Новые виды ОСАГО, шинные "прелести", навязчивая реклама и азиатский гамбит

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Сергей Белоусов. Уходящая неделя была богатой на автомобильные новинки, большинство из которых презентовали во время открытия автосалона во Франкфурте. Но немецкая выставка привлекла не всех автопроизводителей: некоторые компании из Азии предпочли выставлять премьеры у себя дома, закатив по этому поводу огромный праздник. Тем временем шинники "выкатывали" одну технологию будущего за другой, а топ-менджмент BMW ополчился на Mercedes-Benz. Эти и другие события — в дайджесте РИА Новости.

Мимо Франкфурта — в Сеул

Все внимание автолюбителей на этой неделе было приковано к выставке в немецком Франкфурте: автосалон открылся во вторник, 12 сентября, для журналистов, двумя днями позже мероприятие посетила канцлер Германии Ангела Меркель, а в пятницу туда хлынул народ со всего Старого Света. Однако европейские премьеры оказались не единственными: в других частях планеты также отмечались премьеры. Да еще с каким размахом!

© Фото : Genesis Седан Genesis G70 © Фото : Genesis Седан Genesis G70

В южнокорейском городке Намьянг, где находится дизайн-центр Hyundai-Genesis, состоялась презентация седана Genesis G70. В этот же день о новинке узнали и в Сеуле, где в честь ее премьеры в Олимпийском парке устроили фестиваль, который посетили 80 тысяч человек, 15 тысяч участников и даже американская певица Гвен Стефани. Собственно, сам седан будет конкурировать с BMW 3 Series, Audi A4 и Mercedes-Benz C-Class. G70 получит три турбированных двигателя: 3,3-литровый V6 (370 л.с. и 510 Нм) и 2,0-литровый рядный четырехцилиндровый (252 л.с. и 353 Нм) моторы работают на бензине, а рядный 2,2-литровый (202 л.с. и 441 Нм) — на дизельном топливе. Продажи модели в России стартуют в первой половине 2018 года.

© Фото : Subaru Кроссовер Subaru XV © Фото : Subaru Кроссовер Subaru XV

Еще одна новинка появится в нашей стране в октябре — это полноприводный кроссовер Subaru XV. Машины будут поставляться из Японии с двумя бензиновыми двигателями: 1,6-литровым мощностью 114 л.с. (150 Нм) и 2,0-литровым мощностью 150 л.с. (196 Нм). В зависимости от комплектации в список опций войдут мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и комплекс систем активной безопасности EyeSight, куда входят адаптивный круиз-контроль, автономное экстренное торможение, система слежения за разметкой и автоматическое управление дальним светом.

© Фото : Mazda Автомобиль Mazda CX-8 © Фото : Mazda Автомобиль Mazda CX-8

Чего в России пока не будет, так это новой Mazda CX-8, отметившей премьеру на этой неделе. Этот кроссовер японцы создали для самих себя, ведь он является чуть уменьшенной копией модели CX-9, которая также выпускается в Японии, но поставляется исключительно на экспорт. CX-8 чуть меньше "девятки", но тоже с тремя рядами сидений. Под капотом — только 2,2-литровый турбодизель Skyactiv-D мощностью 190 л.с. и 450 Нм. Машина может быть как передне-, так и полноприводной, но тяга в обоих случаях поступает к колесам через 6-ступенчатый "автомат".

Шины не только для машины

Во Франкфурте презентовали не только машины: воспользоваться выставкой не преминули и производители автокомпонентов. Самые интересные разработки показали шинные компании.

© Фото : Continental Экспериментальные шины Continental © Фото : Continental Экспериментальные шины Continental

Немецкий Continental создал "умные" покрышки, способные самостоятельно определять тип поверхности и изменять пятно контакта. Технологии назвали ContiSense и ContiAdapt. Встроенный в резину микропроцессор различает четыре типа покрытия: скользкий, мокрый, неровный и обычный. В зависимости от условий движения давление в шине либо повышается, либо понижается. В первом случае пятно контакта уменьшается, что улучшает топливную экономичность, во втором пятно контакта увеличивается, что позволяет улучшить сцепление с дорогой и повысить безопасность. Свои разработки Continental планирует использовать на будущих электрокарах с автопилотом.

Корейская Hankook показала во Франкфурте линейку из пяти концептуальных шин, к разработке которых были подключены сотрудники американского Университета Цинциннати. Результатом их совместной работы стали модели Magfloat (средство передвижения на основе расширения магнитного поля), Flexup (транспортное средство, способное взбираться по лестницам), iPlay (двухколесное транспортное средство с гибкой навесной конструкцией), Shiftrac для идеального прохождения поворотов и Autobine, в которых предусмотрена возможность автоматической установки или отсоединения шин в зависимости от количества пассажиров.

Капля в пробке

В 2014 году, когда автомобильный рынок России начал стремительно падать, продажи роскошных и дорогих автомобилей продолжали расти. Однако этот рост оказался каплей в море по сравнению с общим количеством автомобилей, зарегистрированных в нашей стране. Аналитическое агентство "Автостат" подсчитало численность автомобилей сегмента Luxury, куда входят такие марки, как Bentley, Ferrari, Aston Martin, Lamborghini и им подобные. Оказалось, что по состоянию на 1 июля 2017 года в стране зарегистрировано всего 10,5 тысячи таких машин, и это всего 0,025% от общего числа автомобилей в России.

Кстати, каждый пятый автомобиль в России — это кроссовер, сообщил "Автостат". Больше всего таких моделей зарегистрировано на Чукотке (59%), а меньше всего — в Чечне (7,4%).

Скрыться негде

В современном мире практически не осталось мест, где можно спрятаться от рекламы. Даже в глухом лесу, где нет мобильной связи, вы обязательно наткнетесь на дерево с табличкой "Дрова, уголь, эвакуатор". Можно запереться в квартире и выключить все электронные приборы, но где-нибудь в углу все равно найдется кусок бесплатной газеты с рекламными объявлениями. Идеальный вариант — сесть в машину и включить флешку с классической музыкой, однако скоро навязчивая реклама проберется и сюда.

© Фото : УАЗ Новый мультимедийный комплекс УАЗ "Патриот" © Фото : УАЗ Новый мультимедийный комплекс УАЗ "Патриот"

Компания Adobe (разработчик программ Photoshop и Acrobat Reader) предложила использовать мультимедийные устройства современных автомобилей для рекламы товаров и услуг. При помощи облачного сервиса Adobe Experience Cloud и искусственного интеллекта Sensei компании получат доступ к данным автовладельца и в нужный (а скорее всего, в самый ненужный) момент смогут порекомендовать свои услуги. Например, ближайший ресторан или шиномонтаж, а также выгодные кредитные предложения и прочие сервисы.

Ужасно, хочется свой

"Я был очень разочарован, когда впервые увидел Mercedes-Benz X-Class на автосалоне в Женеве. Наши конкуренты производят потрясающие автомобили, но этот пикап просто ужасен. Они могли бы сделать лучше". Эти слова в день открытия автосалона во Франкфурте произнес вице-президент концерна BMW по Азиатско-Тихоокеанскому и Южноафриканскому регионам Хендрик фон Кюнхайм, когда давал интервью австралийскому изданию Motoring.

© Фото : Mercedes-Benz Автомобиль Mercedes-Benz X-CLASS © Фото : Mercedes-Benz Автомобиль Mercedes-Benz X-CLASS

Помимо критики в адрес главного конкурента, топ-менеджер не исключил возможности появления у BMW собственного пикапа. По его словам, для этого доля кроссоверов на мировом рынке должна достичь 60-70%. Журналисты тут же бросились подбирать для потенциально новой баварской модели платформы и двигатели. Однако в Mercedes-Benz поступили проще: создали пикап X-Class на базе японской модели Nissan Navara.

ОСАГО на миллион

Минфин подготовил проект поправок в закон об ОСАГО, согласно которым клиенты страховых компаний смогут выбирать лимит страховых выплат. Нынешние 400 тысяч рублей за вред, причиненный имуществу, и 500 тысяч рублей за вред, причиненный жизни или здоровью потерпевшего, можно будет расширить до одного или двух миллионов рублей. Сейчас такие услуги предлагаются автовладельцам и без нового закона, но есть в документе Минфина еще несколько важных моментов.

Если поправки будут приняты в том виде, в котором их предложило министерство, то автомобилисты смогут покупать ОСАГО сроком действия более года. Кроме того, автовладельцам предложат установить в свои машины телеметрические устройства, которые будут фиксировать стиль вождения. На основании полученных данных страховые компании будут предоставлять скидки аккуратным водителям. Также для формирования системы скидок предлагается учитывать наличие штрафов за грубые нарушения ПДД.

Семья без госмашины

Правительство России не поддержало проект депутатов Госдумы об использовании материнского капитала для покупки автомобиля отечественного производства. По мнению кабинета министров, регистрация транспортного средства на одного из супругов не учитывает интересы детей. А ведь именно появление второго ребенка дало право семье на дополнительные меры государственной поддержки.