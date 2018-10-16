РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Ядерные технологии
Ядерные технологии

Россия и Египет готовятся начать работы на площадке будущей АЭС "Эль-Дабаа"

(обновлено: 08:22 16.10.2018)
0500
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСтенд Государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фотоСтенд Государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Проект сооружения с участием России первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" в нынешнем году вышел на этап лицензирования и подготовки к началу подготовительных работ на площадке будущей атомной станции.

Тема проекта "Эль-Дабаа" входит в повестку встреч высшего политического руководства РФ и Египта. Старт реализации проекта был дан в декабре 2017 года в Каире в присутствии президента России Владимира Путина и египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси. Тогда были подписаны акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство этой АЭС. Общий объем контрактов (около 60 миллиардов долларов) стал рекордным в истории мировой атомной отрасли.

АЭС "Эль-Дабаа" будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности. Планируется, что первый блок атомной станции будет введен в эксплуатацию в 2026 году.

В ожидании разрешений

Как сообщил в сентябре журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, ожидается, что лицензия на начало строительства АЭС "Эль-Дабаа" будет выдана Египтом к середине 2020 года.

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Росатом может построить в Египте центр по популяризации атомной энергии

В рамках подготовки к получению этой лицензии проектный институт "Атомпроект" (Санкт-Петербург) подготовил и в текущем году передал египетскому заказчику — Управлению по атомным электростанциям (NPPA) — полный объём необходимой проектной документации, рассказал ранее в октябре РИА Новости вице-президент инжинирингового дивизиона Росатома группы компаний ASE — директор проекта по сооружению АЭС "Эль-Дабаа" Григорий Соснин.

"Сейчас идет работа над устранением замечаний. Рассчитываем, что уже в начале 2019 года указанный пакет документов будет направлен египетскому органу атомного надзора — Управлению ядерного и радиологического регулирования (ENRRA), а сама лицензия будет получена в сроки, согласованные сторонами. После этого станет возможным переход к одной из важнейших вех в реализации проекта — так называемому "первому бетону", или иными словами, заложению фундамента будущей АЭС", — отметил собеседник агентства.

Сейчас российская сторона ожидает от египетских партнеров разрешений на начало работ подготовительного периода на площадке строительства АЭС "Эль-Дабаа", сообщил Соснин.

"Мы ожидаем получения необходимых разрешений на проведение указанных работ на площадке: выполнение земляных работ и подготовку котлована под будущий фундамент АЭС, сооружение временных подъездных путей и коммуникаций, сооружение строительно-монтажной базы, которая будет обеспечивать строительство АЭС в будущем", — сказал собеседник агентства.

Блочный пульт управления АЭС. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Получение лицензии на постройку АЭС в Египте ожидается в середине 2020 года

Что касается изыскательских работ, то по самой площадке изыскания ранее были выполнены в объёме, необходимом для подготовки проектной документации, которая была передана заказчику в начале лета нынешнего года, добавил Соснин. В частности, полностью завершены изыскания на наземной части строительной площадки.

"Сейчас продолжаются работы в акватории Средиземного моря (к примеру, морское бурение и метеорологические исследования), а также в 5-30 километровой зоне за пределами площадки. Далее изыскания продолжатся для подготовки рабочей документации", — отметил Соснин.

Конкурсы и контракты

Что касается конкретных работ на площадке будущей станции, то Росатом планирует до конца нынешнего года объявить первые конкурсы для египетских компаний на право выполнения строительных работ подготовительного периода, рассказал РИА Новости Григорий Соснин.

Виды Египта. Архивное фото
CC BY 2.0 / camilo g. r. / Damietta
Эксперт рассказал о возможных доходах Египта от АЭС эд-Дабаа

"В конце года будут объявлены две конкурсные процедуры. Это будут небольшие конкурсы на строительство пионерной базы. В первом квартале 2019 года планируем подписать первые субподрядные строительные контракты. Основные лоты будут формироваться, начиная с 2020 года", — сообщил Соснин.

По его словам, египетский Комитет по локализации передал "Атомстройэкспорту" (генеральный подрядчик строительства АЭС "Эль-Дабаа", входит в группу ASE — ред.) утвержденный перечень из 183 компаний. "Можно сказать, что ведется непрерывная активная работа со всеми египетскими компаниями", — отметил Соснин.

В целом, египетские компании смогут получить долю минимум в 20% от общего объема работ и услуг по строительству первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа", а уровень локализации при сооружении трех других блоков этой станции будет только расти, ранее в нынешнем году сообщил директор регионального центра "Росатом — Ближний Восток и Северная Африка" Александр Воронков.

По его словам, проект создаст новые рабочие места: на пике строительства на площадке потребуется более 13 тысяч человек одновременно, многие из них будут местными жителями.

Оборудование для новой АЭС

Параллельно идет и подготовка к началу производства оборудования для египетской АЭС. На прошлой неделе стало известно, что компания "Турбинные технологии ААЭМ" (совместное предприятие машиностроительного дивизиона Росатома АО "Атомэнергомаш" и американской General Electric) заключила со структурой Росатома договор на поставку оборудования машинного зала для четырех энергоблоков АЭС "Эль-Дабаа".

Вид на Каир, Египет. Архивное фото
© AP Photo / Manu Brabo
Строительство энергоблоков АЭС в Египте начнется в июне 2020 года

По условиям договора, компания выполнит проектирование, изготовление, поставку четырех комплектов паровых турбин, конденсаторов, турбогенераторов и отдельного вспомогательного оборудования, а также окажет технические консультационные услуги по монтажу и наладке поставленного оборудования на площадке АЭС. Более 50% оборудования будет производиться на территории РФ.

На АЭС "Эль-Дабаа" будут установлены тихоходные паровые турбины Arabelle и четырехполюсные турбогенераторы Gigatop, изготовленные General Electric. По сообщению одного из ведущих мировых информационных ресурсов по атомной энергетике журнала Nuclear Engineering International, стоимость контракта оценивается в 700 миллионов долларов. Проектирование оборудования должно начаться в 2019 году, а производство, как ожидается, стартует на заводе GE во французском Бельфоре в 2020 году. Поставка на площадку АЭС запланирована на 2021-2022 годы.

Обучение персонала

Одной из составляющей проекта АЭС "Эль-Дабаа" является подготовка кадров для этой станции. Росатом планирует обучить около 2 тысяч египетских специалистов, которые будут работать на ней, сообщил РИА Новости Григорий Соснин.

Павильон корпорации Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
"Росатом" поставит Египту тренажеры для обучения персонала будущей АЭС

"Прямо сейчас в Египте проходят встречи в рамках совместной российско-египетской рабочей группы по организации процесса обучения персонала будущей АЭС", — сказал Соснин. Он пояснил, что речь идет об эксплуатационном и ремонтном персонале станции.

В настоящее время согласована организационная структура эксплуатационного персонала АЭС "Эль-Дабаа", и на её основе разработано штатное расписание, отметил собеседник агентства.

Комментировать
Ядерные технологии
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена