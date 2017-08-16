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Авто

Переход Европы на электромобили к 2040 году вполне реален, считает эксперт

15:1316.08.2017
(обновлено: 14:56 17.08.2017)
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© Fotolia / chungkingАвтомобильное движение в городе. Архивное фотоАвтомобильное движение в городе. Архивное фото
© Fotolia / chungking

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Ряд европейских стран и компаний обсуждают в настоящее время долгосрочные планы полного перехода на электромобили до 2025-2040 годов; эти планы вполне реальны и достижимы, особенно если страны будут продолжать программы стимулирования перехода на электромобили, рассказал РИА Новости старший аналитик по автоиндустрии в исследовательской компании Euromonitor International Юстинас Люйма (Justinas Liuima).

Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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В Британии подтвердили план запретить работающие на бензине и дизеле машины

В конце июля Великобритания и Франция заявили, что хотят прекратить продажу дизельных автомобилей и планируют с 2040 года запретить продажу всех новых автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе. Как заявил министр окружающей среды Великобритании Майкл Гоув, ожидается, что к 2050 году автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями полностью исчезнут с дорог Великобритании.

С аналогичными инициативами выступили Испания и Греция. Норвегия пошла еще дальше, поставив цель поэтапного прекращения использования газовых и дизельных автомобилей к 2025 году.

В то же время немецкие автопроизводители провели в Берлине "дизельный саммит", на котором компании согласились обновить программное обеспечение более 5 миллионов дизельных автомобилей, чтобы сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. В числе этих 5 миллионов — 2,5 миллиона автомобилей Volkswagen, которым уже было предписано обновить свое ПО после "дизельного скандала" в США.

Работа машиностроительного завода в Германии. Архивное фото
© AP Photo / Matthias Schrader
Аналитик считает неизбежным снижение доли дизельных автомобилей в Германии

Аналитик Euromonitor считает, что предложенная идея окажет значительное позитивное влияние на жизнь европейцев: "Переход на электромобили будет позитивен для всех стран, потому что снизит уровень загрязнения окружающей среды в городах. Инициатива также поможет улучшить качество жизни и здоровье населения".

"Помимо этого, переход на электромобили будет положительным для стран, имеющих высокую емкость выработки электроэнергии (например, как Норвегия) или сильно зависимых от импорта органического топлива. Парк электромобилей позволит снизить зависимость от импорта топлива и укрепить отечественную промышленность", — добавил Люйма.

Стимулирование поможет переходу

По словам эксперта, обозначенные сроки перехода на электромобили будут реальны, если власти европейских стран будут активно создавать условия для плавного введения изменений. Так, им необходимо подумать о мерах стимулирования и поощрения перехода и инфраструктуре.

"Если страны будут продолжать обеспечивать меры стимулирования для перехода на электромобили и улучшат зарядную инфраструктуру, то вполне реально, что к 2040 году большинство транспортных средств будут электрическими", — рассказал Люйма.

Поэтому наиболее быстрый переход на электромобили можно ожидать от стран, которые уже вводят необходимые меры поддержки и стимулирования.

"Страны, такие как Норвегия, Германия, Франция, Великобритания и даже Китай являются самым активными в продвижении технологий электромобилей и электрификации транспортного парка, они могли бы быстрее всех перейти на такие машины", — считает эксперт Euromonitor.

Великобритания и Германия ранее также заявили о плане по запрету к 2030 году автомобилей на бензиновом и дизельном двигателях, вспоминает он. "Хотя план является необязывающим, он окажет значительное влияние на развитие рынка электромобилей", — добавил эксперт.

Норвегия слишком амбициозна

Норвегия среди других европейских стран намерена стать пионером, прекратив использование газовых и дизельных автомобилей к 2025 году, и сейчас в стране с населением примерно 5 миллионов человек уже ездит более 100 тысяч электромобилей, которые пользуются большим количеством льгот.

Автомобиль Renault Duster. Архивное фото
© Фото : Renault
СМИ: дизельные автомобили Renault могут уйти с европейского рынка

"В случае Норвегии, около 30% новых автомобилей, зарегистрированных в стране, являются электрическими. Однако полный переход на электрические автомобили к 2025 году может быть слишком амбициозным. Отсутствие инфраструктуры быстрой зарядки и недорогих моделей электрических автомобилей будет удерживать некоторых потребителей от покупки электромобиля", — рассказал аналитик Euromonitor.

По его словам, несмотря на грандиозные планы стране все равно не удастся в этот срок полностью избавиться от бензиновых и дизельных машин.

Немецким компаниям будет непросто

В настоящее время самые популярные во всем мире бренды — немецкие BMW, Daimler и Volkswagen. Эти компании обладают высокоразвитыми дизельными технологиями, и внутренний рынок Германии до сих пор, кажется, не желает переходить на электрические автомобили. Однако Германия рано или поздно также начнет активно развивать производство электромобилей, полагает аналитик. 

Пока Германия является лидером в дизельном автомобильном рынке и, как ожидается, будет сохранять лидерство в будущем. "Однако недавнее снижение продаж дизельных автомобилей по всей Европе предполагает, что популярность этих автомобилей, вероятно, снизится, а продажи гибридных и электрических автомобилей помогут компенсировать падение продаж дизельных", — заявил Люйма.

Автомобиль BMW X3. Архивное фото
© Фото : BMW
BMW потратит на обновление дизельного более десяти миллионов евро

Помимо этого, страна экспортирует около 60% своих автомобилей. Изменения законодательства на экспортных рынках, по мнению аналитика, вынудит немецких автопроизводителей адаптироваться и вкладывать больше средств в электромобили.

"Европейские автопроизводители сталкиваются со все более строгими нормами по выбросам вредных веществ и расходу топлива, поэтому они должны инвестировать в новые технологии. Компании вынуждены инвестировать в альтернативные технологии, такие как гибридные машины или электромобили", — отметил эксперт.

По его словам, переход на электромобили может также оказать негативное влияние на финансовые показатели компаний, поскольку увеличит расходы. Люйма привел в виде примера компанию BMW, которая уже столкнулась с высокими затратами на разработку электрических транспортных средств.

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Авто
Комментарии
2 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Wilhelm Feist
Тупой заказной эксперт хотел бы посмотреть как это он успеет организовать такое количество заправок чтобы не было блэкаута и откуда возьмуться эти киловаты и продолжить снижение на выбрось газов смешно или просто грустно
15:30
16.08.2017
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arianlex
Это займёт 20 -30 лет и нужны десятки триллионов евро, а возможно и больше!
И это только автомобили и автомобильная инфраструктура.
Но главное резко возрастёт потребление электроэнергии и для её производства необходимо будет построить большое количество атомных электростанций или построить и использовать ещё больше газа, мазута и угля для генерации в тепловых электростанциях.
А это не уменьшит потребление углеводородов.
А с учётом, что углеводорода будут применяться в химической промышленности и других для производства пластмасс, резины, композитных материалов, комбикормов для животных и множества других вещей в ещё больших объёмах, то спрос на углеводорода будет только расти!
Углеводороды станут намного более ценным ресурсом и будут применять не только в энергетике, транспорте и химической промышленности, но и в других новых отраслях и производствах.
17:42
16.08.2017
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