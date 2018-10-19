Путин и Мирзиеев дали старт проекту строительства первой АЭС в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 19 окт — РИА Новости. Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев дали старт проекту строительства первой в республике АЭС по российскому дизайну.

Лидеры государств участвовали в церемонии запуска строительства по видеоконференции из Ташкента.

Мероприятие ознаменовало начало инженерных изысканий для выбора площадки строительства будущей атомной электростанции, отмечается в сообщении госкорпорации "Росатом".

Проект строительства АЭС предполагает возведение двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. Энергоблоки относятся к поколению "3+" и полностью соответствуют современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности, включая существенно повышенную надежность современных технологий. Как сообщалось, стоимость строительства составит около 11 миллиардов долларов.

Кроме того, в рамках мероприятия был подписан Меморандум о сотрудничестве в обучении и подготовке кадров в области атомной энергетики Республики Узбекистан между "Росатомом", Академией наук Республики Узбекистан и Агентством "Узатом". Документ предусматривает установление сотрудничества в области подготовки кадров для потребностей атомной энергетики и связанных сфер.

Меморандум также предполагает сотрудничество в организации деятельности в Ташкенте филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ".

Кроме того, руководители "Росатома" и "Узатома" Алексей Лихачев и Журабек Мирзамахмудов подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросам формирования позитивного общественного мнения в отношении атомной энергетики в Республике Узбекистан. Документ послужит основой для организации двустороннего сотрудничества в таких областях, как популяризация атомной энергетики в Узбекистане и информирование населения о современных ядерно-энергетических технологиях, обучение представителей национальных СМИ, организация и проведение совместных тематических конференций, а также реализация сторонами социальных и образовательных проектов на территории Узбекистана.