Будут вас кусать, бить, обижать: как проехать на машине по Восточной Европе

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. Согласно данным ООН, Восточная Европа состоит из десяти государств и почти никем не признанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Несмотря на схожие правила дорожного движения, жизнь автомобилистов в каждой из стран сильно отличается, а неподготовленных автотуристов поджидают смертельные опасности: от ядовитых скорпионов до бездомных собак. Об особенностях путешествия на автомобиле в страны бывшего Восточного блока — в материале РИА Новости.

Закон есть закон

Шенгенская виза в загранпаспорте — пропуск россиянина в Восточную Европу. Даже те страны, которые ее не выдают (Румыния и Болгария), охотно пускают российских туристов с "шенгеном" на свою территорию. С Украиной и Молдавией у России действует безвизовый режим, а разрешительный документ для въезда только в Болгарию или Румынию попасть в Венгрию или Чехию уже не позволит.

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В Чехии, Польше, Болгарии, Венгрии и Словакии штрафы за превышение скорости выписывают в зависимости от места нарушения: гонять в населенных пунктах всегда дороже. Но еще хуже то, что расплачиваться за проступки придется в совершенно разных валютах: в Румынии и Молдавии это лей, в Польше — злотый, в Чехии — крона, в Болгарии — лев, на Украине — гривна, а в ПМР и вовсе никем не признанный молдавский рубль.

И если в Болгарии давать деньги в руки сотруднику полиции чревато уголовным преследованием, то румынские гаишники охотно возьмут банкноты прямо на дороге, да еще с 50-процентным "дисконтом". На оплату дорожного штрафа в Румынии даются ровно сутки, и если не успеть вовремя, то сумма будет удвоена! Оплату в евро принимают только в Польше, но сдачу обязательно отдадут злотыми, что транзитным путешественникам будет невыгодно.

В Румынии можно легко оказаться нарушителем скоростного режима: при въезде в страну информационный щит разрешает движение по загородным дорогам со скоростью 100 км/ч, но это только для шоссе, которые имеют статус национальных скоростных или европейских. На всех остальных можно ехать не быстрее 90 км/ч.

Для путешествия по Восточной Европе подойдет международное ОСАГО "Зеленая карта". При посещении нескольких государств сразу в зимнее время не забудьте проверить шины — с шипами можно ездить только в Молдавии и на Украине. Во многих странах предусмотрен нулевой уровень содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе, так что даже спиртосодержащие лекарства могут принести проблемы. Не дай бог попасться пьяным в Польше: прав могут лишить на срок до 15 лет, а за повторную езду в нетрезвом виде — пожизненно.

Стекло в виньетках

В каждой стране Восточной Европы есть скоростные трассы, за которые нужно платить. Самые "веселые" дороги в Польше — стоят они сравнительно недорого, разгоняться на местных "автобанах" можно до 140 км/ч, а оплата производится на специальных пунктах (помните про сдачу с евро!). О платных дорогах Белоруссии РИА Новости уже подробно писало.

В Чехии, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии не все так просто: для передвижения по скоростным шоссе понадобятся виньетки, которые клеятся на лобовое стекло. Место для их правильного размещения всегда указано на самой карточке. Чешские автобаны дружелюбны к иностранным водителям. Например, при въезде в эту страну из Польши, где оплата проезда производится в кассе прямо на дороге, виньетку не потребуют до первой площадки отдыха с заправкой. Там ее надо обязательно купить, иначе на следующей АЗС выпишут штраф, а виньетку купить все равно придется.

На платные трассы Венгрии без виньетки въезд запрещен вовсе. И пусть вас не смущают пункты продажи на заправках: там предполагается покупка "проездного билета" только на следующий месяц или год. Не очень дружелюбная система по отношению к автотуристам, учитывая возможные санкции за отсутствие "проездного" вплоть до задержания автомобиля. Проще всего купить виньетку заранее через интернет, тогда ее даже не нужно клеить на лобовое стекло.

В Словакии, например, можно приобрести электронную виньетку не только через сайт, но и через мобильное приложение. В Молдавии они необходимы исключительно иностранным туристам и также доступны в Сети. Аналогичная ситуация в Словакии, где виньетки нужны на всех загородных трассах. Путешественникам в Болгарию нужно помнить о том, что граница этой страны с Румынией проходит вдоль реки Дунай и все переправы через нее (мосты и паромы) также являются платными.

Будут вас кусать, бить и обижать

Даже если вы основательно подготовились к путешествию в Восточную Европу, все купили заранее и неукоснительно соблюдаете правила дорожного движения, от проблем это может не уберечь. Например, в болгарском городе Харманли, расположенном близ турецкой границы, находится лагерь беженцев. Часть из них всеми правдами и неправдами стремится попасть в Западную Европу и "зарабатывает" на дорогу любым возможным способом. Часто незаконным.

Ограбить иностранного туриста — легкое и выгодное дело, поэтому нужно быть крайне бдительным при выборе места для ночной и даже дневной парковки. Попадая в Европу, беженцы начинают отчаянно бороться за свои права: устраивают бунты, бьют автомобильные стекла, жгут и переворачивают машины. Речь не только о Харманли, но и о многих других городах Болгарии. Останавливаясь в парковочных зонах Болгарии, смотрите под ноги — тут обитают скорпионы и черные пауки, укусы которых болезненны для взрослых и могут быть смертельными для малолетних детей.

Опаснее мигрантов и скорпионов — бродячие цыгане и собаки в Румынии. Первые могут обокрасть, вторые — покусать, причем до смерти. Но даже если не выходить из машины, то бездомные псы могут выбежать на дорогу и попасть под колеса. Не стоит забывать о многочисленных землетрясениях и оползнях на юге Румынии и севере Болгарии.

В Словакии лучше ездить днем — либо заранее запастись полным баком топлива, ведь многие заправки в этой стране работают до 22:00 часов. На дорогах часто встречается сельскохозяйственная техника и стада домашних животных, которые особенно опасны на серпантинах, где порой появляются внезапно. В Венгрии много узких дорог, на которых также частенько встречаются коровы, овцы и крестьяне на гужевых повозках.

Посещение Приднестровья может негативно сказаться на дальнейшей поездке в Молдавию. На интернет-форумах часто обсуждают ситуации, когда при пересечении молдавской границы со стороны ПМР в загранпаспорте не ставят отметку о въезде, так как молдаване считают Приднестровье своей территорией. После, при выезде из Молдавии, местные пограничники предъявляют туристам обвинение в незаконном прибытии в их страну. Кроме того, в ПМР действует своя валюта — приднестровский рубль, но она неконвертируемая, за пределами региона ее никто не использует, а банковские карты практически нигде не принимают.

Благополучие в поездке по Украине будет зависеть от того региона, через который пролегает путь автотуриста. Лучше не останавливаться на ночлег вне крупных гостиничных комплексов и не оставлять машину без присмотра даже во время пятиминутной остановки на заправке. Местные гаишники "любят" туристов из России и готовы без конца фантазировать на тему несуществующих нарушений ПДД: не зря их ведомство называется ДАИ. То же самое и в Чехии: воровство вещей из автомобилей в этой стране — обычное дело, особенно в Праге. Жертвами часто становятся туристы, которые оставили свои машины на неохраняемых парковках.

Не стоит думать, что автотуриста в Восточной Европе ждут одни неприятности. Все платные трассы там отличного качества и полностью оправдывают стоимость проезда по ним. Люди в большинстве государств приветливы, а те, что постарше, как правило, понимают русский язык. Из-за большого количества фур, курсирующих между этими странами, по пути часто встречаются шиномонтажи и автосервисы.