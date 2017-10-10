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Сейчас или потом: когда выгоднее покупать новый автомобиль

08:0010.10.2017
(обновлено: 08:01 10.10.2017)
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© Depositphotos / welcomia Новые автомобили перед продажейНовые автомобили перед продажей
© Depositphotos / welcomia

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Сергей Белоусов. В автосалонах снова закипела жизнь: продажи новых автомобилей растут, банки выдают все больше кредитов, государство расширяет список программ поддержки отрасли. Многие из тех, кто в кризис откладывал покупку машины, теперь изучают обновленные конфигураторы и пытаются найти ответы на главные вопросы: брать сейчас, дождаться новогодних скидок или вовсе отложить покупку до конца зимы, чтобы приобрести автомобиль 2018 года выпуска? Эксперты, опрошенные РИА Новости, дали свои прогнозы относительно стоимости машин в ближайшем будущем.

Здесь и сейчас

Рынок новых автомобилей ожил еще весной, а к концу года показывает уверенный рост на 10,6%. Согласно данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за первые девять месяцев 2017 года россияне купили 1 129 374 машины. "Прогноз АЕБ на 2017 календарный год был изменен в сторону увеличения и сейчас составляет 1,58 миллиона автомобилей, или плюс 10,8% по сравнению с 2016 годом", — говорит Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ.

Опрошенные РИА Новости эксперты также уверены, что положительная динамика сохранится, и советуют приобретать автомобили в этом году.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМенеджер по продажам в автосалоне в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Менеджер по продажам в автосалоне в Омске

"В любом случае автомобили будут дорожать. На это оказывает влияние и инфляция, и повышение качества и комфорта новых моделей. Кроме того, ряд ключевых моделей в масс-сегменте — Kia Rio и Skoda Rapid — в октябре уже подорожали. В то же время покупатели еще могут успеть приобрести последние автомобили по прежним ценам", — считает Александр Зиновьев, заместитель председателя правления ГК "АвтоСпецЦентр".

Девушка выбирает новый автомобиль
© Fotolia / Руслан Бородин
Плюс 100500: с нового года дорогие автомобили могут стать еще дороже

"Автомобили продолжат дорожать и в текущем, и в будущем году, но темпы роста цен снизятся, — считает руководитель пресс-службы агентства "Автостат" Азат Тимерханов. — Это замедление видно уже сейчас: в 2017 году средняя цена выросла примерно на 5%, тогда как годом ранее прайс-листы увеличились на 15-16%. С нового года цены вновь поползут вверх — автопроизводители вряд ли изменят сложившимся годами правилам. В большей степени это коснется импортируемых моделей, нежели тех, что производятся в России.

"Подарок" к Рождеству

В проекте Бюджетного кодекса страны, который был направлен на утверждение в Госдуму в конце сентября, предусмотрено значительное повышение акцизов на автомобили мощностью свыше 200 л. с., а также увеличение утилизационного сбора. Если бюджет будет принят, то стоимость мощных автомобилей может подняться на сотни тысяч рублей.

© Depositphotos / vlerijseАнонс новогодних скидок в автосалоне
© Depositphotos / vlerijse
Анонс новогодних скидок в автосалоне

"Глобально на рынок продаж эти акцизы не должны повлиять, — считает председатель правления и генеральный директор автомобильной группы "Авилон" Андрей Павлович. — Думаю, эти издержки должны лечь на плечи автопроизводителя, нежели на кошелек покупателя".

Рука помощи

С 17 июля начали действовать программы поддержки покупателей новых автомобилей "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", а также программы стимулирования спроса на коммерческую технику "Свое дело", "Российский фермер" и "Российский тягач". "Около 50% продаж автомобилей в кредит осуществляется у нас по новым программам", — рассказывает Андрей Павлович из "Авилона".

Девушка у ретро-автомобиля
© Fotolia / diter
Вместо машины — "дрова". Как проверить б/у автомобиль перед покупкой

По данным агентства "Автостат", выделенных правительством средств должно было хватить на покупку 58-59 тысяч новых автомобилей. Однако всего за два месяца действия программ (с 17 июля по 17 сентября) было куплено порядка 37 тысяч машин, поэтому денег не хватит даже до конца года. "Программы оказались весьма популярными, и, скорее всего, правительство выделит дополнительные средства на их реализацию", — считает Азат Тимерханов. По мнению "Автосата", "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" просуществуют как минимум до конца первого полугодия 2018 года.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПокупка автомобиля
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Покупка автомобиля

При этом субсидирование автопрома позволяет продавцам отказываться от прежних эффективных мер поддержки: АвтоВАЗ полностью отменил скидки по программе утилизации, а дисконт за трейд-ин нельзя получить при покупке моделей Lada Vesta, Largus Cross, Priora. Причем скидки за трейд-ин и программы "Первый/Семейный автомобиль" не суммируются.

Как пишет газета "Ведомости", у некоторых автопроизводителей, таких как Toyota и Nissan, закончился лимит средств, выделенный государством на программу обновления автопарка. В "Ниссан" решили продлить ее действие за счет собственных средств, тогда как в "Тойоте" от программы отказались.

Традиционные скидки

Между тем покупатели смогут рассчитывать и на традиционные предновогодние скидки, однако их объем будет существенно ниже, чем мы привыкли видеть в предыдущие годы.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПокупка автомобиля в автосалоне
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Покупка автомобиля в автосалоне

"Скидки под конец года обязательно будут, вопрос в том, сколько этих машин останется в наличии. Сейчас дилеры, наученные горьким опытом кризиса, заполняют свои склады очень аккуратно и перестраховываются, — говорит Азат Тимерханов. — В феврале-марте следующего года на рынок также будут выброшены некоторые модели 2017 года выпуска, но ожидать, что это будет массовое явление или что автомобилей будет много, сейчас не приходится".

Отсутствие большого количества непроданных запасов напрямую повлияет на размер скидки, которую дилеры и автопроизводители будут готовы предложить покупателям. Тем не менее существует необходимость выполнить план по продажам, а также избавиться от машин, выпущенных в 2017 году, так что рассчитывать на дисконт все же можно.

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