Росатом поблагодарил РИА Новости за поддержку АТОМЭКСПО-2018

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Работа редакции "РИА Новости" в рамках освещения мероприятий форума "АТОМЭКСПО 2018" отмечена дипломом организаторов площадки — Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". РИА Новости выступило Генеральным информационным партнером Юбилейного X Международного форума "АТОМЭКСПО", который прошел с 14 по 16 мая 2018 года в Главном медиацентре Сочи.

Команда агентства подготовила спецпроект, включающий интервью с ключевыми международными участниками форума, новости и фотоленты. Благодаря оперативной работе редакции участники форума были в курсе всех ключевых новостей форума.

Также в рамках форума "РИА Новости" представило в формате фотографической выставки ТОП-6 знаковых событий, изменивших карту мирного атома. Вехи развития отрасли были показаны через объективы ведущих фоторепортеров МИА "Россия сегодня", лауреатов ведущих международных и российских премий.

Международный форум "АТОМЭКСПО" — крупнейшая выставочная и деловая площадка для проведения встреч и переговоров мировых лидеров атомной отрасли и смежных отраслей, государственных структур и международных организаций. Проводится ежегодно, с 2009 года, в России по инициативе Госкорпорации "Росатом". Цель Форума — проанализировать и обсудить современные вызовы, с которыми сталкивается энергетический рынок, определить направления развития атомной индустрии как основы для стабильного социально-экономического развития стран. В "АТОМЭКСПО 2018" приняли участие более 4000 делегатов и гостей из 68 стран.

Диплом выданный РИА Новости за поддержку АТОМЭКСПО-2018 Диплом выданный РИА Новости за поддержку АТОМЭКСПО-2018

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