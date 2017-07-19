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Общество

Место пусто не бывает: тест мобильных приложений для поиска парковки

16:1819.07.2017
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© РИА Новости / Сергей Белоусов Смартфоны с приложениями для поиска свободной парковкиСмартфоны с приложениями для поиска свободной парковки
© РИА Новости / Сергей Белоусов

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Сергей Белоусов. Проблема поиска места для парковки в мегаполисах решена: об этом рапортуют разработчики мобильных приложений, локомотивом которых выступает "Яндекс". Свои решения предлагают стартаперы из ParkApp, собственный сервис для оплаты автостоянки — "Московский паркинг" — есть у столичного правительства. Корреспондент РИА Новости лично протестировал функционал каждого из них.

Найди и оплати

ParkApp, "Московский паркинг" и "Яндекс.Парковки" — три приложения, которые можно скачать для операционных систем Android и iOS. Еще пара пока доступны только владельцам смартфонов и планшетов Apple. Базовый функционал у всех один: карта, на которой отображены парковочные зоны и стоимость стоянки в час, доступность оплаты через приложение, а также возможность проложить маршрут до той или иной парковки.

Приложение Яндекс.Навигатор
© РИА Новости
"Яндекс.Навигатор" научился показывать свободные парковочные места

По данным геолокации приложения определяют номер зоны парковки и позволяют внести данные о нескольких автомобилях. Для оплаты ParkApp отправляет SMS-сообщение на номер 7757 и сразу запускает счетчик времени. Для отмены парковки также требуется SMS. "Московский паркинг" тоже требует авторизации для совершения оплаты. Приложение ведет парковочный счет, куда можно заранее положить деньги. В "Яндекс.Парковках" обязательна регистрация и авторизация для оплаты, на выбор есть три варианта: парковочный счет, о котором система узнает по номеру мобильного телефона, "Яндекс.Кошелек" и банковская карта.

© РИА Новости . Сергей Белоусов Платная парковка в Москве
© РИА Новости . Сергей Белоусов
Платная парковка в Москве

Все приложения напоминают об окончании оплаченного времени парковки и ведут историю. ParkApp дополнительно дает возможность вызвать ДПС в случае ДТП или эвакуатор при поломке машины. "Яндекс.Парковки" показывает пробки и вместе с "Московским паркингом" дает возможность оплатить штрафы ГИБДД.

Поиск места

Самая главная функция для любого подобного приложения — поиск вожделенного места для авто. ParkApp обещает показывать места, освободившиеся недавно, а также машины, которые вот-вот собираются покинуть парковку. Похожую функцию "Яндекс" реализовал не в "Парковках", а в "Навигаторе": сервис отображает места, которые водители освободили не позднее пяти минут назад. Проверяем, что работает лучше.

Дорожные знаки в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Международные эксперты признали платные парковки в Москве лучшими в мире

Выхожу из дома, включаю ParkApp и вижу неподалеку, в 4-м Вятском переулке, свободное место. Приложение предлагает на выбор два маршрута: "путь до ближайшей парковки + пешком" и "прямо до адреса". В первом случае система приглашает доехать до ближайшего парковочного пространства, а до свободного места предлагается дойти пешком. Зачем? Непонятно. Второй вариант — непосредственно к свободной парковке. Выбираем его — и снова надо сделать выбор: использовать навигацию Google или "Яндекс". Последний еще предстоит протестировать, поэтому я выбираю Google. Ехать четыре минуты, за которые место могут занять. Однако вместо парковки конечной точкой маршрута оказывается въезд в роддом! При этом напротив него расположен забитый машинами городской паркинг. Возможно, глюк, пробую еще раз.

Приложение ParkApp на экране смартфона
Приложение ParkApp на экране смартфона

Ближайшее свободное место — улица Новослободская, ехать до него девять минут. Честно говоря, если бы я направлялся в тот же роддом, то искать свободную стоянку так далеко никогда не стал бы. Подъезжаю почти к метро "Менделеевская" и вижу, что встать негде. Лихорадочно пытаюсь найти новое свободное место для парковки. ParkApp ведет меня в сторону Миусской площади, ехать до которой четыре минуты. По дороге припарковаться действительно негде, до Гуманитарного университета все забито, зато после, ближе к улице Фадеева, проезжаю мимо двух свободных мест. До точки, указанной приложением, еще 150 метров. Подъезжаю — снова все занято.

Возвращаюсь из навигации Google в ParkApp, и — о чудо! — следующее место через сто метров по этой же улице. Еду туда и наконец паркуюсь там, где указало приложение. Кстати, рядом, на другой стороне дороги, еще два свободных места — сказывается удаленность от метро. Пора протестировать "Яндекс.Навигатор" в тех же условиях.

Приложение "Яндекс.Навигатор" на экране смартфона
Приложение "Яндекс.Навигатор" на экране смартфона

По данным "Яндекса", ближайшее свободное место в пяти минутах езды на одной из Тверских-Ямских улиц. По дороге мне встречается не менее пяти свободных мест, то есть припарковаться можно было бы и без помощи приложения, но мне интересно, смогу ли я встать именно там, где показал "Яндекс". Подъезжаю и понимаю, что не смогу. Ситуация повторяется еще пару раз, и я решаю отправиться в центр города на самые загруженные улицы.

Дорожные знаки в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Парковки в Москве для жителей столицы в ближайшие два года не подорожают

На Большой Никитской свободных мест оказалось предостаточно — сказывается цена в 200 рублей за час стоянки. Вольготно себя чувствуют только водители дорогих иномарок, открывшие багажники и ожидающие своих хозяев. Сворачиваем в Брюсов переулок, где в самом начале, по данным "Яндекс.Навигатора", пару минут назад освободилось место. Но вот незадача: приложение приводит меня во двор, перекрытый шлагбаумом! По совету программы еду в сторону Патриарших прудов, где первый час парковки стоит 60 рублей: свободных мест нет и в помине. Приложение "Яндекса" показывает парковочную нишу на Малом Патриаршем переулке. Подъезжаю: занято. Новое ближайшее место — в Спиридоньевском переулке в шести минутах езды. Мчусь туда, и снова неудачно. Следующая цель находится в Большом Козихинском переулке, машина уехала оттуда минуту назад. Но и тут свободных мест нет. В двух минутах езды новая зеленая иконка — на месте, которое машина покинула менее минуты назад. Подъезжаю, и опять разочарование.

Итоги

В центре города "Яндекс.Навигатор" ни разу не смог помочь припарковаться, а функция поиска свободных мест в приложении ParkApp в этих же условиях оказалась и вовсе бесполезной: слишком далеко от нужного адреса разбросаны иконки. Найти свободное место для стоянки оба приложения смогли только в тех местах, где можно было обойтись и без них. Разработчики постоянно совершенствуют алгоритм поиска, но пока он выглядит сырым и бесполезным.

© РИА Новости / Сергей Белоусов Платная парковка в Москве
© РИА Новости / Сергей Белоусов
Платная парковка в Москве

У "Яндекс.Навигатора" есть еще одна функция: за несколько сот метров до цели система предлагает совершить рандеву по максимально приближенным к месту назначения улицам. Так или иначе, вы поедете искать свободную парковку, но по маршруту "Яндекса" сделать это будет проще, особенно если район вам незнаком.

У ParkApp есть еще одна функция: "знакомство" с покидающими паркинг водителями — с ними можно обмениваться сообщениями прямо из приложения. Правда, пока этот функционал тоже выглядит сырым, а имена автолюбителей, даже самые экзотические, часто дублируются. "Фейк"?

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