрафом.

Пьянству — бой

В регламенте четко прописано, что основанием для проведения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения являются запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожи лица, поведение, не соответствующее обстановке. Перед освидетельствованием сотрудник полиции обязан отстранить водителя от управления в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи.

Автомобиль полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Если прибор покажет больше 0,16 миллиграмма спирта на один литр выдыхаемого воздуха, то у водителя будет еще шанс настоять на медицинском освидетельствовании в специальном учреждении. Сотрудники полиции не только доставят автомобилиста к месту проведения экспертизы, но и вернут его обратно в случае, если санитары признают его трезвым.

Выход по первому требованию

Полицейский может попросить водителя выйти из автомобиля в случае обнаружения признаков опьянения или болезненного состояния для проведения осмотра или досмотра, сверки номеров транспортного средства, а также в тех случаях, когда требуется участие автомобилиста в осуществлении процессуальных действий. То есть водитель обязан выйти всегда, когда этого потребует гаишник, и даже сесть в патрульный автомобиль, если страж порядка этого захочет.

Поймай, если сможешь

Пункт 96 Административного регламента МВД требует от полицейских в обязательном порядке включать сирену и "люстру" во время преследования нарушителей. Других участников дорожного движения полицейские могут дополнительно оповещать об опасности с помощью громкоговорителя. Если для погони сотруднику понадобилась ваша машина, то управлять ею обязаны вы сами.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСотрудник ДПС во время дежурства
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник ДПС во время дежурства

Неоднозначный момент регламента связан и с перекрытием трасс при помощи гражданских машин. Несколько лет назад был ряд скандальных случаев, когда поток легковых машин на Московской кольцевой автодороге (МКАД) останавливался для преграждения дороги бандитам, и те таранили ни в чем не повинных людей.

Выдача новых номерных знаков в Симферополе. Архивное фото
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Регламент разрешает перекрывать дороги только при помощи патрульных машин, а также грузовиков. Четкий запрет на использование в качестве "щита" прописан в отношении карет скорой помощи, автобусов, мотоциклов, дипломатических автомобилей и грузовиков, перевозящих опасные грузы. Но есть и положение, согласно которому сотрудникам полиции разрешено ограничивать или вовсе запрещать движение гражданских транспортных средств на отдельных участках дорог для принудительной остановки нарушителей, но при условии обеспечения безопасности для граждан. Как будет на деле, покажет время.

Блокираторы возвращаются

Владельцев крупногабаритных машин, которые не могут быть отбуксированы эвакуаторами, будут блокировать при помощи специальных устройств — блокираторов. Однако касается это только нарушений правил перевозки опасных грузов (часть 1 статьи 12.21.2) и правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта (части 1-6 статьи 12.21.1 КоАП РФ).

Эвакуация неправильно припаркованных автомобилей. Архивное фото
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Кроме того, блокираторы можно использовать в отношении иностранных перевозчиков, собственников фур, если они нарушили скоростной режим, требования дорожных знаков, запрещающих движение грузовых транспортных средств, или правила движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Продолжить движение иностранцы смогут только после оплаты административного штрафа. Блокираторы также будут применяться за неоплату системы "Платон" владельцами грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.

Если ТС задержали за городом, сотрудники полиции, согласно регламенту, обязаны довезти водителя и пассажиров до ближайшего населенного пункта. Однако что это за село и ходит ли туда общественный транспорт значения не имеет.

Пять минут на все

Граждане имеют право обратиться по телефону в подразделение ГИБДД и получить информацию по порядку оформления ДТП, подачи жалоб и любым другим вопросам. Однако разговаривать по телефону сотрудники имеют право не более пяти минут, за которые обратившийся за помощью должен еще сообщить свои фамилию, имя, отчество и другие данные.

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