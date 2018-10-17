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Трагедия в Керчи: кто в ней виноват и кому она выгодна

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Виктор Мараховский
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВоеннослужащие у Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрывВоеннослужащие у Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости
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Виктор Мараховский

Спустя несколько часов после трагедии в керченском политехническом колледже картина более или менее очистилась от слухов и первоначальных версий.

Момент нападения на керченский колледж
© Ruptly
Нападение на керченский колледж попало на видео
На сейчас в сухом остатке (могут, конечно, появиться новые обстоятельства) следующее: убийца был, вероятно, один. Это был, вероятно, 18-летний учащийся того же техникума. И он, вероятно, решил убить сверстников и вообще всех, кто попадется под руку, по мотивам личной ненависти. Первоначальная статья "Теракт" переквалифицирована на "Убийство двоих и более человек".

Разумеется, заявления следствия убедят не всех. У нас в соцсетях и медиасфере в целом существует достаточно фактоустойчивых людей со встроенными в головы "бритвами", позволяющими отрезать от любого события все ненужное и трактовать его в ключе любимой темы и под любимым углом.

С учетом того что трагедия произошла в Крыму, кто-то уже зарифмовал ее с Украиной, арестом крымского вице-премьера и далее по списку.

С учетом того что трагедия произошла "именно сейчас", кто-то уже зарифмовал ее с внутриполитической повесткой и экономическими событиями.

С учетом того что расстрел предполагаемый убийца совершил из легально приобретенного оружия, кто-то зарифмовал его с "желанием властей окончательно разоружить граждан".

С учетом того что все произошло в России, кто-то особенно упоротый уже вовсю рифмует трагедию с "атмосферой ненависти, установившейся в стране при этом режиме".

Нападение на политехнический колледж в Керчи
© РИА Новости / Екатерина Кейзо
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"Окна вылетели вместе с рамами": очевидец рассказал о взрыве в Керчи
И так далее. Мировоззренческих сект навалом, и каждая из них будет благодарной аудиторией какой-нибудь версии.

Все эти альтернативные реальности, конечно, представляют собой чудовищное неуважение к жертвам этой совершенно реальной трагедии.  Но "фестиваль скрываемых правд", как ни отвратительно, — неизбежный элемент любой современной массовой трагедии. Легко вспомнить, что совсем недавно паблики и YouTube-каналы наперегонки клепали "версии" об обстоятельствах и числе погибших в пожаре в "Зимней вишне". Сейчас они наперегонки соревнуются в клепке эксклюзивных версий о керченском расстреле. Те, кто до изобретения соцсетей выманивал деньги у пенсионерок, сегодня переквалифицировались в сенсационных интернет-разоблачителей, это безопаснее и местами доходнее. А по сути — то же мошенничество на доверии. Любая трагедия для них — это в первую очередь потенциальная выгода.

Нападение на колледж в Керчи
© РИА Новости / Екатерина КейзоПерейти в фотобанкВзрывное устройство сработало в столовой колледжа. Погибли 19 человек, пострадали еще около 50.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости / Екатерина Кейзо
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Взрывное устройство сработало в столовой колледжа. Погибли 19 человек, пострадали еще около 50.
© РИА Новости / Екатерина КейзоПерейти в фотобанкЖертвами трагедии стали подростки и преподаватели.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости / Екатерина Кейзо
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Жертвами трагедии стали подростки и преподаватели.
© РИА НовостиПерейти в фотобанк"Мы стояли во дворе техникума во время перемены. Было все как обычно. Вдруг прозвучал взрыв, потом начались выстрелы, которые, как мне показалось, продолжались минут 15", — рассказал РИА Новости один из учащихся.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости
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"Мы стояли во дворе техникума во время перемены. Было все как обычно. Вдруг прозвучал взрыв, потом начались выстрелы, которые, как мне показалось, продолжались минут 15", — рассказал РИА Новости один из учащихся.
© РИА Новости / Екатерина КейзоПерейти в фотобанк"После взрыва все в панике побежали от здания и стали перелезать через забор", — добавил очевидец.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости / Екатерина Кейзо
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"После взрыва все в панике побежали от здания и стали перелезать через забор", — добавил очевидец.
© РИА Новости / Мария КрицкаяПерейти в фотобанкВозбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.Директор Керченского политехнического колледжа Ольга Гребенникова у колледжа, в котором произошел взрыв
© РИА Новости / Мария Крицкая
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Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСледователи проверяют причастность к инциденту студента четвертого курса колледжа Владислава Рослякова, его тело с огнестрельным ранением нашли в одном из помещений.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости
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Следователи проверяют причастность к инциденту студента четвертого курса колледжа Владислава Рослякова, его тело с огнестрельным ранением нашли в одном из помещений.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИдет поиск возможных организаторов теракта.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости
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Идет поиск возможных организаторов теракта.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа месте взрыва работают медики, спасатели и сотрудники ФСБ.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости
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На месте взрыва работают медики, спасатели и сотрудники ФСБ.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИх работу координирует Национальный антитеррористический комитет.Теракт в политехническом колледже в Керчи
© РИА Новости
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Их работу координирует Национальный антитеррористический комитет.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВладимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и поручил поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медцентры.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости
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Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и поручил поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медцентры.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЖители Керчи пришли к медицинскому центру, чтобы сдать кровь для пострадавших.Люди в очереди у центра переливания крови для её сдачи для пострадавших при взрыве в Керченском политехническом колледже
© РИА Новости
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Жители Керчи пришли к медицинскому центру, чтобы сдать кровь для пострадавших.
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Между тем реальность, насколько о ней можно судить сейчас, довольно убога. В распоряжении журналистов и любопытствующих оказалась только давно покинутая учетка убийцы во "ВКонтакте". На основании ее, где последние записи сделаны, когда убийце было четырнадцать, кто-то уже начал проводить психоанализ, но мы так делать не будем. Характеристика от выживших знакомых преступника ("был замкнутым, интересовался маньяками") в силу самой своей малословности уже говорит о многом.

Все юные массовые убийцы примерно одинаковы. Все они аутсайдеры, и их не замечают девушки. Все они не имеют — или имеют очень мало — друзей. У всех плохие либо "никакие" отношения с родителями. Все они не медалисты и не победители олимпиад. И все они адские эгоцентрики. И потому полагают, что мир — тот мир, который им столько всего рекламирует, — провинился перед ними, им всего рекламируемого не предоставив.

В общем, "массовый убийца" — это озверевший инфантил, имеющий ко всем вокруг огромные личные счеты, дорвавшийся до ствола или взрывчатки и всем накопившиеся счета предъявивший.

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© Ruptly, kerchinfo.com, kerch.fm, kerch.tv
Взрыв в керченском колледже: кадры с места ЧП

Искоренить этот психологический тип в принципе невозможно, это почти так же выполнимо, как построить общество, в котором все добровольно станут честными и трудолюбивыми. Нет механизма, который бы гарантировал общество от возникновения в нем обиженных и алчущих мести уродов.

А вот что возможно и должно делать — так это оснащать общество защитой от подобных типов.

Учебные заведения не зря являются главной ареной массовых убийств во всем мире, это связано с тем, что сами убийцы — подростки либо по возрасту, либо в душе. И в их тупых головах школа, техникум или университет — это и есть тот жестокий мир, с которым надо расправиться и которому следует мстить.

Поэтому на страже учебных заведений должны стоять настоящие охранники, а не вахтерши, какими бы они ни были героическими. В школах на входе должны быть рамки и человек с металлоискателем.

Автомобиль скорой помощи у Политехнического колледжа в Керчи
© РИА Новости / Стрингер
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Очевидец трагедии в Керчи: люди разбивали окна, чтобы выбраться из колледжа
И поэтому перед тем, как выдавать 18-летним мальчишкам право на хранение ствола, их следует подвергать не формальной процедуре на уровне "сходи возьми справку", а полному выворачиванию наизнанку с грубым вторжением в личную жизнь.

Потому что тот, кто желает обладать оружием, способным уничтожить толпу людей, должен, обязан быть вывернут наизнанку и проверен на предмет признаков озлобленной асоциальности. И это тот самый случай, когда все сомнения должны трактоваться против соискателя. Потому что потом рассказывать про неприкосновенность личной жизни убийцы родителям убитых будет поздно.

В общем, выводы, которые должны сделать государство и общество уже сейчас, очевидны.

А следствие будет продолжаться.

Теракт в Керчи
© РИА Новости, Инфографика
Взрыв и стрельба в Керчи

 

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Комментарии
6 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей Иванов
Статья правильная. "Разоблачители" действительно уже высосали из пальца множество самых разнообразных конспирологических версий. Каждая подтверждает правильность нужных им мировоззрений.

Те и, кто когда-то заряжал воду у телевизоров, с радостью это всё подхватывают.
00:35
18.10.2018
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