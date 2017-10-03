Плюс 100500: с нового года дорогие автомобили могут стать еще дороже

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Сергей Белоусов. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2018-й и плановый период 2019-2020 годов. В главном финансовом документе страны содержатся нормы по увеличению с 1 января утилизационного сбора на автомобили на 15%, а также ставок акцизов на легковушки с двигателями мощностью свыше 150 лошадиных сил. РИА Новости выяснило, как в новом году могут измениться цены на популярные машины.

Предоплата

Идея повысить акцизы и утилизационный сбор сохранилась в окончательном проекте федерального бюджета, который был внесен правительством в Госдуму в пятницу, 29 сентября. Об этом РИА Новости сообщил советник председателя партии "Справедливая Россия" Дмитрий Ушаков. "Мы считаем, что подорожание автомобилей с января 2018 года неизбежно, так как поступления от утилизации и акцизов уже заложены в доходную часть бюджета, к тому же проект, скорее всего, будет поддержан парламентским большинством. Но мы будем голосовать против", — отметил Ушаков.

Повышение утилизационного сбора коснется только импортируемых в страну автомобилей, так как правительство компенсирует траты на утилизацию для всех моделей, которые производятся в России. С 1 января 2016 года утилизационный сбор был повышен сразу на 65%. С тех пор автопроизводители платят 44 200 рублей за утилизацию легкового автомобиля возрастом до трех лет с двигателем объемом от 1,0 до 2,0 литра, за машины с двигателем от 2,0 до 3,0 литра — в два раза больше, от 3,0 до 3,5 литра — 114 600 рублей, а свыше 2,5 литра — 181 600 рублей. Повышение ставок на 15% приведет к тому, что за легковой автомобиль первой категории будет уплачиваться сбор в размере 50 830 рублей (повышение на 6630), за машины второй категории — 101 660 рублей (повышение на 13 260), третьей — 131 790 (повышение на 17 190), четвертой — 208 840 рублей (повышение на 27 240).

Указанные прибавки будут актуальны для всех автомобилей марок Mercedes-Benz, Audi, Cadillac, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Honda, Volvo, MINI, большинства моделей Toyota, а также для всех суперкаров. Повышение утилизационного сбора не затронет продукцию АвтоВАЗа, Kia, Ford, большинство моделей Hyundai, Renault, Nissan и других автопроизводителей, чье производство организовано на территории России.

Мощность решает

Гораздо ощутимее на прайс-листах новых автомобилей отразится повышение стоимости акцизов. В настоящее время существует единый акциз: за машины с двигателями мощностью 150 л. с. и выше приходится уплачивать по 420 рублей за одну "лошадку". В случае принятия федерального бюджета эта планка вырастет до 437 рублей, что к большому подорожанию не приведет. Однако правительство хочет ввести новые категории: за автомобили мощностью от 200 до 300 л. с. придется платить 897 рублей, от 300 до 400 л. с. — 925 рублей, от 400 до 500 л. с. — 965 рублей, а все, что свыше, — 1084 рубля. Причем платить будут все, независимо от того, где и каким способом собирается конкретная модель. То есть акциз на автомобиль с 201-сильным мотором повысится на 95 877 рублей, что, само собой, ляжет на плечи покупателя.

К примеру, ровно такой мощностью обладает 2,0-литровый турбированный двигатель китайского внедорожника Foton Sauvana. Вместо нынешних 1 454 990 рублей за базовую комплектацию он будет стоить 1 557 497 рублей, включая утилизационный сбор. "Заряженные" модели Kia Soul GT и c'eed GT с 1,6-литровым турбированным агрегатом с отдачей 204 л. с. в 2018 году подпрыгнут в цене минимум на 97 308 рублей. При нынешней базовой цене трехдверного хетчбэка в 1,23 миллиона его минимальная стоимость в 2018-м составит 1 327 208 рублей.

Хетчбэк MINI John Cooper Works, седан Kia Optima GT, внедорожник Haval H8 и седан Ford Mondeo, оснащенные моторами мощностью более 200 л. с., могут выйти за бюджет в два миллиона рублей. Например, "кореец" Optima GT — самый мощный автомобиль из перечисленных, за 245 л. с. которого с нового года придется отдать на 116 865 рублей больше.

Чем мощнее автомобиль, тем больше придется за него платить. Например, Volvo XC60 c 2,0-литровым 306-сильным турбированным мотором сейчас стоит 2 970 000 рублей. После введения новых ставок на акциз цена вырастет на 154 530 рублей. Седан Infiniti Q50 c 405-сильным агрегатом подорожает с нынешних 2 850 000 рублей до 3 087 915 рублей, включая повышенную ставку утилизационного сбора.

Шанс еще есть

Как пишет газета "Коммерсантъ", автопроизводители выступили против повышения акцизов и опасаются снижения производства на 10-15%. По данным издания, во время обсуждения поправок к Налоговому кодексу (вступают в силу после принятия федерального бюджета) правительство допустило необходимость уточнения положений, касающихся ставок акцизов на отдельные категории легковых машин.