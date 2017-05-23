Как поступить в российский вуз по результатам олимпиад школьников

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Круглый стол на тему: "Как поступить в российский вуз по результатам олимпиад школьников".

Участники:

— директор ГАОУ ДПО города Москвы "Центр педагогического мастерства" Иван ЯЩЕНКО;

— заместитель руководителя "Ассоциации победителей олимпиад" Максим МАКАРЦЕВ;

— проректор НИУ ВШЭ Вячеслав БАШЕВ;

— заместитель декана факультета довузовской подготовки, помощник проректора по учебной работе, ответственный секретарь приемной комиссии МГИМО МИД России Игорь ПУТИНЦЕВ;

— начальник управления организации учебной деятельности и обеспечения приема в университет учебного департамента НИЯУ МИФИ Игорь ЦВЕТКОВ;

— декан факультета повышения квалификации и переподготовки кадров НИЯУ МИФИ Сергей КИРЕЕВ.

Модератор – начальник управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.

Множество одаренных детей в России участвуют в олимпиадах. Победители и призеры соревнований получают возможность поступить в университет на льготных условиях. Какими преимуществами обладают дипломанты олимпиад? На какие денежные поощрения от государства они могут рассчитывать? Какие олимпиады проводятся в России, каковы правила участия в них? Каковы результаты проведения школьных олимпиад в 2017 году?