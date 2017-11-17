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"Почему русские мстят?" Америка искренне возмущена законом об агентах

08:0017.11.2017
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЖурналисты. Архивное фото.Журналисты. Архивное фото.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Ирина Алкснис, для РИА Новости

Как гласит известная поговорка, "джентльмены всегда играют по правилам, если же джентльмен перестает выигрывать по правилам, то он просто меняет правила".

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Симоньян ответила Маккейну на слова о неравенстве RT и западных СМИ

Исторически уверенность Запада в собственной правоте, непогрешимости и моральном превосходстве является очень сильной его стороной. Подобный апломб производит впечатление, особенно если ты сам склонен колебаться, сомневаться и далеко не всегда уверен в правильности собственных решений. Именно это качество Запада в значительной степени как раз и обеспечило его статус безоговорочного и абсолютного морального и идеологического лидера современного мира, успешно победившего конкурентов.

Однако ныне события, разворачивающиеся в рамках российско-американского (и шире — российско-западного) конфликта относительно статуса иностранных агентов для СМИ, наглядно показывают, что бывает, когда последовать привычкам джентльмена решает другая сторона, которой отказывают в принадлежности к привилегированной касте вершителей судеб.

В результате имеет место даже не столько болезненная, сколько искренне не понимающая существа процессов и изумленная по данному поводу реакция первой стороны.

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© Ruptly
Симоньян прокомментировала принятие Госдумой закона о СМИ-иноагентах

Официальный представитель Госдепа дал комментарий, согласно которому Россия неверно толкует американский закон о регистрации иностранных агентов (FARA). Этот акт, по мнению американцев, не препятствует распространению информации и не используется как средство ограничения политической свободы, а работает исключительно на повышение транспарентности, то бишь прозрачности. По словам чиновника, "FARA не препятствует реализации права на свободу слова, не регулирует содержание распространяемой информации, не ограничивает осуществление агентом лоббистской деятельности или публикации информации".

Здание Министерства юстиции России. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Минюст назвал СМИ, которые могут признать иноагентами

Просто американские партнеры решили чуть-чуть поменять правила, и вот под действие закона подпало все более раздражающее американский истеблишмент — и открыто воспринимаемое им как угроза (что, безусловно, льстит) — российское медиа. Это нормально: джентльмен перестал выигрывать по старым правилам, значит, пришло время их скорректировать — в свою пользу, разумеется.

А вот то, что Россия действует зеркально, вызывает не только недовольство и тревогу, но и искреннее недоумение: почему вы это делаете? У вас же нет на это права, оно — право менять правила на ходу и в свою пользу — есть только и исключительно у нас.

Искренний — за что большое ему спасибо — сенатор Маккейн проговаривает это максимально прямо. По его мнению, сравнивать телеканал RT с американскими СМИ, работающими в России, нельзя, потому что российские журналисты являются оружием пропаганды, "которые дезавуируют правду, распространяют ложь и пытаются подорвать демократические правительства с тем, чтобы продвигать повестку" Кремля. А западные журналисты, по словам сенатора, "добиваются правды, развенчивают ложь и призывают правительства к ответу".

Фактически вся эта история — проявление всем давно и хорошо знакомой классической формулы про шпионов и разведчиков.

Журналисты за работой
© Depositphotos / macor
Не СМИшно: зарубежные издания и телеканалы в России станут "иноагентами"

И все было бы ничего, если бы не одна небольшая проблема: Запад действительно забыл, что в эту игру могут играть обе стороны. Соответственно, Россия, прямо заимствующая западные практики, в результате чего был скорректирован уже российский закон и отечественным Минюстом даже разосланы уведомления девяти СМИ о возможном признании их иноагентами, выглядит в глазах США и Европы не страной, действующей зеркально и симметрично относительно их собственных действий, а нарушителем, потрясающим основы мира.

По их совершенно искреннему убеждению, основы мира в том и состоят, что только у Запада есть право судить и менять правила по ходу пьесы, только его суждения являются верными и безоговорочными к принятию всеми остальными, только он является абсолютным и незыблемым моральным авторитетом, способным судить, что является СМИ, а что — орудием враждебной иностранной пропаганды.
Однако главная проблема, пожалуй, даже не в том, что у США и их представителей доминируют подобные убеждения. Самой серьезной проблемой является то, что у них остаются эти убеждения, даже несмотря на масштабные и абсолютно зримые изменения в мире в последние годы, изменения, которые, казалось бы, должны были бы донести до них необходимость коррекции своих взглядов и приспосабливания к новым реалиям.

Государственный департамент США. Архивное фото
© РИА Новости
Госдеп пообещал следить за судьбой российского закона об иноагентах

Российско-американская ссора из-за СМИ, по большому счету, мелочь — еще один кирпичик (и даже не очень крупный), выбиваемый из здания глобальной политической системы, что существует последние десятилетия. Действия обеих стран в данном вопросе, по сути, просто фиксируют происходящие изменения в мире.

Однако никакой неизбежности конкретно в этом конфликте не было. Но вот то, что Штаты предпочли инициировать его, по-прежнему не принимая глубину происходящих глобальных изменений да еще ударив по едва ли не главной национальной гордости своей страны — свободе СМИ, дает повод для не слишком оптимистичных прогнозов.

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