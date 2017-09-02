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Почему Россия проигрывает олимпиады по математике

11:0002.09.2017
(обновлено: 11:06 02.09.2017)
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© Fotolia / KzenonСтуденты на олимпиаде. Архивное фотоСтуденты на олимпиаде. Архивное фото
© Fotolia / Kzenon

Олег Макаренко

К сожалению, наша страна за последние годы резко сдала свои позиции на международных математических олимпиадах. Это не случайные неудачи – это закономерное следствие ошибочных решений, принятых ещё 15-20 лет назад.

Московские школьники стали лучшими на олимпиаде по трем иностранным языкам
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Олимпиадное движение в России
Для начала объясню, какое лично я имею отношение к математике. Будучи школьником, я неплохо выступил на одной из городских олимпиад Ленинграда, в результате чего попал в тот самый знаменитый маткружок Сергея Рукшина, который раскрыл таланты, например, Григория Перельмана (Филдсовская премия, 2006), Станислава Смирнова (Филдсовская премия, 2010), Федора Назарова и Дмитрия Челкака (Премии Салема, 1999 и 2014), Евгении Малинниковой (Премия Института Клэя, 2017). Кстати, именно Институт Клэя учредил премию в 1 миллион долларов, от которой отказался Перельман.

Профессиональным математиком после занятий в кружке я не стал, однако систему подготовки кадров всё же имел удовольствие наблюдать изнутри. Эта система отнюдь не сводилась к хаотичному отбору талантливых школьников со всего города – мы занимались по специально заточенной под нас программе, а в процесс обучения уже тогда были включены элементы модной сейчас геймификации.

Когда читатели сообщили мне, что Россия проваливается на математических олимпиадах последних лет, я вначале решил: они сгущают краски, и что речь идет всего лишь о каких-то мелких, малозначимых промахах. Однако подобных писем и комментариев было много, и в итоге я вынужден был изучить вопрос подробнее. Вынужден с горечью признать, что мы и вправду находимся сейчас на позициях, которые ещё 10 лет назад считались бы удивительно позорными.

Вы можете ознакомиться с результатами нашей команды на официальном сайте ММО, Международной математической олимпиады.

Ректор московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Садовничий: 70% дипломантов олимпиад - призеры естественнонаучных профилей
Если отбросить 1992 год, когда из-за вызванного известными причинами бардака одновременно выступали команды России и СНГ, видно, что мы почти всё время были или в тройке лидеров, или непосредственно рядом с ней. Оно и неудивительно – хоть половина школьников и оказалась после распада СССР за пределами нашей страны, отечественная математическая школа была всё же достаточно сильна, чтобы на равных соревноваться и с Китаем, и с закупающими азиатские мозги Соединёнными Штатами.

В 2011 года наша команда вошла в полосу тревожного застоя, несколько лет мы топтались на четвёртом месте без шансов подняться выше. Это кризис должен был разрешиться или возвратом в тройку лидеров, или стремительной деградацией. Увы, в тройку лидеров мы не вернулись.

В 2015 году прозвенел первый удар колокола. Наша команда заняла восьмое место в командном зачете и 21-ое в олимпийском медальном зачете, впервые не получив ни одной золотой медали и оказавшись между Ираном и Сингапуром. Тогда это назвали случайностью, хоть математикам и было очевидно, что фактор случайности компенсируется тем обстоятельством, что команда состоит не из одного, а из шести человек.

В 2016 году раздался второй звонок. Скорбное седьмое-восьмое место в общекомандном зачёте.

Школьники. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Российские школьники стали чаще участвовать в олимпиадах
В 2017 году даже неисправимым оптимистам стало ясно, что наши проблемы являются не просто серьёзными, а критическими. Мы заняли 11-е место по рейтингу и 14-е по общемедальному зачёту, показав примерно тот же результат, что и маленькие Грузия с Грецией.

Полагаю, нет смысла объяснять, по каким показателям мы отстали даже от Монголии, Туркмении и Таджикистана, и почему 11-е место для России следует считать катастрофой. Перейду сразу к сути проблемы. Проблема заключается в том, что доставшаяся нам в наследство от СССР система отбора и подготовки спортсменов-математиков была разрушена.

Раньше школьников на олимпиады отбирали по многоуровневой системе. Все талантливые ребята были в списках кандидатов, а непосредственно перед Олимпиадой их приглашали в специальный лагерь, чтобы в очном соперничестве в формате Международной олимпиады выбрать там из всех кандидатур наиболее подготовленных.

В девяностые годы эта система изменилась. Новый главный тренер команды, Назар Агаханов, начал распределять места в команде более-менее произвольно, в зависимости от выступлений школьников на Всероссийской олимпиаде и на локальных соревнованиях в других странах.

Представьте, есть три талантливых ребёнка. Один хорошо выступил на национальной олимпиаде в Китае, второй получил золото на Всероссийской олимпиаде, а третий показал отличный результат на играх в Сербии. Кого из них надо взять в сборную?

Правильный ответ – неизвестно. Нужно пригласить всех трёх в отборочный лагерь и там посмотреть, как они решают задачки именно того типа, которые будут ждать их на ММО, Международной математической олимпиаде. При этом надо учесть историю – если молодой математик участвовал уже в ММО в прошлые годы, это большой плюс, так как ему будет легче создать нужный настрой.

Вид на город Рио-де-Жанейро, Бразилия. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Глава команды РФ назвал олимпиаду по математике в Рио сложнейшей в истории
Вместо этих очевидных мер, увы, школьников в команду отбирают сейчас более-менее случайным образом. Предположу, что при этом учитываются политические соображения – у детей из некоторых городов и некоторых вузов шансов попасть в сборную больше.

Чтобы моя критика не была голословной, замечу, что в 2017 году половина сборной России не попала в первую сотню рейтинга в индивидуальном зачете: двое оказались во второй сотне (на 115 и 188 местах), а один из наших участников впервые за всю историю участия команд СССР и России оказался в нижней половине третьей сотни на 265-м месте. Так как талантливых школьников в России хватает с избытком и сейчас, вывод можно сделать только один: система отбора сработала плохо, в команду попали далеко не самые сильные спортсмены.

Наконец, с каждым годом становится всё больше жалоб на условия подготовки. Процитирую Сергея Рукшина: "…главным тренером сборной по математике выступает доцент МФТИ Назар Агаханов. Он на финалах всероссийской олимпиады берет лучших школьников из регионов, набирает в команду, но дальше перепоручает другим. Если верить расписанию, в этом году он лично не провел ни одного занятия со сборной. В футболе тренера национальной сборной за такое давно бы сняли".

Как поступить в российский вуз по результатам олимпиад школьников
© РИА Новости
Эксперты рассказали о выгоде от школьных олимпиад
Ещё один неприятный штрих. Начиная с 2015 года к олимпиаде наши математики готовились в новом образовательном лагере "Сириус". И в первый же год школьники за смену вымотались страшно – по слухам, тренеры загрузили ребят по полной, чтобы иметь предлог подольше поотдыхать в шикарных условиях на берегу Чёрного моря с женами и детьми.

А вот, скажем, физики в "Сириус" не поехали, обошлись куда как более скромным лагерем в Долгопрудном. Итог – пять золотых медалей из пяти возможных.

Исправить ситуацию ещё не поздно: к счастью, талантами земля русская не оскудевает, при этом статистика внешкольных центров показывает, что родители в последние 10 лет начали активно вкладывать деньги и время в дополнительное образование детей. Проще говоря, выбирать есть из кого.

Ректор МГУ Виктор Садовничий. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Ректор МГУ рассказал о повышении объективности олимпиад школьников
Дело за малым – наладить нормальную систему отбора детей на Международную математическую олимпиаду. Можно либо скопировать ту систему, которая была выстроена у нас в 80-е годы и отлично себя зарекомендовала, либо хотя бы начать делать оргвыводы после провальных выступлений, чтобы побудить тем самым тренеров шевелиться.

Также было бы весьма неплохо разобраться с коррупцией на внутрироссийских олимпиадах. Система ЕГЭ усложнила поступление в вуз любителям взяток – купить ЕГЭ сложно, а в некоторых регионах так и вовсе почти невозможно. Из-за этого коррупция переместилась на олимпиады – купить золотую медаль на какой-нибудь локальной или вузовской олимпиаде можно за относительно небольшие деньги.

Следует, пожалуй, либо начать привлекать организаторов покупных олимпиад к ответственности, либо убрать у победителей олимпиад льготы при поступлении в вуз. В конце концов, давайте включим логику: если уж ребёнок сумел завоевать золото на олимпиаде по математике, наверное уж и задачки с обычного экзамена не будут для него слишком сложными.

Как поступить в российский вуз по результатам олимпиад школьников >>

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