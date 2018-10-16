Путин и ас-Сиси обсудят ход строительства АЭС "Эль-Дабаа"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на переговорах в Сочи обсудят ход строительства АЭС "Эль-Дабаа" и вопрос создания российской промышленной зоны, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Президенты рассмотрят ход реализации крупнейшего на данный момент создания совместного проекта — это строительство атомной электростанции "Эль-Дабаа". Соответствующие контракты были подписаны по итогам предыдущего саммита в Каире", — рассказал он журналистам.

Он также отметил, что на переговорах будет поднят вопрос создания в Египте российской промышленной зоны.

"Из таких любопытных вопросов будет также вопрос создания российской промышленной зоны, тоже было подписано в мае прошлого года межправительственное соглашение", — сообщил Ушаков. Он отметил, что согласно договоренностям российские мощности будут создаваться в зоне Суэцкого канала.

"Эта промышленная зона станет крупнейшим региональным центром по производству товаров, которые востребованы на рынках ближневосточных и африканских стран", — подчеркнул помощник президента.

Россия и Египет 2 февраля 2016 года подписали меморандум о создании российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала для локализации производств российских компаний, ориентированных на рынки Египта, Африки и Ближнего Востока. В промзоне предполагается производство грузовиков, сельскохозяйственных тракторов, продуктов нефтехимии, железобетонных изделий.

Проект сооружения с участием России первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" в нынешнем году вышел на этап лицензирования и подготовки к началу подготовительных работ на площадке будущей атомной станции.

Тема проекта "Эль-Дабаа" входит в повестку встреч высшего политического руководства РФ и Египта. Старт реализации проекта был дан в декабре 2017 года в Каире в присутствии президента России Владимира Путина и египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси. Тогда были подписаны акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство этой АЭС. Общий объем контрактов (около 60 миллиардов долларов) стал рекордным в истории мировой атомной отрасли. АЭС "Эль-Дабаа" будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности. Планируется, что первый блок атомной станции будет введен в эксплуатацию в 2026 году.