Плюс 100500: с нового года дорогие автомобили могут стать еще дороже

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Сергей Белоусов. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2018-й и плановый период 2019-2020 годов. В главном финансовом документе страны содержатся нормы по увеличению с 1 января утилизационного сбора на автомобили на 15%, а также ставок акцизов на легковушки с двигателями мощностью свыше 150 лошадиных сил. РИА Новости выяснило, как в новом году могут измениться цены на популярные машины.
Предоплата
Идея повысить акцизы и утилизационный сбор сохранилась в окончательном проекте федерального бюджета, который был внесен правительством в Госдуму в пятницу, 29 сентября. Об этом РИА Новости сообщил советник председателя партии "Справедливая Россия" Дмитрий Ушаков. "Мы считаем, что подорожание автомобилей с января 2018 года неизбежно, так как поступления от утилизации и акцизов уже заложены в доходную часть бюджета, к тому же проект, скорее всего, будет поддержан парламентским большинством. Но мы будем голосовать против", — отметил Ушаков.
Указанные прибавки будут актуальны для всех автомобилей марок Mercedes-Benz, Audi, Cadillac, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Honda, Volvo, MINI, большинства моделей Toyota, а также для всех суперкаров. Повышение утилизационного сбора не затронет продукцию АвтоВАЗа, Kia, Ford, большинство моделей Hyundai, Renault, Nissan и других автопроизводителей, чье производство организовано на территории России.
Мощность решает
Гораздо ощутимее на прайс-листах новых автомобилей отразится повышение стоимости акцизов. В настоящее время существует единый акциз: за машины с двигателями мощностью 150 л. с. и выше приходится уплачивать по 420 рублей за одну "лошадку". В случае принятия федерального бюджета эта планка вырастет до 437 рублей, что к большому подорожанию не приведет. Однако правительство хочет ввести новые категории: за автомобили мощностью от 200 до 300 л. с. придется платить 897 рублей, от 300 до 400 л. с. — 925 рублей, от 400 до 500 л. с. — 965 рублей, а все, что свыше, — 1084 рубля. Причем платить будут все, независимо от того, где и каким способом собирается конкретная модель. То есть акциз на автомобиль с 201-сильным мотором повысится на 95 877 рублей, что, само собой, ляжет на плечи покупателя.
К примеру, ровно такой мощностью обладает 2,0-литровый турбированный двигатель китайского внедорожника Foton Sauvana. Вместо нынешних 1 454 990 рублей за базовую комплектацию он будет стоить 1 557 497 рублей, включая утилизационный сбор. "Заряженные" модели Kia Soul GT и c'eed GT с 1,6-литровым турбированным агрегатом с отдачей 204 л. с. в 2018 году подпрыгнут в цене минимум на 97 308 рублей. При нынешней базовой цене трехдверного хетчбэка в 1,23 миллиона его минимальная стоимость в 2018-м составит 1 327 208 рублей.
Хетчбэк MINI John Cooper Works, седан Kia Optima GT, внедорожник Haval H8 и седан Ford Mondeo, оснащенные моторами мощностью более 200 л. с., могут выйти за бюджет в два миллиона рублей. Например, "кореец" Optima GT — самый мощный автомобиль из перечисленных, за 245 л. с. которого с нового года придется отдать на 116 865 рублей больше.
Чем мощнее автомобиль, тем больше придется за него платить. Например, Volvo XC60 c 2,0-литровым 306-сильным турбированным мотором сейчас стоит 2 970 000 рублей. После введения новых ставок на акциз цена вырастет на 154 530 рублей. Седан Infiniti Q50 c 405-сильным агрегатом подорожает с нынешних 2 850 000 рублей до 3 087 915 рублей, включая повышенную ставку утилизационного сбора.
Шанс еще есть
Как пишет газета "Коммерсантъ", автопроизводители выступили против повышения акцизов и опасаются снижения производства на 10-15%. По данным издания, во время обсуждения поправок к Налоговому кодексу (вступают в силу после принятия федерального бюджета) правительство допустило необходимость уточнения положений, касающихся ставок акцизов на отдельные категории легковых машин.