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Авто

Шторки, невидимый номер и парковка вне зоны: юристы разрушают автомифы

11:3511.08.2017
(обновлено: 15:02 17.08.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкАвтомобили полиции на улице МосквыАвтомобили полиции на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. В теплые солнечные дни многие автомобилисты скучают по тем временам, когда за тонировку передних боковых стекол почти не наказывали. Другим так не терпится добраться до места отдыха, что они сознательно идут на запрещенный обгон. Третьим всегда не хватает места на парковке, но мириться с этим они не желают. РИА Новости попросило юристов дать четкие разъяснения и развеять некоторые мифы, с которыми часто сталкиваются автомобилисты в таких ситуациях.

Зашторь шторку

— Солнце слепит.

— Обивка на сиденьях выцветает.

— А вдруг что украдут на парковке?

Эти слова можно часто услышать от водителей машин, на передних боковых стеклах которых появились темные шторки. При помощи таких несложных устройств действительно можно защитить салон автомобиля на парковке возле супермаркета от лишних взоров. Но многие закрывают окна даже во время движения: иногда только наполовину, иногда полностью, оставляя маленькую "бойницу" для обзора зеркал заднего вида. Насколько законно использование такого устройства, и могут ли за него оштрафовать?

Свет фар Audi
© Audi
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"Согласно пункту 7.3. "Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств", запрещается использование транспортного средства в случае если, установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя", — рассказывает адвокат международной юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры" Марат Аманлиев. Таким образом, если шторка на окнах автомобиля будет мешать и ограничивать обзорность водителю, то штраф за такое нарушение составит 500 рублей (часть 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ).

© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкСотрудник ГИБДД проверяет документы у водителя на посту ДПС на 78-м километре МКАД
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Сотрудник ГИБДД проверяет документы у водителя на посту ДПС на 78-м километре МКАД

Однако к административной ответственности за наличие шторки водитель может быть привлечен только в том случае, если инспектор ГИБДД зафиксирует и приложит к материалам дела доказательства(фото-/видеофиксация), подтверждающие использование шторки во время движения. Если у инспектора не будет свидетельств, что такая шторка использовалась, то водитель сможет оспорить штраф и выиграть дело.

Если шторка установлена на окне, но при этом полностью убрана и не использовалась во время движения, то водителя также нельзя привлечь к ответственности. Равно как и в случае, если шторки закрывают водительское окно, но автомобиль стоит на парковке в незаведенном состоянии.

Ничего не видать

Представим себе такую ситуацию: водитель совершил обгон через сплошную линию разметки, после чего его остановил наряд ДПС. Инспектор вежливо пригласил предполагаемого нарушителя в полицейский автомобиль, чтобы показать запись видеорегистратора. Однако "короткометражка" отчетливо показывает только черный кроссовер, совершающий обгон в неположенном месте, а из-за большого расстояния до камеры "оператора" номерные знаки машины едва различимы.

Стоит ли спорить с инспектором и доказывать ему, что это не вы, что нарушение совершил водитель точно такого же паркетника? Или настаивать на отсутствии каких-либо доказательств бесполезно?

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАвтомобильное движение на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Автомобильное движение на Тверской улице в Москве

Как сообщила РИА Новости Анна Белоброва, региональный директор компании "Автоюрист" в Ростове-на-Дону, если водителю не удалось на месте убедить сотрудника, то после составленного протокола дело будет передано в суд, который и решит, виновен ли водитель.

В этом случае автомобилист должен во время слушаний настаивать на исключении видеозаписи из доказательств, так как никакими доказательственными свойствами она не обладает. Также стоит просить о прекращении производства по делу. Судья будет принимать решение, и выслушав водителя, и изучив материалы инспектора.

Сотрудник ГИБДД регулирует движение в городе Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Есть и второй вариант: владелец автомобиля получил "письмо счастья", но на постановлении о нарушении, снятом на камеру, не видно номера транспортного средства. Такое постановление также необходимо обжаловать. В противном случае постановление вступит в силу, а штраф будет "висеть" на водителе. Это следует из статьи 1.5 КоАП РФ, в которой сказано, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, за исключением случаев, когда административное правонарушение зафиксировано средствами, работающими в автоматическом режиме. Простым языком: если вы не были за рулем, если вы вообще в этот день и в это время были в другом месте или на фото не ваша машина, то вы обязаны доказать свою невиновность.

Платная парковка в Москве
© РИА Новости / Сергей Белоусов
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На обжалование дается десять дней с момента получения постановления на руки. Именно получения, а не вынесения. Однако такие "письма", как правило, просто кидают в почтовый ящик. Если срок на обжалование пропущен, его можно восстановить, но только при наличии уважительных причин. Для этого на имя начальника ЦАФАП (Центр автоматической фиксации административных правонарушений) регионального отделения ГИБДД ГУ МВД России подается отдельное ходатайство, к которому прикладываются доказательства, и объясняются причины пропуска срока. Вместе с ним лично или по почте подается жалоба на постановление. В ней нужно указать, почему владелец не согласен со штрафом, и попросить об отмене административного наказания. Ни в коем случае нельзя забывать прикладывать доказательства, которые подтверждают невиновность автомобилиста.

Островок без опасности?

Взять, к примеру, центр Москвы. Там сейчас свободно, почти без труда можно найти вакантное место для парковки, но на некоторых улицах придется заплатить 200 рублей. За один час. Ситуация за пределами трех колец иная: там автомобилисты, словно стая акул, рыщут в поисках свободного местечка, пусть даже платного. Отсутствие "добычи" часто вызывает у "охотников" желание хоть как-то пристроить свою машину в очерченной белыми линиями парковочной зоне. В результате владельцы кидают свои автомобили на полукруглой разметке, которая означает конец или начало платной стоянки. "А почему бы и нет?" — думают они. Другие автомобилисты, наоборот, считают эти места запретными, и опасаются, что получат не только штраф, но и билет на веселый квест "Отыщи штрафстоянку, на которую эвакуировали твой автомобиль".

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЭвакуация автомобиля в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Эвакуация автомобиля в Москве

Правила дорожного движения (пункт 12.4) гласят: остановка запрещается в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки или сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств, или создаст помехи для движения пешеходов, а также на пересечении проезжих частей и ближе пяти метров от края пересекаемой проезжей части, за исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних пересечений (перекрестков), имеющих сплошную линию разметки или разделительную полосу.

Как правило, полукруглая разметка, обозначающая окончание парковочной зоны, наносится именно перед въездами или выездами из дворов и перекрестками, то есть в тех местах, где припаркованный автомобиль существенно сократит обзорность или сделает невозможным движение с прилегающей территории.

"С другой стороны, правила дорожного движения не содержат подобного вида разметки как "закругленная парковка" с указанием запрета стоянки на ней. В данной связи вопрос о правомерности остановки и стоянки транспортных средств на полукруглой разметке остается открытым и дискуссионным", — утверждает Марат Аманлиев

Следует помнить: если блюститель порядка решит, что автомобиль на полукруглой разметке стоит с нарушением, то владелец этой машины будет привлечен к административной ответственности, а транспортное средство отправят на специализированную стоянку. Конечно, если водитель не успеет прибыть к месту нахождения автомобиля до начала движения эвакуатора.

"С большой долей вероятности могу предположить, что при размещении машины на полукруглой разметке, она будет эвакуирована на спецстоянку, а водителя привлекут к административной ответственности. Законность же остановки и стоянки водителю придется доказывать в суде", — подытожил адвокат.

Авто
Комментарии
10 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Mightyjedo
мИриться не желают, грамотеи, блин!
13:34
11.08.2017
Денис Измайлов
опять "юристы канифолят мозги" как в прошлой статье.
чушь на чуши и чушью погоняет.

показание (свидетельства) инспектора являются самостоятельным доказательством и не требуют подтверждения видеорегистратором.
Поэтому видно номера/не видно - пофиг. Основания показания инспектора. 10 лет назад камер не было и как-то штрафовали без номеров на камере. Ничего с тех пор не изменилось, не надо канифолить мозги!
15:44
11.08.2017
 
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