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Китай достроил проход в Сибирь, и это только начало

(обновлено: 09:14 16.10.2018)
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Дмитрий Лекух
© Фото : Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего ВостокаСтроительство моста Нижнеленинское – Тунцзян. Архивное фотоСтроительство моста Нижнеленинское – Тунцзян. Архивное фото
© Фото : Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока

Дмитрий Лекух

Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу
© AP Photo / Color China Photo
Китайцы разозлились на "санкции из-за Росcии". Но что-то пошло не так
Как сообщила китайская телекомпания CCTV, Китай завершил строительство своей части первого железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское (Еврейская автономная область) — Тунцзян (северо-восточная китайская провинция Хэйлунцзян) через реку Амур. Проект, крайне необходимый как с точки зрения региональной (ЕАР/Хэйлунцзян), так и общефедеральной межгосударственной логистики, выходит на свою финальную стадию реализации.

Десятого октября текущего года управление по внутренней политике ЕАО сообщило о том, что пролетное строение между российской и китайской частями железнодорожного моста соединили. А теперь китайская часть готова окончательно.

Российская еще не окончена, но строительство идет по графику.

В ходе работ российской стороне необходимо выполнить:

  • сооружение российской части железнодорожного перехода через Амур длиной 309 метров;
  • устройство железнодорожных подходов к мосту длиной пять километров;
  • отсыпку железнодорожной насыпи в объеме 2,68 миллиона кубометров;
  • балластировку железнодорожного пути в объеме 72,2 тысячи кубометров;
  • прокладку железнодорожных путей развернутой протяженностью 27,03 километра.

В настоящее время, по данным правительства Еврейской автономной области, завершено бетонирование третьей опоры моста. Уже в ближайшем будущем будет закончен монтаж пролетного строения, соединяющего третью и вторую опоры, эти работы выполнены на 80 процентов. Следующим же этапом работ станет монтаж пролетного строения, которое соединит третью и четвертую опоры. Металлоконструкции для его реализации уже находятся на строительной площадке.

Строительство газопровода Сила Сибири. Архивное фото
© Фото : ПАО "Газпром"
Китай лишит Европу топлива с помощью России
Мост Нижнеленинское — Тунцзян — это первый железнодорожный мост между территориями Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

Его пропускная способность (мост задуман и будет использоваться как элемент Нового шелкового пути) составит порядка 21 миллиона тонн грузов в год. И это, в том числе, даст мощный толчок региональному развитию: сооружение остро необходимо, в частности, расположенному в Еврейской автономной области Кимкано-Сутарскому горно-обогатительному комбинату, на котором добывают железную руду, перерабатывают ее в концентрат и везут на северо-восток Китая, где из концентрата производят железо и выплавляют сталь.

Потртрет председателя КНР Си Цзиньпиня и его предшественников на этом посту в военно-историческом музее в Пекине, Китай. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong
История красного принца: кто возглавит Китай в противостоянии с США
Возведение моста сократит для комбината транспортное плечо более чем на 700 километров и снизит себестоимость доставки концентрата, произведенного из  руды, приблизительно на шесть долларов за тонну. Плюс, как пояснил, в частности, глава китайской компании — импортера древесины Сюй Чжаоцзюнь, слова которого приводит CCTV, ввод в эксплуатацию железнодорожного мостового перехода "поможет сократить транспортные расходы на 100 юаней (порядка 14,5 доллара) за один кубометр древесины". Также китайскую сторону крайне интересуют региональная угледобыча и производство минеральных удобрений. То есть о загрузке перехода с российской стороны можно особенно не беспокоиться.

И здесь тот самый случай, когда не следует стесняться "поставок сырья" и его первичной переработки: для того чтобы это понять, достаточно посмотреть экономическую картину в регионе. И отдавать себе отчет в том, что это не "сырьевая зависимость", а именно толчок к региональному развитию: тот самый случай, когда с чего-то надо начинать, параллельно стараясь развивать и свою более глубокую переработку (той же древесины), и другие отрасли (то же сельское хозяйство, к примеру). И колоссальные китайские рынки здесь прежде всего вызов, а не исключительно "потребители сырья".

Железнодорожный мост. Архивное фото
© РИА Новости / Вячеслав Реутов
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Просто большая страна. Что нужно знать про Северный широтный ход
В общем, слова министра России по развитию Дальнего Востока Александра Козлова о том, что "мостовой переход станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока", выглядят логично.

И это — даже без "глобальной составляющей", вызывающей в мозаике выстраиваемой новой евразийской континентальной логистики, пожалуй, наибольший интерес. Железнодорожный мост Нижнеленинское — Тунцзян вполне удачно вписывается в логистику "русских евразийских коридоров" НШП. Равно, кстати, как и строящийся параллельно (сроки сдачи, как и в предыдущем случае, 2019 год) автомобильный мост Благовещенск — Хэйхэ. И нет сомнений в том, что это далеко не последние подобного рода логистические объекты.

И Российская Федерация, и Китай громадны. У них слишком много разнообразных интересов на территории нашего общего континента: только в рамках логистики Шелкового пути, кроме трансеевразийских коридоров, есть еще и казахский маршрут с выходом на территорию России в районе Оренбурга, и Северный широтный ход. И Северный морской путь, наконец.
И если уж две эти державы начали что-то всерьез делать вместе, то их будет весьма непросто в данном начинании остановить.

Северный морской путь
© РИА Новости, Инфографика
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Северный морской путь
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