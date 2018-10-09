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Назван привилегированный класс, которому можно все

(обновлено: 08:03 09.10.2018)
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Виктор Мараховский
© AFP 2018 / Gerard CerlesФлаг ЕС в штаб-квартире Европейского Союза в Брюсселе. Архивное фотоФлаг ЕС в штаб-квартире Европейского Союза в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2018 / Gerard Cerles

Виктор Мараховский

Вначале — новости про нас. Европейская внешнеполитическая служба заклеймила Россию за нарушение международного права. По версии ЕС, наша страна "отказалась предоставлять надлежащее лечение" обитателю колонии "Белый медведь" Олегу Сенцову в ходе его 145-дневной голодовки.

Олег Сенцов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Что тут интересно. В СМИ осужденный Сенцов упорно именуется "режиссером". Хотя в его реальном активе один любительский фильм, снятый в 2011-м и  создателя не прославивший. В отличие от руководимой им группы, готовившейся подорвать Вечный огонь в симферопольском парке на 9 Мая самодельными бомбами.

Как представляется, фокус тут вот в чем. У нас статус творца имеет почему-то магическое свойство снижать носителю социальную ответственность. Обычно речь идет об ответственности моральной, но творческое сословие борется за то, чтобы и рамки закона на него распространялись не очень.

Это может показаться шизофренией, но это совсем не она.

Просто творческое сословие у нас в стране является единственным признанным "гонимым меньшинством". Единственной официальной жертвой отечественной истории и Пострадавшей Общностью. На этом основании оно требует от государства сотен поблажек, подачек и уступок — и довольно много получает.

Участник марша по случаю годовщины образования Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) в Киеве
© РИА Новости / Александр Максименко
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Творческое меньшинство — это те, кому, по их версии, затыкала рты и не давала самовыражаться еще Екатерина Великая. Затем их затыкали и гнобили остальные цари, затем И. В. Сталин и последующие генсеки. В общем, творцы настрадались за века — и имеют теперь потомственное цеховое право на компенсации и неприкосновенность. И они защищают эти завоевания всей мощью цеховой солидарности.

…Что тут стоит отметить. "Битва за почетное звание привилегированных жертв" — явление, как мы знаем, общемировое. Но вот что парадоксально — в странах как бы победившей политкорректности накал этой битвы куда интенсивнее, чем у нас.

Сейчас, например, бурная дискуссия идет во Франции вокруг двух рэперов, представляющих не по одному, а по целых два меньшинства с заниженной социальной ответственностью. 

Участник акции в поддержку возобновления спасательных операций мигрантов судном Aquarius в Марселе, Франция. 6 октября 2018
© REUTERS / Jean-Paul Pelissier
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1. "Исламский рэпер" Медина вынужден был отказаться от запланированных выступлений в концертном зале "Батаклан” (там три года назад боевики ИГ* устроили бойню, перебив больше сотни французов) из-за "противодействия ультраправых", и СМИ активно сочувствуют творцу. Среди "ультраправых", кстати, оказался отец одной из жертв "Батаклана": этот расист против того, чтобы творец, угрожающий в текстах неверным, был частью памятных мероприятий. За это отца убитой девушки французский медиакласс именует "вставшим на путь ненависти".

2. Рэпер-негр Ник Конрад предстанет перед судом по случаю выпуска им клипа с несколько провокационным текстом, который мы не в состоянии процитировать, не рискуя разозлить законодательство. В общем, он там призывает убивать белых от мала до велика разными способами, "чтобы развлечь черных детей всех возрастов, чтобы запахло смертью, чтобы полилась кровь". У исполнителя тут же материализовалась армия общественных адвокатов из числа медиа и "левых активистов". Одни отмазывают его как творца ("на самом деле он так пропагандирует любовь, просто вы не поняли творческой задумки"), а другие — как африканца, исторически пострадавшего от гнета белых. Шансы на то, что Конрад будет осужден сколько-нибудь серьезно, — около ноля. 

Украинские националисты во время факельного шествия во Львове. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
"Спокойно и без эмоций похвалить нациста": кем надо для этого быть

Внимание, вопрос: почему чем толерантнее общества, тем больше в них накал борьбы?

На этот счет есть две версии. Первая — прогрессивная: под гнетом большинства все обиженные вынужденно страдали молча, а теперь говорят в полный голос. Так что рост числа скандалов, конфликтов и открытой ненависти к большинству — это очень хорошо. Это значит, что общество оздоравливается, раз каждый угнетенный получает возможность высказывать свою боль и бороться за себя.

Вторая версия — попроще. Борьба продолжается и ширится тупо потому, что она стала выгодным делом. Потому что идеология борьбы в передовых странах — уже официоз, и если вы ей соответствуете, вы получаете бонусы не напрягаясь. Так сказать, взламываете неподатливую реальность.

Кадры из фильма Что ты будешь делать, когда мир в огне?
© Фото : предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля
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На днях мир потряс веселый розыгрыш троих американских ученых, писавших в научные журналы под псевдонимами дичайшую чушь. Эту чушь журналы исправно печатали, потому что в каждом отдельном случае она содержала "разоблачение доминирования белых мужчин".

Этот случай, кстати, наглядно иллюстрирует простую истину. Когда какая-нибудь социальная группа начинает получать бонусы просто за то, что она есть, она обречена на деградацию. Если в науке гений и труд можно с успехом заменить принадлежностью к "обиженным", науке не позавидуешь. Если гений и труд заменяется принадлежностью к "пострадавшей касте" в искусстве, не позавидуешь искусству. То же относится к государственной элите, бизнесу, спорту и так далее.

Поэтому, как ни парадоксально, те, кто борется за официальные поблажки для "своей" прослойки, обрекают ее на довольно жалкую судьбу. И, возможно, — даже на мрачный финал.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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