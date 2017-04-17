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Реджеп Эрдоган выиграл конституционный референдум. Но выиграла ли Турция?

Сюжет:
Конституционный референдум в Турции (54)
10:4717.04.2017
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Референдум по изменению конституции Турции.
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости

Новая Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Эрдоган пообещал поднять вопрос возвращения смертной казни в Турции
В воскресенье, 16 апреля, в Турции проходил важнейший референдум за всю ее современную историю. Население должно было решить, в какой стране они хотят жить — Турции Ататюрка или Турции Эрдогана?

Основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк смог создать уникальное для исламского мира государство — светскую демократическую республику, ориентирующуюся на западные ценности и западный мир. Да, безусловно, у ататюрковского варианта были свои минусы. Например, в виде армейского предохранителя. Как только исламисты (опирающиеся на свой электорат) честно приходили к власти, армия их свергала и возвращала к власти кемалистов (республиканцев). Это сложно назвать демократией. Поэтому у главы государства было два варианта развития системы: либо заниматься светским просвещением отсталых восточных и центральных провинций страны, либо, наоборот, опираться на них для исламизации всей Турции. Нынешний глава страны Реджеп Эрдоган выбрал второй вариант.

Голосование на одном из избирательных участков в Анкаре. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Антон Денисов
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Прокурдская партия Турции считает итоги референдума сомнительными
Казалось, он собирается заменить модель Ататюрка на не менее интересный проект — либерально-исламскую демократию. И какое-то время это получалось — до тех пор, пока это была демократия среднего класса (на который, собственно, и опирался нынешний президент). Однако эту модель погубил человеческий фактор — жажда личной власти Эрдогана и его авторитарные амбиции. Со временем президент взял под контроль суды, прессу, стал заниматься укреплением личных позиций за счет иных ветвей власти. В результате значительная часть среднего класса разочаровалась в нем и даже встала в оппозицию к президенту. Образованным людям среднего достатка не нравилась исламизация страны (от "либерализма" в виде элементарного разрешения носить хиджаб Эрдоган начал переходить к исламизму в виде, например, ограничения на алкоголь), отказ от европейского пути развития, авантюры на Ближнем Востоке, заигрывания с исламистскими боевиками в Сирии. И тогда опорой Эрдогана остались лишь консервативные круги, а также местные националисты, которым нравились неоосманские амбиции президента. А либерально-исламская демократия не может опираться на такие круги электората: она автоматически будет превращаться в авторитарную систему (светскую или исламистскую — в данном случае не так важно).

Эволюция Эрдогана

Референдум по изменению конституции Турции
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Политолог: Турция "вползает" в серьезный внутриполитический кризис
Собственно, именно эта эволюция произошла в Турции, и на референдуме президент просто предложил закрепить изменение системы законодательно. Так, поправки в конституцию предполагают ликвидацию поста премьер-министра, запрещают бывшим военным (хранителям республиканских традиций Ататюрка) участвовать в выборах, де-факто переводят судебную власть под контроль правительства. По сути, превращают Турцию в султанат с де-факто пожизненным нахождением 63-летнего Эрдогана у власти (формально до 2029 года, однако там президент что-то придумает).

Эрдоган, конечно, шел ва-банк. Если бы он проиграл референдум, то это стало бы настоящим вотумом недоверия, который резко бы усилил давление на президента как со стороны оппонентов, так и со стороны собственных однопартийцев (многим из которых не нравятся султанские амбиции Эрдогана). Именно поэтому власти страны приложили колоссальные усилия для того, чтобы население проголосовало за. Президент взял под контроль суды и большую часть прессы, устроил массовые репрессии против политических соперников и несогласных (под предлогом их участия в прошлогодней неудавшейся попытке переворота). И все-таки сумел на зубах вырвать победу: 16 апреля 51,4% населения Турции похоронили наследие Мустафы Кемаля Ататюрка.

Единства не будет

Гражданин Турции принимает участие в референдуме по пакету конституционных поправок в турецком посольстве в Будапеште, Венгрия. 9 апреля 2017
© AP Photo/ MTI/ Noemi Bruzak
Конституция Турции (1982)
Вопрос теперь в том, что с этой спорной победой делать. Страна-то разделилась по географическому принципу. Против голосовали крупнейшие города Турции (Анкара, Стамбул, Измир) и наиболее развитые регионы страны — то есть те, в которых у населения превалируют республиканские и светские предпочтения. Также против голосовали курдские регионы юго-востока, не любившие кемалистов, но понимавшие, что только в рамках светской демократической модели у них есть хотя бы какие-то шансы на автономию. В поддержку же референдума выступила небогатая консервативная восточная и центральная Турция. Поэтому Эрдогана призывают к осторожности, однако она ему не свойственна. Скорее, наоборот, столь узкая победа приведет к тому, что президент продолжит действовать в логике "предвыборной кампании".

Прохожие на улице Стамбула накануне референдума в Турции. 13 апреля 2014 года
© REUTERS/ Murad Sezer
Непредсказуемый референдум: Турция уже не будет прежней
Для победы на выборах Эрдоган опирался на консервативный исламский элемент, а также на турецких националистов. Необходимостью мобилизовать последних, в частности, и объясняется жесткий клинч президента с европейскими странами. "Эрдоган нуждался в сенсационных, прорывных моментах, где он был бы защитником Турции и турок, а были внешние враги, мешающие консолидации великого турецкого общества под властью великого Кормчего", — говорит доцент Дипломатической академии, директор Центра востоковедных исследований Владимир Аватков. Помимо этого, президенту нужно было максимально дискредитировать Евросоюз, ведь идея о том, что "султанат не пустят в Европу" была одним из основных мотивов оппозиции против референдума. По логике сейчас он должен от этих позиций отходить в пользу более центристских. Однако проблема в том, что кемалисты не сдадутся — 49% против референдума дают им возможность не только оспаривать его результаты, но и саботировать процесс эволюции страны в султанат. А значит, Эрдогану нужно: а) продолжать опираться на националистов и действовать в русле их интересов, б) продолжать репрессии в отношении кемалистов. "Наша борьба с внутренними и внешними врагами будет продолжена", — говорит пока еще премьер-министр Бинали Йилдырым. К внутренним врагам, естественно, продолжат относиться и курды. Конфликт в Турецком Курдистане будет продолжаться: Эрдогану нужно сохранять рейтинги среди турецких националистов, следовательно, продолжать давить курдов, требующих даже культурной автономии.

Друзья и союзники

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Архивное фото
© AFP 2017/ Adem Altan
Премьер Турции прокомментировал итоги референдума в стране
Исходя из этого, крайне маловероятно, что Эрдогану удастся починить отношения с Евросоюзом. Да, президент уже призвал "друзей и союзников" признать результаты референдума, однако ЕС в штыки воспринимает превращение Турции в султанат и отход ее с орбиты европейской цивилизации. "Дверь в Евросоюз для нынешней Турции закрылась окончательно", — заявила представительница ХДС Юлия Клекнер. Отчасти поэтому ЕС будет пытаться вернуть Турцию на кемалистские рельсы, в частности через поддержку антиэрдогановской оппозиции. Время для этого еще есть — конституционные поправки вступят в силу лишь в 2019 году. Собственно, сам президент понимает неизбежность эскалации отношений с ЕС, поэтому даже не пытается их наладить. Например, собирается восстанавливать в стране смертную казнь. 

Турция накануне референдума. 14 апреля 2017 года
© REUTERS/ Alkis Konstantinidis
Азия или Европа: Эрдоган выбор сделал, слово за Турцией
Для российских же интересов последствия референдума неоднозначны. С одной стороны, непонятно, как Эрдоган будет себя вести на нашей периферии — в Средней Азии и на Кавказе. Приведет ли переформатирование Турции в султанат с опорой на националистов к усилению пантюркистских и неоосманских амбиций? На сирийском примере Эрдоган (резко активизировавший критику Асада и давший отмашку протурецким боевикам нарушить режим перемирия) показал, что ради решения внутриполитических задач он легко жертвует любыми достигнутыми договоренностями. Однако, с другой стороны, изоляция Эрдогана Москве выгодна. Если у турецкого президента не будет союзников, то, возможно, он будет более уважительно относиться к друзьям и партнерам, перестанет жертвовать отношениями с ними по поводу и без повода. Кроме того, возможно, проснется Евросоюз — и поймет, что нужно срочно налаживать отношения с Россией и, возможно, реанимировать "Южный поток". Москва, в общем-то, только за.

Референдум по изменению конституции Турции
Жительница голосует на одном из избирательных участков в Анкаре. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Антон Денисов
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Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы. При этом должность премьер-министра будет упразднена.
Агитационный плакат с надписью Evet (Да) на одной из улиц Стамбула. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Последние перед референдумом опросы показывают небольшое преимущество сторонников перехода на президентскую систему (46-47% "за" при 43-44% "против").
Жительница Стамбула во время голосования на одном из избирательных участков города. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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На референдуме на 167 140 избирательных участках голосуют 55,3 миллиона турецких граждан.
Президент Турции Тайип Эрдоган с супругой во время голосования на одном из избирательных участков Стамбула
© REUTERS/ Murad Sezer
Президент Турции Тайип Эрдоган проголосовал утром в Стамбуле, выразив надежду на положительный исход референдума.
Лидер оппозиционной турецкой Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу после голосования на одном из избирательных участков в Анкаре. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Антон Денисов
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Оппозиция в свою очередь считает, что победа сторонников Эрдогана приведет к бесконтрольному укреплению его власти, поляризации общества, дальнейшему ухудшению Турции и ЕС, бегству из страны инвесторов.
Бланк для голосования на одном из избирательных участков в Анкаре. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Антон Денисов
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Конкретные цифры по закону будут обнародованы по окончанию голосования. Запрещены также экзитполы.
Жители Стамбула у одного из избирательных участков города. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Референдум проходит спокойно, за исключением инцидента в провинции Диярбакыр. Из-за перестрелки двух групп граждан у избирательного участка погибли два человека.
Девушка голосует на одном из избирательных участков в Анкаре. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Антон Денисов
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Участки, как правило, расположены в обычных школах. В ряде населенных пунктов установлены особые палатки для голосования.
Жительница на одном из избирательных участков в Анкаре. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Антон Денисов
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Граждане Турции, проживающие за рубежом, уже проголосовали досрочно.
Голосование на одном из избирательных участков в Анкаре. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Антон Денисов
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Явка на референдум традиционно для Турции высокая, подтвердили РИА Новости в нескольких избирательных участках в разных провинциях.
Жители Стамбула на одном из избирательных участков города. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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На некоторых участках зарегистрированы всего несколько избирателей, однако и там присутствуют наблюдатели от партий.
Жительница Стамбула во время голосования на одном из избирательных участков города. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Добровольцы и назначенные избиркомом служащие помогают проголосовать инвалидам и гражданам преклонного возраста.
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