Нюра Н.Берг

Украинские политики обожают давать интервью специально обученным журналистам — хоть своим, хоть иностранным. Тем напрягаться вообще не нужно, просто размашисто кивай и держи скорбное выражение лица, ведь речь идет преимущественно о том, как Путин напал. Никто не мешает украинским политикам важно надувать щеки, трагически играть бровями и делать разнообразные умопомрачительные заявления. Информации в таких постных округлых ритуальных междусобойчиках чуть меньше нуля, но тут уж ничего не поделаешь.

На этом фоне интервью, которое вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе дала катарской телекомпании "Аль-Джазира", великолепно и поучительно во всех отношениях. Прежде всего, вызывает восхищение журналист Мехди Хасан, который, собственно, и опрашивал украинского политика дистанционно, находясь в лондонском филиале телекомпании. Казалось бы, где Катар, а где Украина, но этот молодой человек выказал такое глубокое и полное понимание украинских реалий, как если бы находился прямо в Киеве. Ведущий телепрограммы задал мадам Климпуш-Цинцадзе настоящего жару, вынув ее из теплой ванны, в которой она годами нежится, отвечая на удобные и мягко сформулированные вопросы отечественного обслуживающего медиаперсонала. Он показал редкий образчик настоящей жесткой и требовательной журналистики, когда напористый и прямой интервьюер не дает визави спрятаться за стандартным резонерством. Прямо-таки, извините, респект и уважуха.

Ну и хватит интриговать. О чем же спрашивал уважаемый Мехди?

А вот прямо с первого вопроса взял быка за рога. "Проиграла ли уже Украина в этой войне с Россией на востоке страны?", — скорее констатировал, чем спросил журналист. Ответ, конечно, был немного предсказуем: "Я считаю, что Украина, напротив, выигрывает войну, потому что она защищает себя и свою территорию. И если вначале в основном боролись добровольческие батальоны, то теперь мы имеем одну из сильнейших армий в Европе. Она занимает среди них 10-е место и может отражать атаки РФ, — в том числе благодаря поддержке всего мира и объединению всех против агрессии РФ".

Обычно такого ответа достаточно. Все эти бла-бла-бла про одну из сильнейших (иногда даже про самую сильную) армий на европейском континенте обожают рассказывать украинские политики, неизменно уточняя, что именно украинская армия — форпост безопасности, защищающий весь Евросоюз от российской агрессии. Эти сущеглупые утверждения обычно прокатывают безо всякой смазки, ведь интервью у украинских политиков самого высокого ранга берутся дружественными СМИ не для того, чтобы что-то прояснить. Все, разумеется, понимают, что армия, которой кураторы посылают с барского плеча вооружение 1970-х годов выпуска, а панталоны для солдат собирают волонтеры, не может рассматриваться сколько-нибудь серьезно в плане ее боеспособности, но обыкновенно интервьюируемым не возражают.

Не то уважаемый Мехди Хасан, бестактно напоминающий мадам Климпуш-Цинцадзе, что одна из сильнейших армий Европы так и не смогла за четыре года установить контроль над Донбассом, этим маленьким регионом "размером с Косово", все еще управляемым "пророссийскими сепаратистами". Вице-премьер с явным облегчением воспринимает слова журналиста как подкатившийся к ее ногам мяч, которым она сейчас забьет гол, и чеканит произнесенное десятки раз и одобренное националистической общиной, которая зорко следит за тем, чтобы украинская власть не забывала правильно расставлять запятые. Иванна указывает собеседнику, что речь идет не о гражданском конфликте, а о самом настоящем агрессивном вторжении российских войск. Далее следует филиппика о том, что Украина строго придерживается международных законов и Минских соглашений, а также возвращает Донбасс дипломатическими и политическими мерами, лишь по необходимости попутно отражая внешнюю агрессию.

Что в ее словах правда? Географические названия. В остальном получилось бы довольно смешно, если бы не было так грустно. Ибо где Украина и где международные законы. Обстреливать мирное население, бомбить его с самолетов, устраивать на собственной территории теракты и диверсии, продовольственные блокады, лишить жителей пенсий и пособий, блокировать их банковские счета — что из этого прописано в международных законах и Минских соглашениях?

И вот оказывается, что обкатанные как прибрежная галька и такие безотказные во всех прочих случаях тезисы о внешней агрессии журналист не считает убедительными. Он переходит к еще более болезненной теме — вопросам о Крыме, заявляя, что "можно спорить, был это референдум или опрос, но реальность такова, что многие и многие этнические русские, живущие в Крыму, были совершенно счастливы не быть больше частью Украины, а стать частью России… Вы никогда не вернете его обратно. Это реальность, и вы должны ее принять".

Климпуш-Цинцадзе, оперируя собственной реальностью, выражает уверенность, что Крым обязательно вернется домой, на Украину. Когда-нибудь. Обязательно. И тут звучит вопрос на миллион: а много ли людей будут счастливы, если ими снова станет рулить Киев?

Не давая госпоже вице-премьеру опомниться, Мехди напоминает собеседнице об обстрелах Киевом мирного населения Донбасса. И слышит в ответ стандартное: "Украинские военные имеют право стрелять в ответ, когда их обстреливают российские военные". Странно, но пока украинские военные не пришли на Донбасс, их никто никогда не обстреливал. Еще более странно, что военная агрессия России является такой узконаправленной. И что вооруженные силы РФ почему-то не атакуют Украину со стороны откровенно русофобских регионов, а выбрали исключительно Донбасс.

Такого рода вопросы давно никто не задает, да и кто бы их задал? За последние лет пять это, пожалуй, единственное интервью иностранного журналиста, который раз за разом макает представителя украинской власти в ее очевидную подлость.

И вот когда уже вице-премьер думала, что самое неприятное позади и ей таки удалось пропетлять по минному полю, случается катастрофа. "Аль-Джазира" интересуется нацистской природой украинской власти. Конкретно личностью спикера Верховной рады Парубия и министра внутренних дел Авакова.

"Вас обвиняют в том, что ваше правительство — очаг неофашистов и нацистов… У них есть представительство в парламенте. Даже спикер Андрей Парубий, который был одним из основателей партии "Свобода", известной как социал-националистическая партия. Он когда-то сказал, что мы являемся последней надеждой белой расы. Как же он может быть спикером парламента?", — интересуется интервьюер, а следом и мы, затаив дыхание, ждем ответа на, в сущности, риторический вопрос.

Климпуш-Цинцадзе не подводит и заверяет Мехди, что у него ложная информация, а Парубий не имеет никакого отношения ни к "Свободе", ни к неонацизму. Потому что он… абсолютный центрист! Исходя из этих слов, мы можем приблизительно оценить степень витального ужаса, который испытывает главная евроинтеграторша Украины в ходе интервью. Ибо лишь глубоко инстинктивное понимание того, что ожидало бы ее дома, подтверди она слова журналиста, может подвигнуть человека на такие заявления.

Ведь во всех официальных источниках, а также в Википедии, которую обожают цитировать украинские политики, указано, что Парубий таки был одним из основателей ВО "Свобода"! Его откровенно расистские и радикально правые высказывания не раз сотрясали информационное пространство, хотя и оставались без какой-либо оценки со стороны цивилизованного сообщества и светлоликих рукопожатных болельщиков Украины внутри самой России.

Но Климпуш-Цинцадзе в битве за доброе имя Парубия замахивается даже на Евросоюз. "Украина, в отличие от многих стран Европы, не имеет ультранационалистов, ультраправых в парламенте. Можно беспокоиться об ультраправых Германии, Италии и других стран Европы, но не о нас", — пресекает спекуляции иностранного гражданина вице-премьер, назначенная на должность парламентом, представляющим собой несколько сотен оттенков коричневого.

Дальше разговор касается министра внутренних дел Авакова, его связей с карательным батальоном "Азов" и передаче радикалам монополии на насилие. Звучат вопросы о том, как могло случиться, что на высшие должности в правоохранительных органах расставлены не просто носители радикально правой идеологии, но и настоящие нацисты со свастиками на нашивках. Что во главе киевской полиции стоит бывший руководитель "Азова" с его идеологией погромщика и расиста.

Чепуха, заверила Иванна иностранного интервьюера. Я, сказала она, ок с начальником киевской полиции. Я, сказала она, ок и с начальником вообще всей полиции Украины… Потому что они защитили ЛГБТ-прайд, чего ж вам больше? Что же до "Азова", так он совершенно отделен от государства и не имеет никаких связей с политикой.

…Если бы от вранья действительно мог расти нос, госпожа Климпуш-Цинцадзе уже буравила бы им ядро Земли. С другой стороны, а как ее не понять? Должность, которую она занимает, можно выиграть только в результате невероятной, фантастической улыбки судьбы. Не отвечая ни за что, Иванна рассекает по всему белому свету, включая такие отдаленные от евроинтеграции страны как Австралия или, например, Канада, и просто произносит одни и те же бессмысленные патетические речи в окружении местной группы патриотов-заочников. Может ли она ответить хоть что-нибудь правдивое господину интервьюеру и остаться безнаказанной? Разумеется, нет. Но нам ценно и ее вранье. Оно ведь многое объясняет о стране победившей либеральной демократии.