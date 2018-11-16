Одиннадцатый форум Росатома "Атомэкспо" пройдет в Сочи 15-16 апреля

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Одиннадцатый ежегодный международный форум "Атомэкспо", крупнейшая выставочная и деловая площадка в мировой атомной энергетике, пройдет под эгидой госкорпорации "Росатом" 15-16 апреля 2019 года в Сочи, сообщается на сайте форума.

Таким образом, Сочи второй год подряд примет у себя "Атомэкспо". В нынешнем году форум проходил там в мае. Агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня") выступало генеральным информационным партнером "Атомэкспо-2018".

"Атомэкспо" проводится с 2009 года по инициативе Росатома. В форуме принимают участие руководители ключевых компаний мировой атомной отрасли и смежных отраслей, государственных структур, представители международных и общественных организаций, ведущие эксперты. На форумах "Атомэкспо" обсуждаются наиболее актуальные вопросы атомной энергетики, а также формулируются тренды ее дальнейшего развития.

В рамках "Атомэкспо" традиционно проводится выставка ведущих российских и иностранных компаний атомной отрасли, предусмотрена обширная деловая программа с участием руководителей корпораций, глав международных компаний, экспертов международного уровня.

Мероприятия юбилейного десятого "Атомэкспо-2018" были объединены девизом "Глобальное партнерство — общий успех". Участники форума обосновали необходимость взаимной кооперации для развития мирного атома в целях устойчивого развития.

Гости "Атомэкспо-2018" смогли ознакомиться с новыми технологиями, которые развивает российская атомная отрасль. Форум в нынешнем году вновь побил свой рекорд по числу стран, представители которых съехались в Сочи: их было 68 (для сравнения, в прошлом году на форуме было представлено 65 стран, в 2016 году — 55 государств, а в 2015 году — 48).

Выросло и число компаний-экспонентов: 136 против 120 в прошлом году, количество компаний-участников "Атомэкспо" превысило 600. В общей сложности в мероприятиях "Атомэкспо-2018" приняли участие более четырех тысяч делегатов и гостей. В пленарной сессии форума участвовал генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.

Особенностью "Атомэкспо-2018" стала церемония награждения первых лауреатов новой международной премии Atomexpo Awards, профессиональной награды за вклад в развитие атомной отрасли и использование атомной энергии для блага человечества.