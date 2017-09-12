Сотни "лошадей" и 3D-принтер: главные премьеры автосалона во Франкфурте

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Сергей Белоусов. Автосалон во Франкфурте нацелен на европейского зрителя, но среди его премьер будет немало новинок для российского рынка. Концепты, представленные на выставке, позволяют заглянуть в будущее автопрома, хотя не все из предложенных идей придутся по вкусу современному автомобилисту. О самых ярких премьерах одного из главных мировых автошоу — в материале РИА Новости.

Самые желанные

Кроссоверы хотят все: этот класс автомобилей является одним из самых популярных и быстрорастущих даже в консервативной Европе. Поэтому на автосалоне во Франкфурте такие модели можно встретить почти на каждом стенде. Некоторые из этих машин только появились, другие уже меняют поколение.

© Фото : Dacia Автомобиль Dacia Duster II © Фото : Dacia Автомобиль Dacia Duster II

Dacia Duster хоть и носит румынское название, но является ни чем иным, как прообразом нашего российского Renault Duster. Автомобиль обещает стать более вместительным и продвинутым в техническом отношении, но в России его обязательно доработают, как это уже произошло с первым поколением модели, которое выпускается на московском заводе Renault.

© Фото : SEAT Автомобиль SEAT Arona © Фото : SEAT Автомобиль SEAT Arona

Новый компактный кроссовер SEAT Arona вообще не для нас — марка ушла из России, так и не добившись положительных результатов. Зато автомобиль, построенный на модульной платформе MQB-A0, стал родоначальником еще двух моделей концерна Volkswagen AG: Skoda Karoq и Volkswagen T-ROC.

© Фото : Volkswagen Концепт Volkswagen T-Roc © Фото : Volkswagen Концепт Volkswagen T-Roc

У всех трех "паркетников" схожие бензиновые и дизельные моторы, начинка и параметры. Самым вероятным кандидатом на продажи в России является VW T-ROC. Он же, согласно иерархии концерна, должен быть и самым продвинутым в плане комплектаций, но при этом и самым дорогим.

© Фото : Skoda Кроссовер Skoda Karoq © Фото : Skoda Кроссовер Skoda Karoq

Перспективы появления нового Skoda Karoq пока туманны: в компании еще думают над этим, но окончательное решение не принято. А жаль. И Skoda, и Volkswagen, и SEAT — конкуренты Nissan Juke, который японцы недавно вернули на российский рынок, а также Ford Ecosport и Citroen C3 Aircross.

© Фото : Ford Кроссовер Ford EcoSport ST-Line © Фото : Ford Кроссовер Ford EcoSport ST-Line

Американцы привезли во Франкфурт обновленный Ford Ecosport, и ситуация с ним напоминает случай с Dacia Duster. Нынешняя версия машины в европейской спецификации отличается от той, что производят в Елабуге, и даже от тех, что делают в США и Южной Америке. В Старом Свете рестайлинговая модель получила спортивный обвес ST-Line, контрастную крышу, новые опции и улучшенные ходовую и отделку салона. Кстати, новый Ecosport для Европы будут делать в Румынии — там же выпускают Dacia Duster.

© Фото : Сitroen Автомобиль Citroen C3 Aircross © Фото : Сitroen Автомобиль Citroen C3 Aircross

Citroen C3 Aircross появится в России в 2018 году, но, в отличие от вышеперечисленных кроссоверов, будет исключительно переднеприводным. Однако французы делают ставку на богатое оснащение модели, что, впрочем, может сильно повлиять на ее стоимость в России — слишком дорогой "Ситроен" массовым у нас никогда не станет.

Корейцы из концерна Hyundai-Kia тоже привезут во Франкфурт компактные кроссоверы: Kia Stonic и Hyundai Kona. Однако ни один из них в нашей стране продаваться не будет. У "Хендэ" в этом сегменте есть Creta, которая является самым популярным автомобилем в своем классе, а у "Киа" компактного кроссовера для россиян нет: в качестве хоть какой-то альтернативы имеется Soul, а в скором времени на помощь придет и вседорожная версия Kia Rio Cross.

© Фото : KIA Автомобиль Kia Sorento Prime © Фото : KIA Автомобиль Kia Sorento Prime

Все же без новинок корейцы нас не оставят: совсем скоро в автосалонах российских городов мы увидим обновленный Kia Sorento Prime. Во Франкфурте покажут просто Sorento, ведь слово Prime в названии — исключительно российская особенность, так как у нас продается еще и прошлое поколение модели. Зато все остальные новшества модели общие: светодиодные фары, восьмиступенчатый "автомат" и другие обновления.

© Фото : KIA Автомобиль Kia Picanto X-Line © Фото : KIA Автомобиль Kia Picanto X-Line

Kia умудрилась сделать кроссовер даже из компактного городского хетчбэка Picanto и назвала его Picanto X-Line. Для этого пришлось поднять машину на 15 миллиметров и установить пластиковый защитный обвес по периметру кузова. Его тоже обещают привезти в Россию, как и новый Toyota Land Cruiser Prado, информацию о котором Toyota пока еще не раскрыла.

© Фото : Opel Кроссовер Opel Grandland X © Фото : Opel Кроссовер Opel Grandland X

Еще один компактный "паркетник" — Opel Grandland X — опять же останется только в Европе. Его создали на базе переднеприводной платформы EMP2, которую разработал концерн PSA Peugeot Citroen, а все потому, что немецкая марка недавно была куплена французами.

Для тугих кошельков

В премиальном сегменте тоже немало новинок, но самое главное — все они будут продаваться у нас, про какой бы там кризис кто ни говорил. Например, купе и кабриолет Mercedes-Benz S-Class — это вариации на тему представительского седана S-Class, обновленного к Шанхайскому автосалону в Китае. Да, их внешность во многом оригинальна, даже дух захватывает, но все технические изменения во многом схожи с четырехдверкой.

© Фото : Audi Автомобиль Audi A8 L © Фото : Audi Автомобиль Audi A8 L

Чего не скажешь о седане Audi A8, полностью сменившем поколение. В машину поместилось столько умной электроники, что ее описания хватит на целый курс лекций какого-нибудь технического вуза. Так что перед посещением дилерского центра немецкой марки запаситесь терпением: там расскажут, что такое лазерные фары, пневматические подвески с радарной технологией и активной электромеханикой, комбинированный сплав кузова, причем тут процессор NVIDIA K1 и о других сложных системах автомобиля.

© Фото : Bentley Автомобиль Bentley Continental GT © Фото : Bentley Автомобиль Bentley Continental GT

Тем немногим, кто ездил на Bentley Continental GT прошлых поколений, придется заново знакомиться с машиной. В ее основе теперь платформа Porsche Panamera со всеми вытекающими: заднеприводным характером и семиступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Что осталось неизменным, так это роскошь и исключительно мощные и объемные моторы.

© Фото : BMW Автомобиль BMW M5 © Фото : BMW Автомобиль BMW M5

BMW привезет во Франкфурт самую быструю "пятерку" — седан M5, и впервые в истории этой модели она стала полноприводной. Для тех, кто будет скучать по ушедшей эпохе заднеприводных "Эмок", баварцы вернули классический "автомат" с гидротрансформатором, который пришел на смену роботизированной трансмиссии.

© Фото : Porsche Автомобиль Porsche Cayenne III © Фото : Porsche Автомобиль Porsche Cayenne III

В Porsche так перестарались с созданием нового Cayenne, что практически забыли о внешности модели: она очень похожа на предыдущую версию, за исключением деталей. Зато вся техническая начинка другая — от платформы MLB Evo (на ней построены Audi Q7 и Bentley Bentayga) до новых двигателей и оформления салона.

© Фото : Jaguar Автомобиль Jaguar E-Pace © Фото : Jaguar Автомобиль Jaguar E-Pace

Новый компактный кроссовер Jaguar получил название E-Pace, и любой подкованный автолюбитель подумает, что это электромобиль или гибрид. Однако у самого маленького вседорожного "Ягуара" двигатели исключительно внутреннего сгорания. Из отличительных особенностей модели — подушка безопасности для пешеходов, которая при аварии надувается, приподнимает капот и закрывает передние стойки.

Супербыстрые

Ferrari в этот раз поскромничала и привезла во Франкфурт самую дешевую модель, если так можно выразиться о кабриолете Portofino стоимостью около 200 тысяч евро. Кстати, с поднятой жесткой крышей силуэт машины становится похож на фастбэк. Это очень сильно напоминает дизайнерский ход компании Mazda, которая показала родстер MX-5 RF с жесткой крышей и внешностью фастбэка еще в 2016 году.

© Фото : Ferrari Кабриолет Ferrari Portofino © Фото : Ferrari Кабриолет Ferrari Portofino

Главный конкурент Ferrari не дремлет: в Германию Lamborghini "приедет" на обновленном 750-сильном родстере Aventador S. По части техники он ничем не отличается от купе, но вот крыша у открытой версии оригинальная — ее нужно убирать вручную.

© Фото : Lamborghini Автомобиль Lamborghini Aventador S Roadster © Фото : Lamborghini Автомобиль Lamborghini Aventador S Roadster

Но самый большой сюрприз в стане суперкаров готовит Mercedes-AMG: гиперкар Project One с двигателем от болида Формулы-1. Точнее, с пятью двигателями: бензиновым V6 объемом всего 1,6 литра (да, у формульных машин именно такие) и четырьмя электродвигателями, два из которых помогают основному мотору, а еще два крутят колеса передней оси. Гибрид можно будет использовать на дорогах общего пользования, но произойдет это не ранее 2019 года, когда машину запустят в серию.

Электрические

Электрокары — самый быстрорастущий класс автомобилей в Европе, обгоняющий по темпам даже сегмент кроссоверов. Однако по сравнению с массовыми категориями их количество все еще ничтожно мало, поэтому во Франкфурте серийные новинки на электротяге можно пересчитать по пальцам одной руки.

© Фото : Nissan Автомобиль Nissan Leaf © Фото : Nissan Автомобиль Nissan Leaf

"Шоустопером" выступает хетчбэк Nissan Leaf нового поколения — самый массовый электромобиль планеты. Теперь у него более мощный мотор, увеличенный запас хода и более современное оснащение. А самое главное — японцы наконец решились официально продавать модель в России, хотя и не раньше следующего года.

© Фото : BMW Автомобили BMW i3 и BMW i3s © Фото : BMW Автомобили BMW i3 и BMW i3s

BMW i3 у нас уже продавался, а вскоре появится его обновленная версия, премьера которой также пройдет во Франкфурте. Помимо обновленной внешности, электрокар обзавелся спортивной версией i3s, у которой еще больше азарта в образе и более мощный электродвигатель.

Не по нашу душу

Для европейцев-старообрядцев и молодого поколения, не желающего тратить на автомобиль много денег, во Франкфурте будет чем поживиться. Среди новинок заявлены хетчбэки Volkswagen Polo и его "заряженная" версия Polo GTi, Honda Jazz, Hyundai i30 Fastback, который пришел на смену трехдверной версии хетчбэка i30, самый мощный SEAT Leon — Cupra R, не менее проворный и быстрый Renault Megane RS, "подогретые" Suzuki Swift Sport и Hyundai i30 N, а также минивэн Volkswagen Golf Sportsvan. Увы, ни один из этих автомобилей в Россию не попадет.

С мыслью о завтра

Предположить, каким будет автомобильное будущее, можно по франкфуртским концепт-карам, которых в Германию прибудет едва ли меньше, чем серийных машин. Так, следующим витком развития электрической линейки BMW станет электрокар i5 с запасом хода более 500 км. Кого баварцы наметили себе в конкуренты, понятно — Tesla, но получится ли у них обойти сверхпопулярный электромобиль, узнаем позже. Еще один ответ американской Tesla — прототип компактного хетчбэка Mercedes-Benz EQ A, который также претендует на "дальнобойность", равную полутысяче километров.

© Фото : BMW Автомобиль MINI Electric Concept © Фото : BMW Автомобиль MINI Electric Concept

Электрический MINI будет запущен в серийное производство не раньше чем через два года, но на его концептуальную версию можно посмотреть уже сейчас. Электромоторами уже никого не удивишь, а вот элементы британского автомобиля, распечатанные на 3D-принтере, — это уже заявка на оригинальность.

© Фото : MINI Автомобиль MINI John Cooper Works GP Concept © Фото : MINI Автомобиль MINI John Cooper Works GP Concept

Второй концепт-кар от MINI обошелся без электрических наворотов: MINI John Cooper Works GP станет самым мощным хетчбэком в нынешней линейке марки. Ездить на дачу на нем вряд ли получится: вместо задних сидений тут усиливающие кузов распорки, передние кресла оснащены пятиточечными ремнями, а передний рассекатель установлен так низко, что по грунтовке просто не проедешь. Без 3D-принтера тоже не обошлось — на нем распечатаны многие элементы интерьера.

© Фото : KIA Концепт-кар Kia Proceed Concept © Фото : KIA Концепт-кар Kia Proceed Concept

Kia привезла в Германию концепт, который превратил трехдверный хетчбэк pro_c'eed в лифтбэк Proceed. Китайская Chery показала прототип кроссовера, дизайн которого ляжет в основу всех будущих моделей марки.

© Фото : Smart Ситикар Smart vision EQ fortwo © Фото : Smart Ситикар Smart vision EQ fortwo

Smart смотрит в будущее и не видит там водителя: электрический концепт-кар Vision EQ ForTwo лишен руля, педалей и вообще всего того, что может понадобиться для управления машиной. Немцы создали компактный автомобиль для каршеринга, но, по их же словам, понадобиться он может не раньше 2030 года.

© Фото : Jaguar Беспилотный электромобиль Jaguar Future Type Concept © Фото : Jaguar Беспилотный электромобиль Jaguar Future Type Concept

Прокатный автомобиль придумали и в Jaguar, назвав свою разработку Future-Type. Однако, в отличие от Smart, руль к этой машине все же прилагается. По задумке "штурвал" Sayer будет принадлежать клиенту, а вот машины будут все время разные. При помощи такого переносного руля клиент сможет не только управлять автомобилем, но и пользоваться функциями умного дома. Это будущее британцы видят примерно в 2040 году.

© Фото : BMW Кроссовер BMW X7 iPerformance concept © Фото : BMW Кроссовер BMW X7 iPerformance concept

А вот в BWM под видом прототипа скрывают вполне серийный кроссовер X7 iPerformance. Несмотря на все концептуальные элементы вроде огромных колес, футуристичных фар и отделки интерьера, этот автомобиль почти готов к массовому производству. В линейке баварской марки он займет высшую ступень и сможет перевозить до шести человек, включая водителя.