"Росатом" обучит две тысячи египетских специалистов для АЭС "Эль-Дабаа"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" планирует обучить около 2 тысяч египетских специалистов, которые будут работать на первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа", сообщил РИА Новости вице-президент инжинирингового дивизиона Росатома группы компаний ASE — директор проекта по сооружению АЭС "Эль-Дабаа" Григорий Соснин.

"Прямо сейчас в Египте проходят встречи в рамках совместной российско-египетской рабочей группы по организации процесса обучения персонала будущей АЭС. Работа ведется по нескольким направлениям. Во-первых, в рамках проекта Росатом планирует обучение около 2 тысяч человек эксплуатационного и ремонтного персонала АЭС "Эль-Дабаа", — сказал Соснин.

В настоящее время согласована организационная структура эксплуатационного персонала АЭС "Эль-Дабаа", и на её основе разработано штатное расписание, отметил он.

"Работы ведутся в соответствии с планом-графиком. Начало обучения эксплуатационного персонала ориентировочно намечено на конец 2019-начало 2020 года, ремонтного персонала – на 2024 год. Таким образом, Росатом подготовит весь персонал, необходимый для успешной и безопасной эксплуатации четырех блоков атомной станции. В данный момент стороны приступили к согласованию программ обучения лицензируемого персонала", — добавил Соснин.

АЭС "Эль-Дабаа" будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности. Планируется, что первый блок атомной станции будет введен в эксплуатацию в 2026 году.