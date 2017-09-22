В сети появились первые фото нового микроавтобуса УАЗ

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В сети появились первые снимки нового микроавтобуса УАЗ. Фотографии опубликованы в сообществе "Ульяновский водитель" в соцсети "ВКонтакте".

За основу автобуса взято шасси нового полуторатонного коммерческого грузовика UAZ Profi. Как отмечают местные СМИ, фотографии сделаны в одном из цехов Ульяновского автомобильного завода, микроавтобус также видели на площадке перед ульяновским наноцентром. Там развернута экспозиция, которая приурочена к заседанию президиума Госсовета по транспорту, посвященного развитию пассажирских перевозок в регионах.

Ожидается, что автомобиль будет официально представлен президенту Владимиру Путину, который проведет заседание.