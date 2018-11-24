Австрия замкнет "газовое кольцо" вокруг Украины

Дмитрий Лекух

Как на днях сообщили СМИ, "Газпром" уже полностью определился с маршрутом поставки газа по континентальному продолжению "Турецкого потока": он теперь пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию.

Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова в интервью национальным телевизионным каналам официально сообщила о том, что республика полностью готова к реализации проекта газопровода "Турецкий поток" на своей территории. По ее словам, уже есть готовый проект и готовая схема финансирования, согласно которой необходимые для строительства средства (порядка полутора миллиардов евро) "Булгартрансгаз" намерен получить на аукционе, намеченном на декабрь, где потенциальным покупателям и будет предложено забронировать объемы газа. Также Болгария намерена построить и газораспределительный центр, чтобы продавать газ в Грецию и Македонию, и таким образом превратиться в некое подобие полноценного газораспределительного хаба для других балканских государств.

Если это все-таки произойдет (а, судя по всему, мы можем этого ожидать с очень высокой долей вероятности), то мы с вами станем свидетелями воистину небывалого акробатического трюка. Когда некто сначала выбегает из вагона люкс с криком "я никуда не поеду", а затем, передумав, мчится следом, умудряется догнать поезд за поворотом и запрыгнуть-таки в общий вагон.

Ибо это, по сути, — не без потерь, конечно, "на первой руке" теперь в любом случае будут турки, — Болгария всего-навсего сейчас пытается запустить некий "Южный поток лайт". Тот самый, который много лет назад благодаря своей податливости к нежному и демократическому давлению извне слила.

Нынешний "поток", даже если очень захочет, Болгария не сможет ни в каком виде заблокировать: пройдя "за долю малую" демократическую очистку на турецких берегах, русский газ теперь будет полностью соответствовать европейскому законодательству. Более того: если это будет необходимо, там при определенных обстоятельствах даже возможен своп и с дружественным азербайджанским газом из строящегося ТАП (в этой ситуации часть нашего пойдет по адриатическому газопроводу: все то же самое, только вид в профиль согласно Третьему энергопакету).

Что тут интересно, так это вопрос, как отразятся новости на жизни сопредельных Болгарии стран.

А тут есть немало, мягко говоря, любопытного.

Для начала: ключевую роль получает Австрия, которая, став конечной точкой европейской части "Турецкого потока" в городе Баумгартене, таким образом, замыкает "европейское газовое кольцо". Источники в германоязычной (немецкой и австрийской) прессе еще летом заговорили о готовности австрийской OMV участвовать в продолжении второй нитки "Турецкого потока" как раз именно до хаба Баумгартена.

Это логично. Во-первых, как мы уже сказали, Австрия — это место, где смыкаются северный и южный коридоры транспортировки российского газа. И где возможны в случае сложных политических и/или технологических ситуаций "реверсы" по всем направлениям единого "газового кольца".

Во-вторых, Австрия и Германия — это страны, где, благодаря горному рельефу, расположены (некоторые даже частично или полностью принадлежат российскому "Газпрому") прекрасно оснащенные и весьма вместительные ПХГ. Которые вполне могут составить альтернативу украинским подземным хранилищам газа, без которых, как нас уверяли многочисленные "демократические эксперты", никакой экспорт русского газа в Европу фактически невозможен. Или как минимум рискован. Но эта технологическая проблема также с известным географическим изяществом может быть решена.

Далее. Мощность на входе с территории Турции в Болгарию, которая предлагается к бронированию с 1 января 2020 года на 20 лет, составляет 15,8 миллиарда кубометров природного газа в год. И это почти полностью соответствует мощности одной нитки "Турецкого потока", которая составляет 15,75 миллиарда кубических метров. При этом Болгария официально признает, что собирается для транспортировки использовать часть уже существующей инфраструктуры в реверсном режиме. Чисто математически это может быть только инфраструктура так называемого трансбалканского газопровода. По которому сейчас газ из украинской ГТС не только идет через Балканы в Турцию (ей-то сейчас газ из украинской ГТС точно ни к чему), но и снабжает весь регион. Выстроились в понятную очередь и газовые операторы из Австрии, Венгрии и Словакии, где также идет бронирование. Заметим, что похожую схему бронирования мощностей "Газпром" уже использовал (зачем выдумывать новое, если что-то уже вполне успешно работает?) для сухопутных продолжений другого газопровода "Северный поток — 2": в Германии, Чехии и Словакии. Учтены интересы и дружественной Российской Федерации Сербии (мощность на входе с территории Болгарии 11 миллиардов кубометров, из которых транзит в Венгрию порядка 9 миллиардов: "братушки" еще и неплохо заработают). И других балканских государств. Так что запланированная на 7 ноября поездка в Москву греческого премьера Ципраса, который собирается отстаивать "греческий маршрут", скорее всего, носит уже несколько запоздалый характер: Москву в последние годы больше интересует прагматизм. К тому же "болгарский вариант" газового маршрута дает гарантии энергетической безопасности и тем небольшим странам Восточной Европы, которые сейчас пользуются газовым транзитом через ветшающую ГТС Украины.