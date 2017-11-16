Минюст сообщил, кого из СМИ предупредил о возможном признании иноагентами

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции РФ в четверг официально подтвердило, что направило письма ряду СМИ о возможном их признании в России иностранными агентами.

"Минюстом России 15–16 ноября 2017 года в адрес "Голоса Америки", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", регионального проекта IdeLРеалии, телеканала "Настоящее Время", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)", татаро-башкирской службы "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), проекта "Фактограф" были направлены письма о возможном признании их иностранными агентами", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее об уведомлениях, направленных в данные издания, РИА Новости сообщал источник в Минюсте.

В среду Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в РФ иностранным агентом. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом, подчеркивали российские парламентарии.