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Форум обреченных на выигрыш. Послесловие к Пекину

08:2216.05.2017
(обновлено: 09:20 16.05.2017)
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© РИА Новости . Сергей Гунеев/POOLПерейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в КитайРабочая поездка президента РФ В. Путина в Китай
© РИА Новости . Сергей Гунеев/POOL
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Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня""

Завершившийся в Пекине международный форум "Один пояс, один путь" был обречен на успех хотя бы потому, что вовремя сказанное точное слово, особенно если оно прозвучало в затянувшейся глобальной идейной паузе, имеет особую силу. Форум был задуман не столько для того, чтобы обсуждать и без того выполняющиеся транспортно-инфраструктурные проекты через Евразию. Они бы выполнялись, даже если бы никто не придумал назвать их, все вместе, "Один пояс, один путь". В Пекине — и это главное — была предложена идея того, куда двигаться миру и что для этого делать. И случилось это для мира как раз вовремя.

Российские грузовые корабли в порту. Архивное фото
© Fotolia / Zhanna Prokopeva
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Это просто выгодно

Интересно посмотреть на некоторые из небольших, вроде бы, сюжетов, развивавшихся на форуме. Прежде всего потому, что большое — а "пояс и путь" штука громадная — лучше всего видится через всякие частности.

Вот, скажем, отказ Индии от участия в "поясе и пути", отсутствие индийской делегации в Пекине (поскольку одна из дорог в рамках проекта проходит из Китая в Пакистан через спорные территории Кашмира). Но доклад банка Credit Suisse говорит нам, что главной из стран, которая выигрывает от китайских инвестиций в рамках "пояса и пути", будет в ближайшие годы как раз Индия: от 84 до 126 миллиардов долларов. И это не говоря о том, что индийско-китайская торговля тоже на подъеме.

© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед церемонией официальной встречи председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем в Пекине. 15 мая 2017
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин перед церемонией официальной встречи председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем в Пекине. 15 мая 2017

Значит, история не такая простая. Может быть, считавшаяся пока что великолепной индийская внешняя политика что-то не учла, допустим — отсутствие собственных финансовых возможностей. Да, Китай активно работает с "индийским СНГ" — странами Южной Азии (Пакистан, Шри Ланка, Непал и проч), чуть не перехватывая у Индии там лидерство: обидно. Но что делать, если китайские планы попросту выгодны этим странам — не ездить на конференции?

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь в ходе рабочей поездки в Китай, 14 мая
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Путин заявил, что к визиту Си Цзиньпина в Россию готовится пакт документов
А вот другая история — о том, что страны Евросоюза не подписали с Китаем коммюнике со всякими хорошими словами о сотрудничестве в рамках "пояса и пути". Они хотели вписать туда евростандарты по части социальных и экологических норм, а также финансовой прозрачности. Но что делать евростандартам и вообще западным стандартам в китайском проекте? Он для того и выдвигался, чтобы стандарты были иными (о чем ниже).

Значит ли это, что теперь торговым путям из Китая некуда идти? Да ничего подобного. Любые же финансируемые Пекином сооружения на территории ЕС и так будут соответствовать местным законам.

А вдобавок, послушали бы вы перепалку на пекинском форуме Гонконга и Лондона насчет того, где будет финансовый центр "пояса и пути". Вот министр финансов Великобритании Филипп Хэммонд отвечает главе гонконгской администрации Лян Чжэньину: выступление Ляна насчет того, что Гонконг будет "предпочтительным местом" для финансирования проекта, "очень элегантно", однако… Однако речь о триллионах долларов, а именно Лондон — признанный центр для мобилизации капиталов…

Девушка с новым автомобилем. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Без пошлины. Страны ЕАЭС как источник недоступных в России автомобилей
Лондон, конечно, уже почти не член ЕС, но что-то подсказывает, что не подписывать идеологические декларации — это одно, а отказываться от хороших проектов — это и остающиеся пока в ЕС страны не мыслят.

Да дело и не только в ЕС. Запад в целом — что он может сказать миру, помимо навязывания стандартов и запретов, а в анекдотических случаях — обязательной нежной любви к секс-меньшинствам? Вот, например, может ли Запад ответить, куда двигаться глобальной экономике? А Пекин может.

© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время форума "Один пояс, один путь" в Пекине. 15 мая 2017
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время форума "Один пояс, один путь" в Пекине. 15 мая 2017

Или сюжет с пятиминуткой ненависти со стороны американских демократов — материал из Washington Post. Список обвинений таков: Пекин сопровождает свою инициативу пропагандой ("смесь правды и полуправды, которая сходит за факты"), в этом участвуют институты и банки по всему миру, а речь-то идет о плане, по масштабам больше "плана Маршалла" (по восстановлению послевоенной Европы). И где США?

Скоростной поезд в Китае. Архивное фото
© AP Photo / Alexander F. Yuan, file
Стратегия экономического развития "Один пояс — один путь"
А США — это уже материал из New York Times - тоже не проиграют. General Electric получила в прошлом году заказы в связи с "путем и поясом" на 2,3 миллиарда долларов, хочет побороться еще за 7 миллиардов; то же происходит с Citibank или Honeywell… Да здесь вообще невозможно проиграть.

Направление движения

По ходу форума у каждого участника была масса возможностей разобраться с цифрами и фактами насчет того, что это за "Один пояс, один путь". Ожидается, что через десятилетие объем торговли по новому "Шелковому пути" будет от 1 до 2,5 триллионов долларов, с ежегодным ее ростом почти в 10%.

Голосование по западной резолюции по Сирии в Совбезе ООН. 12 апреля 2017
© AP Photo / Bebeto Matthews
Эксперт: на отношения России и Китая "третьи лица" повлиять не могут
Или: на форуме были делегации из 100 стран (29 — на высшем уровне), формальные участники инициативы — 68 стран и организаций, всего проектов 1600: дороги, мосты, портовые сооружения, каждое из которых меняет судьбу небольших или громадных регионов.

Здесь уместно напомнить о том, как изменил мир Суэцкий канал. Какой была построившая его Британская империя — и какой стала. Что было с Египтом при англичанах и после них (и национализации канала), как выглядела торговля Европы с Индией или Китаем с каналом и до него, и так далее. А ведь это всего лишь инфраструктурное сооружение, полоса воды.

Далее, называется условная цифра в 1 триллион долларов инвестиций во всю эту инфраструктуру в течение долгих лет, но есть данные и более точные. До 502 миллиардов в течение 5 лет, то есть 4% всего ВВП стран, расположенных вдоль "пояса и пути". Это данные того же банка, Credit Suisse, лишь о китайских инвестициях, а все проекты инвестируются совместно.

© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на первом заседании круглого стола Международного форума "Один пояс, один путь" в конгресс-центре "Яньциху
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на первом заседании круглого стола Международного форума "Один пояс, один путь" в конгресс-центре "Яньциху

Понятно, что Пекин инвестирует в отрасли, где он — мировой лидер или может им стать (скоростные железные дороги, например). Но есть еще финансовая сторона дела. Ожидается отток инвестиционных денег из всего мира в США (из-за повышения там базовой процентной ставки Федеральной резервной системой). Тот же банк говорит, что китайская супер-инициатива притягивает деньги в страны, участвующих в ней, и это уже реально происходит.

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Додон подписал меморандум о сотрудничестве Молдавии с ЕАЭС
А теперь вернемся к списку стран, более всего выигрывающих от этой истории. Индия — первая из них, а кто вторая? Россия, с инвестициями от 53 до 80 миллиардов долларов. И далее идут Индонезия, Иран, Египет…

Хотелось бы сказать, что, начиная с этого форума, концепция "Один пояс, один путь" стала китайско-российской. Что подтверждается подчеркнуто центральной ролью российского президента Владимира Путина во всех заседаниях (выступал вторым после хозяина — Си Цзиньпина) или на всех фотографиях.

Но идею предложил (в 2013 году) все-таки Китай. Путин внес вот какой вклад: он твердо обозначил участие в проекте Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), сказал о цели — общем пространстве сотрудничества по всей Евразии.

© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЦеремония совместного фотографирования участников круглого стола Международного форума "Один пояс, один путь" перед конгресс-центром "Яньциху" в Пекине. 15 мая 2017 года
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Церемония совместного фотографирования участников круглого стола Международного форума "Один пояс, один путь" перед конгресс-центром "Яньциху" в Пекине. 15 мая 2017 года

Если посмотреть на "портрет эпохи" с дальнего расстояния, то получается такая картина: Россия заявила, что мир не может и не будет работать на тех условиях и принципах, что считаются нормальными западной группой стран. А Китай начал показывать, как этот мир может и хочет функционировать.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости . БелТА
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Лукашенко назвал причину снижения товарооборота в ЕАЭС
Об этом, по сути, и говорил в своем ключевом выступлении на форуме Си Цзиньпин. А именно: "мы не будем следовать старой модели геополитических игр" и "Китай желает делиться опытом развития с остальным миром, но мы не будем вмешиваться во внутренние дела других стран, экспортировать нашу социальную систему и модель развития, или заставлять других принимать их".

Вообще-то окружающему миру и без того известно, что так Китай и ведет себя на мировой арене. Но тут мир видит, что это поведение прилагается к экономическому проекту, который затрагивает всю планету и показывает ей вполне понятную и привлекательную картину будущего на десятилетия вперед.
В общем, успех.

Страны БРИКС: цифры и факты
© РИА Новости, Инфографика
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Страны БРИКС: цифры и факты

 

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