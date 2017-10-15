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Крещатик в дыму: украинские нацисты прошли маршем со швабрами по Киеву

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (164)
07:0015.10.2017
(обновлено: 07:01 15.10.2017)
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© РИА Новости / Евгений КотенкоУчастники марша по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии* в Киеве, Украина. 14 октября 2017Участники марша по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии* в Киеве, Украина. 14 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Холодный осенний день в Киеве, 14 октября 2017 года. Правый берег Днепра, покрытый кудрями зелени, кое-где разъела ржавчина осени. Вот — Киево-Печерская лавра, а рядом памятник Родине-Матери, а вон там дальше спелые луковицы церквей и колоколен украинской столицы и, наконец, прямо над Подолом устремился ввысь космический корабль знаменитой Андреевской церкви. В голубоватом осеннем воздухе, как будто вспыхивают искорки — это осенние листья, отражаясь на солнце, кружатся, покорно устремляясь под ноги прохожих. Кажется, в этом мире нет другого такого места, которое было бы столь чисто и столь космически воздушно, как Киев в день Покрова Пресвятой Богородицы — главного православного праздника осени.

Участник марша по случаю годовщины образования Украинской повстанческой армии в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Максименко
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"Шухевичфест" на Украине: сельские наци неизбежно возьмут Киев
Но это — ложь. Потому что украинские политики превратили этот святой праздник в мутный и грязный день Украинской повстанческой армии*, 75-ую годовщину которой украинские националисты отметили факельным шествием. И Киев на наших глазах на несколько часов погрузился в дым и ненависть.

Как они обманывают друг друга

Небольшой по площади парк Тараса Шевченко, даже скорее сквер, где к вечеру этого дня собирались националисты, разместился напротив Киевского госуниверситета.

В центре сквера — высокий и величественный памятник писателю, поэту и художнику Украины Тарасу Шевченко, про которого известно, что большую часть жизни он прожил в России, в Санкт-Петербурге, и что все свои дневниковые записи, в отличие от украиноязычных литературных трудов, вел на русском языке. И вообще, к России и российской культуре относился с большим уважением. Чего не скажешь про собравшиеся у его ног (памятника, конечно) украинских политиков, депутатов парламента и Киевского городского совета. Они в основном говорили, наоборот, о своей ненависти к России. Один из совсем ошалевших нациков начал в такт националистическим лозунгам "зиговать". Поскольку вокруг было много иностранных журналистов из европейских стран, его куда-то быстренько увели. Чтоб не портил антироссийскую картинку, предназначенную для толерантных европейских телезрителей.

Ветераны УПА во время празднования Дня Героев у памятника Степану Бандере. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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9 мая: альтернативная победа
Националисты, в основном молодежь, собирались в стройные ряды, со своими старшими во главе каждой колонны. Сотни, если не тысячи флагов "Национального корпуса" и Всеукраинского объединения "Свобода" развеваются над головами демонстрантов. Справа от памятника разместилась группа обеспечения факелов — из пластиковых бутылок и канистр они разливают всем желающим горючую смесь для самодельных факелов. Присматриваюсь. Факел это пустая консервная банка, закрепленная на черенок от швабры.

Толпу, внимающую ораторам, разрезают, хаотично передвигаясь в ней, люди в театральных масках — белых, черных, кто-то прячет лицо под шарфом. Почему, непонятно. От кого прятаться, если здесь все свои?

Есть какая-то во всем этом неискренность…

Да, собственно, как и в самом этом празднике, который приурочили украинские президенты, начиная с Кучмы, к святому для православных Покрову Пресвятой Богородицы. На Украине сначала его назвали Днем Казачества, потом Днем защитника отечества. А для националистов это день рождения УПА*

Марш участников Организации украинских националистов С14, протестующих против акции Бессмертный полк в Киеве. 9 мая 2017 года
© РИА Новости / Стрингер
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Националисты на Украине выходят из-под контроля власти
Тем временем речи у памятника Шевченко, наконец, истекают. Политики спускаются от постамента к своим адептам для ритуальных рукопожатий. Виделись-то они все еще до начала митинга. А сейчас обнимаются и приветствуют друг друга для фото и видеосъемки.

Большинство националистов — молодежь от 16 до 25 лет, много людей в полевой форме, уже отслуживших или еще только призванных в армию. Очень много девушек с горящими от политического перевозбуждения глазами.

Вообще лица у всех искажены какой-то общей для всех здесь присутствующих гримасой ненависти. Истеричный мужской голос периодически в мегафон выкрикивает речевки, которые заучено повторяют собравшиеся. "Слава Украине!" — взвизгивает мегафон. "Героям слава", — откликается толпа. "Слава нации!" — возбуждает с надрывом толпу диктор. "Смерть врагам!" — истошно вопят ему в ответ.

Кажется, они заводят друг друга — диктор националистов, а нацики его…

© РИА Новости / Евгений КотенкоУчастники марша по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии* в Киеве, Украина. 14 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Участники марша по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии* в Киеве, Украина. 14 октября 2017

С глазами дохлой рыбы

В какой-то момент националистическая толпа начинает понимать, что здесь что-то не так. Стояние на холодном октябрьском ветру затягивается. И вот в толпу врезаясь, словно десятки острых гвоздей, проникают одетые абсолютно во все черное (одинаковые куртки и бейсболки без опознавательных знаков) молодые мужчины — это спецслужба "Национального корпуса", политической партии, образовавшейся из добровольческого батальона "Азов".

Олег Назаров, доктор исторических наук, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня
© Фото : из архива Биографического института Александра Зиновьева
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В данный момент их задача удержать градус ненависти в толпе на приемлемом уровне, пока руководители нациков не встали в голове колонны. А те тоже не спешат — слишком рано. Как поясняют коллеги, руководители ждут, когда на Киев начнет опускаться вечерняя мгла, чтобы зажженные факелы выглядели более эффектно.

Наконец, в голове колонны появляются лидер "Свободы" Олег Тягнибок и глава "Национального корпуса" Андрей Билецкий. У каждого — свой выверенный образ, свое специально подобранное окружение. Тягнибок — националист со стажем (более 20 лет), а Белецкий — бывший полковник добровольческого батальона, партию создал год назад. И соответственно этому — у каждого свой особый стиль — и в одежде, и в поведении.

Тягнибок облачен в пальто, из ворота которого выглядывает черная, расшитая красным, зеленым и желтым вышиванка. Он аккуратно подстрижен, натужно улыбается, очень хочет походить, что заметно, на идеолога украинских националистов Бандеру прежде всего внешне. Но у Тягнибока плохо получается — Бандера (портрет его как будто случайно оказывается рядом) даже внешне был похож на истеричного аскета, посвятившего жизнь националистической идее.

А Тягнибок любит поесть и вообще жизнелюб, превративший националистическую идею в хорошо налаженный бизнес. Известно, что за политическую поддержку Тягнибок кормился и у Партии регионов и у их противников во Фронте перемен Яценюка. Поэтому на фоне аскетичного Бандеры Тягнибок выглядит объевшимся салом котом.

Марш памяти жертв Волынской резни в Польше. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Совсем другое дело — Билецкий. Он по-современному одет, в темную, хорошо пошитую одежду (его окружение выглядит подчеркнуто дешевле), на лице легкая небритость, которую в той или иной степени повторяют все, кто рядом с ним — от охранников до заместителей по партии. Билецкий строит свою карьеру расчетливо, его национализм хорошо продуман и математически выверен. Историк по образованию, он еще в начале нулевых понял, что в политике для него нет другой ниши, кроме нацисткой, поскольку остальные прочно заняты старшими товарищами. Поэтому он стал националистом с дальним расчетом и потихоньку потеснил всех — и Правый сектор, и "Свободу" и других, тех, что помельче.

И вот, в день 75-летия УПА* эта встреча двух главных националистов Украины. Оба фюрера стараются не смотреть друг на друга и в тоже время показать всем, что они сегодня заодно. И надо сказать, делают это виртуозно.

Наконец, строй националистов, вооруженных исключительно флагами и ненавистью к России, двинулся вниз по Бульвару Шевченко к Крещатику. По улицам Киева вдоль всего движения нациков стоят сотни полицейских.

Чуть позже, уже выйдя на Крещатик, они зажигают факелы и начинают кидать на обочины взрывпакеты. Воздух наполняется едким, каким-то даже рвотным по цвету и запаху дымом. Звучат разрывы. Из дыма все с той же истеричной надоедливостью доносится "Слава нации — смерть врагам!"

Дойдя до Майдана Незалежности, толпа останавливается. Лидеры хотят объявить минуту молчания в честь павших здесь героев Небесной сотни.

Момент истины, так сказать. Потому что по информации ряда западных СМИ стрельба по митингующим велась из окон номеров гостиницы

Представители националистических организаций во время митинга в центре Киева
© РИА Новости / Стрингер
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"Бандера - новый Христос": зачем националистам переделывать под себя Библию
"Украина", в которых жили "свободовцы". Генпрокуратура даже по этому эпизоду возбудила в 2015 году уголовное дело и провела несколько обысков у главарей организации. Но потом дело было спущено на тормозах.

А Билецкий вообще на Майдане не был — сидел в это время за рэкет в Харьковской колонии, вышел на свободу, как политзаключенный уже после госпереворота.

Толпа мнется, объявить минуту молчания не получается. Потому что из специально установленных на Майдане динамиков льются украинские песни. Это в дело вступила еще одна сила — власть, которая хочет отжать себе националистическую молодежь.

И тут из толпы вырывается Билецкий. Он решительно направляется к тротуару, на котором стоят машины с громкоговорителями.

Так получается, что руководителю "Национального корпуса" нужно пройти буквально в 10 сантиметрах от меня. В какой-то момент наши глаза встречаются. Интеллигентное, не сказать, чтобы волевое лицо, не вождь, а просто тот, кто натянул на себя непомерную форму фюрера. Но вот что больше всего поражает: глаза. Равнодушные глаза дохлой рыбы.

Охранники Билецкого раздвигают небольшую толпу журналистов, он быстро проскальзывает к машинам с громкоговорителями, музыка мгновенно стихает. После минуты молчания и нескольких трафаретных речей про агрессию России, снова вспыхивают чадящие факелы, раздаются хлопки взрывпакетов и уже занудное, но такое же истерическое: "Слава нации…"

Шоу националистов продолжается…

© РИА Новости / Евгений КотенкоШествие УПА* в Киеве. 14 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Шествие УПА* в Киеве. 14 октября 2017

Со швабрами в руках

Спустя час, когда Киев окончательно окутала ночь, а у националистов закончились взрывпакеты и горючее в консервных банках, то бишь факелах, вместе с молодыми националистами спускаюсь в метро "Контрактовая площадь".

Репродукция рисунка Переяславская рада. Богдан Хмельницкий выступает за воссоединение Украины и России
© РИА Новости / Михаил Успенский
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Здесь, под землей они выглядят мирно и как-то даже беззащитно. Парни целуются с девушками, девушки мило улыбаются парням, люди постарше переговариваются о планах на воскресенье.

Кажется, наверху они оставили не только своих оголтело-расчетливых фюреров, но и только что демонстрируемый ими фанатизм.

Но в какой-то момент понимаю, что это не так. Что все намного печальнее.

Национализм привлекателен для этих людей простотой решений сложных для страны экономических задач и возможностью реванша за поражения, которые после объявления независимости терпели миллионы украинцев. Тогда их обобрали несколько десятков доморощенных олигархов. Экономика рухнула, работы нет, жизнь впереди — безнадежно серая.

Но теперь власть и фюреры объяснили, что во всем виновата Россия. И это так просто и в тоже время так далеко от их личной жизни, что им хочется в это верить вопреки всему. И они верят. И они этого фанатеют.

Украинский националист умер во время речи у памятника Шухевичу
Украинский националист умер во время речи у памятника Шухевичу
И вот теперь они спускаются в метро, садятся в вагоны и едут домой. В руках у них — черенки от швабр, те самые, которые всего полчаса назад были грозными факелами.

И им кажется, что, пройдя с этими факелами в руках по главной улице столицы, они сделали что-то очень важное и очень нужное для своей страны и своего народа. Им очень хочется в это верить.

Только никто им не объяснил, что швабры остаются швабрами. Даже если с их помощью нести над головой горящую паклю.

* Экстремистская организация, запрещенная в России

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Oleg Gordi
А сколько руцких распяли ?
07:22
15.10.2017
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