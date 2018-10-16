Россия и Египет готовятся начать работы на площадке будущей АЭС "Эль-Дабаа"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Проект сооружения с участием России первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" в нынешнем году вышел на этап лицензирования и подготовки к началу подготовительных работ на площадке будущей атомной станции.

Тема проекта "Эль-Дабаа" входит в повестку встреч высшего политического руководства РФ и Египта. Старт реализации проекта был дан в декабре 2017 года в Каире в присутствии президента России Владимира Путина и египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси. Тогда были подписаны акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство этой АЭС. Общий объем контрактов (около 60 миллиардов долларов) стал рекордным в истории мировой атомной отрасли.

АЭС "Эль-Дабаа" будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности. Планируется, что первый блок атомной станции будет введен в эксплуатацию в 2026 году.

В ожидании разрешений



Как сообщил в сентябре журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, ожидается, что лицензия на начало строительства АЭС "Эль-Дабаа" будет выдана Египтом к середине 2020 года.

В рамках подготовки к получению этой лицензии проектный институт "Атомпроект" (Санкт-Петербург) подготовил и в текущем году передал египетскому заказчику — Управлению по атомным электростанциям (NPPA) — полный объём необходимой проектной документации, рассказал ранее в октябре РИА Новости вице-президент инжинирингового дивизиона Росатома группы компаний ASE — директор проекта по сооружению АЭС "Эль-Дабаа" Григорий Соснин.

"Сейчас идет работа над устранением замечаний. Рассчитываем, что уже в начале 2019 года указанный пакет документов будет направлен египетскому органу атомного надзора — Управлению ядерного и радиологического регулирования (ENRRA), а сама лицензия будет получена в сроки, согласованные сторонами. После этого станет возможным переход к одной из важнейших вех в реализации проекта — так называемому "первому бетону", или иными словами, заложению фундамента будущей АЭС", — отметил собеседник агентства.

Сейчас российская сторона ожидает от египетских партнеров разрешений на начало работ подготовительного периода на площадке строительства АЭС "Эль-Дабаа", сообщил Соснин.

"Мы ожидаем получения необходимых разрешений на проведение указанных работ на площадке: выполнение земляных работ и подготовку котлована под будущий фундамент АЭС, сооружение временных подъездных путей и коммуникаций, сооружение строительно-монтажной базы, которая будет обеспечивать строительство АЭС в будущем", — сказал собеседник агентства.

Что касается изыскательских работ, то по самой площадке изыскания ранее были выполнены в объёме, необходимом для подготовки проектной документации, которая была передана заказчику в начале лета нынешнего года, добавил Соснин. В частности, полностью завершены изыскания на наземной части строительной площадки.

"Сейчас продолжаются работы в акватории Средиземного моря (к примеру, морское бурение и метеорологические исследования), а также в 5-30 километровой зоне за пределами площадки. Далее изыскания продолжатся для подготовки рабочей документации", — отметил Соснин.

Конкурсы и контракты



Что касается конкретных работ на площадке будущей станции, то Росатом планирует до конца нынешнего года объявить первые конкурсы для египетских компаний на право выполнения строительных работ подготовительного периода, рассказал РИА Новости Григорий Соснин.

"В конце года будут объявлены две конкурсные процедуры. Это будут небольшие конкурсы на строительство пионерной базы. В первом квартале 2019 года планируем подписать первые субподрядные строительные контракты. Основные лоты будут формироваться, начиная с 2020 года", — сообщил Соснин.

По его словам, египетский Комитет по локализации передал "Атомстройэкспорту" (генеральный подрядчик строительства АЭС "Эль-Дабаа", входит в группу ASE — ред.) утвержденный перечень из 183 компаний. "Можно сказать, что ведется непрерывная активная работа со всеми египетскими компаниями", — отметил Соснин.

В целом, египетские компании смогут получить долю минимум в 20% от общего объема работ и услуг по строительству первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа", а уровень локализации при сооружении трех других блоков этой станции будет только расти, ранее в нынешнем году сообщил директор регионального центра "Росатом — Ближний Восток и Северная Африка" Александр Воронков.

По его словам, проект создаст новые рабочие места: на пике строительства на площадке потребуется более 13 тысяч человек одновременно, многие из них будут местными жителями.

Оборудование для новой АЭС

Параллельно идет и подготовка к началу производства оборудования для египетской АЭС. На прошлой неделе стало известно, что компания "Турбинные технологии ААЭМ" (совместное предприятие машиностроительного дивизиона Росатома АО "Атомэнергомаш" и американской General Electric) заключила со структурой Росатома договор на поставку оборудования машинного зала для четырех энергоблоков АЭС "Эль-Дабаа".

По условиям договора, компания выполнит проектирование, изготовление, поставку четырех комплектов паровых турбин, конденсаторов, турбогенераторов и отдельного вспомогательного оборудования, а также окажет технические консультационные услуги по монтажу и наладке поставленного оборудования на площадке АЭС. Более 50% оборудования будет производиться на территории РФ.

На АЭС "Эль-Дабаа" будут установлены тихоходные паровые турбины Arabelle и четырехполюсные турбогенераторы Gigatop, изготовленные General Electric. По сообщению одного из ведущих мировых информационных ресурсов по атомной энергетике журнала Nuclear Engineering International, стоимость контракта оценивается в 700 миллионов долларов. Проектирование оборудования должно начаться в 2019 году, а производство, как ожидается, стартует на заводе GE во французском Бельфоре в 2020 году. Поставка на площадку АЭС запланирована на 2021-2022 годы.

Обучение персонала



Одной из составляющей проекта АЭС "Эль-Дабаа" является подготовка кадров для этой станции. Росатом планирует обучить около 2 тысяч египетских специалистов, которые будут работать на ней, сообщил РИА Новости Григорий Соснин.

"Прямо сейчас в Египте проходят встречи в рамках совместной российско-египетской рабочей группы по организации процесса обучения персонала будущей АЭС", — сказал Соснин. Он пояснил, что речь идет об эксплуатационном и ремонтном персонале станции.

В настоящее время согласована организационная структура эксплуатационного персонала АЭС "Эль-Дабаа", и на её основе разработано штатное расписание, отметил собеседник агентства.