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Авто

Вместо машины — "дрова". Как проверить б/у автомобиль перед покупкой

08:0007.10.2017
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© Fotolia / diterДевушка у ретро-автомобиляДевушка у ретро-автомобиля
© Fotolia / diter

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Сергей Белоусов. Для жителей многих регионов России покупка подержанного автомобиля выходит немногим дешевле, чем приобретение однокомнатной квартиры или частного дома. Однако бывшая в употреблении машина никак не застрахована от того, чтобы через пару месяцев не превратиться в груду металлолома. При этом недобросовестные продавцы не несут никакой ответственности за скрученный пробег, исправность и безопасность транспортных средств. РИА Новости выяснило, как увеличить шансы на выигрыш в этой опасной лотерее и что ждет ныне почти бесконтрольный рынок.

Доверяй и проверяй

Внешность подержанного автомобиля обманчива: еще вчера на дороге лежала груда искореженного металла, а сегодня стараниями гаражных умельцев машина вновь сияет яркими красками металлик. Обнаружить последствия ДТП вне сервиса часто не могут даже опытные механики, а проверить соответствие заявленного пробега действительности визуально и вовсе невозможно. Поэтому прежде чем покупать машину, бывшую в употреблении, необходимо совершить несколько несложных операций. Для этого необходимо знать VIN-номер, госномер, номер паспорта транспортного средства (ПТС) и ФИО владельца.

© Fotolia / industrieblickРемонт кузова автомобиля
© Fotolia / industrieblick
Ремонт кузова автомобиля

Сотрудник ГИБДД проверяет документы
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пять штрафов за раз от инспектора и как "наказывать" фуры — совет юриста
По VIN-коду в разделе "Сервисы" сайта ГИБДД можно легко получить информацию о числе собственников машины. Если за пять лет их было с десяток, стоит серьезно задуматься о целесообразности приобретения такой машины. Идентификационный номер также позволит узнать об участии конкретного автомобиля в авариях. Однако нужно помнить, что открытая база данных о ДТП содержит сведения начиная с 2015 года, поэтому все, что было с транспортным средством до этого, — тайна для данного сервиса. Кроме того, в базу попадают только те аварии, при которых вызывались сотрудники полиции. Бывают ситуации, когда владелец, например в состоянии алкогольного опьянения, врезался в столб и сильно повредил свою машину. Вызывать полицию он не станет: страховая все равно не заплатит, а гаишники лишат прав и выпишут огромный штраф. Такая машина, восстановленная в гаражном сервисе, сразу же выставляется на продажу, но никаких сведений о произошедшем с ней в базах, увы, не будет.
Рабочие на линии окончательной сборки на заводе Ford Sollers во Всеволожске Ленинградской области
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С помощью сайта ГИБДД и VIN можно получить информацию о нахождении автомобиля в розыске, а также проверить, есть ли по нему какие-то ограничения на регистрационные действия в Госавтоинспекции. С 2014 года заработал единый реестр залогов: на сайте Федеральной нотариальной палаты можно узнать, находится ли машина в залоге у банка. Зная госномер и номер ПТС, легко получить информацию о наличии штрафов. Также перед покупкой нужно воспользоваться сайтом службы судебных приставов: по ФИО и региону проживания владельца легко проверить, есть ли у собственника какие-то непогашенные долги. К примеру, неоплаченная в течение полугода коммуналка может стать поводом для наложения ограничений на машины владельца.

"Существующие онлайн-сервисы помогут минимизировать риски при покупке автомобиля, но полностью их исключить пока не может никто", — утверждает Татьяна Максимова, руководитель отдела судебной работы юридического департамента УК "Авилон".

Негарантированная гарантия

"Выбор правильного автомобиля начинается с выбора правильного продавца, — считает Антон Недзвецкий, исполнительный директор и ведущий юрист Московского общества по защите прав потребителей. — Купив машину в автосалоне, покупатель может обезопасить себя хотя бы с помощью закона "О защите прав потребителей".

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкРабота автосалона
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Работа автосалона

В крупных дилерских сетях автомобили, переданные по трейд-ин, проходят полный технический осмотр, юридическую проверку и, в конце концов, тщательную мойку. Но главным бонусом покупки машины у дилера является то, что на него распространяется закон "О защите прав потребителя". Если с машиной случится что-то непоправимое: выйдет из строя двигатель, ГИБДД не захочет ставить ее на учет или она окажется в розыске, через суд новый владелец может побороться за компенсацию полной стоимости покупки.

Автомобиль Range Rover
© AFP 2017 / Don Emmert
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Но автосалон автосалону рознь. "За последние десятилетия мы получали вал обращений покупателей, приобретавших автомобили у серых дилеров, — рассказывает Антон Недзвецкий. — Чаще всего они становились жертвами обмана из-за собственной невнимательности, когда в договор купли-продажи мелким шрифтом вносилась большая цена, нежели обговаривалось устно, или торговая наценка. Иногда стоимость завышалась в два раза. Сначала полиция никак не реагировала на обращения граждан, все списывалось на гражданско-правовые отношения, потом было несколько громких дел, однако такие салоны продолжают работать и по сей день".

С крупными автосалонами тоже могут возникнуть проблемы. Взять, к примеру, ситуацию с дилерскими центрами BMW группы компаний "Независимость", клиенты которой полностью оплатили автомобили, но в итоге дилер не перечислил импортеру денег за них. В результате баварская компания расторгла контракт с дилерским центром, а машины клиентам передавали через российский офис BMW. Буквально на днях отношения с "Независимостью" прекратила и компания Volvo.

В тюрьму за скрученный пробег

В рамках конференции, проходившей в медиастудии компании "Авилон", депутат государственной Думы от партии ЛДПР Василий Власов рассказал об инициативе ввести административное и даже уголовное наказание для тех, кто скручивает пробег у подержанных машин. Если инициатива выльется в поправки в Административный или Уголовный кодекс, машин со скрученными пробегами может стать меньше.

Российский союз автостраховщиков (РСА) предлагает свой вариант: указывать пробег автомобиля при заключении договоров ОСАГО. Однако повсеместное распространение электронных полисов позволяет владельцам указывать любой пробег по их желанию.

© Fotolia / UlfИнформация о пробеге автомобиля на приборной доске
© Fotolia / Ulf
Информация о пробеге автомобиля на приборной доске

Сделать историю владения машиной более прозрачной помогут и нововведения в области технического осмотра. По данным СМИ, Минэкономразвития готовит поправки в закон о техосмотре, которые обяжут автосервисы снимать весь процесс на видео. Дело в том, что во время обязательного ТО в единую базу данных вносят сведения о пробеге машины, однако купить диагностическую карту, без которой нельзя оформить ОСАГО, сейчас можно где угодно — известны случаи, когда технологические карты без прохождения техосмотра продавали в офисах крупнейших страховых компаний. В случае видеосъемки процесса осмотра обмануть систему будет проблематично.

Сайты ответят

"Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект о товарных агрегаторах, согласно которому сайты по продажам автомобилей и других товаров будут нести ответственность, по крайней мере, за правильность информации о продавце и о самом товаре. Потребитель сможет предъявлять претензии к такому сервису", — рассказывает Антон Недзвецкий.

© Fotolia / ArtemПокупка автомобилей в интернете
© Fotolia / Artem
Покупка автомобилей в интернете

Законопроект уже принят Госдумой в первом чтении. Под товарным агрегатором документ подразумевает такие сайты, как "Авто.ру", "Авито.Авто" и прочие сервисы (классифайды) по продаже новых и подержанных автомобилей. Сами они ничего не продают, но выступают в роли информационного посредника. В случае принятия закона в том виде, как он есть сейчас, классифайды понесут денежную ответственность за ущерб, нанесенный в результате предоставления недостоверной информации. Однако во время первого чтения к закону подготовлено огромное количество поправок.

Смотри в смартфон

С 1 июля 2018 года Россия полностью перейдет на электронный ПТС. Это избавит покупателей подержанных машин от мошенников, которые продают кредитные автомобили по дубликатам основного документа транспортного средства, а также позволит получить достоверную информацию о всех параметрах машины. Правда, за деньги.

Девушка разговаривает по телефону возле автомобиля
© Fotolia / Nikolay
Сетевая автоподстава: как выявить мошенников, выбирая машину в интернете

Главным разработчиком системы является акционерное общество "Электронный паспорт". В беседе с корреспондентом РИА Новости гендиректор компании Илья Минкин рассказал, что переход на электронные паспорта будет постепенным. Сначала э-ПТС будут получать крупнейшие автозаводы России, потом предприятия, выпускающие технику на базе серийных машин, после электронные паспорта станут выдавать новым машинам, импортированным из-за рубежа, а затем всем без исключения. Любой обладатель бумажного ПТС сможет перейти на его электронную версию, для этого нужно будет написать заявление.

© Fotolia / bneninЧеловек с телефоном за рулем автомобиля
© Fotolia / bnenin
Человек с телефоном за рулем автомобиля

Однако владельцам электронного ПТС больше нечего будет показывать покупателю. Бесплатный сервис позволит получить лишь базовые сведения о машине, а все остальные позиции (их будет до 150 вместо нынешних 21) станут раскрывать только за определенную плату. За деньги можно будет узнать все важнейшие сведения от характеристик машины до истории владения ею, залогах и прочих обременениях.

Компания также готовит новый сервис под названием "Электронный договор купли-продажи". Покупатель сможет получить к нему доступ с согласия продавца подержанного автомобиля. Проще говоря, продавец сможет показать договор на смартфоне, а покупатель — посмотреть на своем планшете и убедиться, что этот договор реально существует.

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